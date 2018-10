Stiri pe aceeasi tema

- 19,2 miliarde de euro. Atat a avut la dispozitie Romania in perioada 2007-2013 de la Uniunea Europeana, din fonduri structurale si de coeziune. Cati bani am luat? Oficialii spun ca abia am ajuns anul acesta la 52 la suta. Si suntem in mare intarziere. Trebuia sa-i cheltuim pana la sfarsitul anului 2013.…

- Guvernul PSD-ALDE a declarat 2018 anul investitiilor, sustinand ca acestea vor reprezenta principalul motor de crestere economica. Bugetul pe 2018 s-a construit pe o crestere economica de 5,5%, din care investitiile reprezinta 1,7%. Din datele furnizate de INS rezulta ca investitiile au avut o contributie…

- Gradul de absorbtie pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) ar putea depasi 50% anul acesta, in conditiile in care in anii 2015 si 2016 nu a fost adus in Romania niciun cent, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de…

- Valoarea fondurilor europene accesate la nivelul Regiunii Nord-Est prin intermediul Programului Operational Regional (POR) a trecut pragul de doua miliarde de lei. Suma reprezinta circa 38- din alocarea totala pe regiune (5,7 miliarde lei). Potrivit celei mai recente situatii prezentate de Agentia de…

- Fluxurile de investiții straine directe (ISD) provenind din Uniunea Europeana catre restul lumii, au fost de 120 de miliarde de euro, inregistrand o scadere puternica de aproape 52,2% comparativ cu 2016, cand au fost de 250 de miliarde de euro, anunța Eurostat.Citește și: Tariceanu, Dragnea…

- Guvernul are o mare problema, in momentul de fata, cu plata salariilor si pensiilor pentru ca majorarile lor nu au fost incluse in bugetul pe acest an, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si presedinte al Consiliului Fiscal. El a precizat ca…

- „Nu mai avem meseriasi in Romania, ca toti vor sa mearga la facultate”. Auzim des astfel de vorbe, dar toate cifrele arata ca ele doar asta sunt – vorbe. Faptele arata cu totul altfel. Romania are tot mai putini studenti. Nu doar ca numarul lor este in picaj, de la an la an, dar suntem, de vreme buna,…

- Nivelul mare al productivitatii se va mentine in ciuda scaderii, in perioada 2017-2018, a productiei anuale de zahar la nivel global cu 4.409.245 de tone, pana la un total de 207.234.526 de tone. Scaderea a avut loc pe fondul reducerii productiei din Brazilia, Uniunea Europeana si Pakistan, care au…