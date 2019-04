Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei, care masoara creșterea preturilor produselor din coșul de consum din ultimul an, a crescut in februarie la 3,83 la suta, a anunțat Institutul Național de Statistica. Alimentele s-au scumpit in medie cu 4,46 la suta, in vreme ce preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 3,74,…

- Daca vrei sa maximizezi efectele fiecarui antrenament pe care il efectuezi trebuie sa fii atenta și la ceea ce consumi. Legumele crude. Legumele crude au foarte puține calorii și nu sunt suficiente pentru a crea noi rezerve de nutrienți.

- Cateva tone de mancare au fost salvate de a fi aruncate la coșul de gunoi in Cluj, cu ajutorul unui proiect numit ”Banca de Alimente”.Acest proiect a fost lansat pe 30 octombrie 2018, dupa desfașurarea unui program pilot de 7 luni, timp in care au fost salvate de la gunoi aproximativ 7 tone de mancare.In…

- Fructe si legume cu zero calorii. Iata lista completa a alimentelor care au ZERO calorii! Le poti manca linistita fara sa te ingrasi!Alimentele cu zero calorii sunt acelea care, pentru a fi digerate, asimilate si metabolizate se consuma mai multa energie (mai multe calorii) decat cele care…

- Președintele Partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, anunța un proiect național de strangere de semnaturi pentru inițierea unui referedum care sa limiteze numarul de angajați de la stat la 10% din total, susținand ca situația actuala a generat "o discriminare accentuata"."Avand in vedere…

- Vitamina K este foarte importanta pentru coagularea sangelui și pentru sinteza proteinelor in organism. Deficiența de vitamina K duce la oase slabite, boli de inima, apariția cariilor și o coagulare necorespunzatoare a sangelui. Legumele cu frunze, prunele și roșiile uscate sunt printre cele mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca aderarea Romaniei la Schengen nu este posibila fara consens, subliniind ca se lucreaza la acest proiect. "Fara consens, aderarea la Schengen nu este posibila si lucram cu totii la acest proiect", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(A-autor:…

- Spre exemplu, luna aceasta va fi dedicata poetului Mihai Eminescu, iar expozitia virtuala este deja distribuita pe Facebook, fiind amenajata si vitrina cu lucrarile acestuia. „Am incercat sa cuprindem toate cartile care se gasesc la noi la Filiala de Filosofie in expozitia virtuala, dar avem si o vitrina…