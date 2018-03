Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70 la suta din drumurile din tara sunt intr-o stare deplorabila si cu termenul de exploatare depasit. Despre acest lucru a anuntat conducerea MInisterului Economiei in cadrul unor audieri organizate de comisia de profil a Parlamentului.

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Situatia actuala din Republica Moldova conserveaza propaganda interna si lipseste media de resurse financiare pentru supravietuire. Declarațiile aparțin ambasadorului SUA in RM, James Petit, și au fost facute la Forumul de libertatea presei, organizat la Chișinau.

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- Comisia de la Venetia se intruneste pe 16 si 17 martie in prima sesiune plenara din acest an, urmand sa adopte mai multe avize. Potrivit agendei de lucru, trei vizeaza Republica Moldova, relateaza Radio Chisinau,

- Scandal la ședința Comisiei juridice, numiri și imunitați a Parlamentului din 7 martie. Asta dupa ce membrii grupului de inițiativa pentru organizarea referendumului anti-mixt, Ștefan Gligor și Valeriu Pașa, au cerut sa iși exprime parere pe marginea acestui subiect.

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) anunța ca in seara zilei de marți, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca…

- Primim, de ceva timp, pe mail-ul redacției ori mesaje in privat pe conturile de socializare, mai multe sesizari despre situația cainilor din Adapostul Public Fețeni și ne este prezentata ca fiind una foarte critica. De serviciul de gestionare a cainilor fara stapan se ocupa Mihai Gheorghe – șef serviciu…

- Managementul BC Victoriabank SA, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, are – incepand cu 5 martie a.c., doi membri noi, Bogdan Plesuvescu – Presedinte al Comitetului de Direcție si Vasile Donica – Vicepresedinte al Comitetului de Direcție, care au primit aprobarea Bancii Naționale a Moldovei…

- FARA CURAJ… Tot mai multe comune din Romania – nici una din zona Moldovei, daramite din Vaslui! – semneaza documente simbolice de unire cu Republica Moldova, dupa ce zeci de localitati de peste Prut au ratificat in consiliile lor locale unirea cu tara-mama. Localitatea Badacin, din Salaj, satul lui…

- Presedintele legislativului a vorbit despre provocarile de securitate comune pentru Republica Moldova, Ucraina si Georgia, cum ar fi securitatea energetica, securitatea informationala (lupta impotriva dezinformarii si a stirilor false), despre apararea in contextul conflictelor inghetate.Andrian…

- In memoria celor cazuți in conflictul armat din 1992 pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova și a victimelor acestui conflict, astazi, au depus flori președintele Parlamentului impreuna cu șefii delegațiilor oficiale participante la Conferința interparlamentara de nivel inalt…

- Banca Naționala a Moldovei pune in circulație, incepind cu data de 28 februarie 2018, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominala, noteaza Noi.md. Noile monede sint introduse urmare unui amplu studiu economic…

- (update 15:25) In orele dupa-amiezii, salvatorii și pompierii au mai intervenit in cateva cazuri de deblocare a mijloacelor de transport, dupa ce mai multe persoane au apelat Serviciul 901 pentru ajutor.

- Cei trei lideri au discutat despre situatia din Siria, mai ales 'in Ghouta de Est, si despre problema accesului umanitar in aceasta regiune si in alte regiuni siriene', mentioneaza comunicatul Kremlinului. Ei si-au exprimat 'satisfactia fata de activitatea constructiva comuna datorita careia…

- El a anunțat ca la finalul saptamanii viitoare va fi la Chișinau pentru evenimentul organizat impreuna cu Atlantic Council-Georgia, Republica Moldova și Ucraina: 'Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente'. [citeste si] "Ieri a fost o zi plina. Dimineața am discutat in…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Se circula mai incet chiar și fața de vremea lui Carol al II-lea. Partea proasta este ca lucrurile se vor inrautați in condițiile in care nu se investește aproape deloc in calea ferata. Deși are un buget de peste 1 miliard de euro in 2017, Compania CFR Infrastructura nu reușește sa creasca viteza trenurilor.…

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca unul din obiectivele Guvernului este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban…

- Funcționarii de rang inalt de la Bruxelles inca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care il primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile comisarului european…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi convocarea pentru marti la ora 14,00 a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite…

- Gratuitate pe tren si pentru studentii care au peste 26 de ani. ANOSR cere Senatului adoptarea amendamentului Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita Senatului Romaniei adoptarea amendamentului prin care si studentii care au peste 26 de ani sa poata calatori gratuit…

- In ultimul timp, in Republica Moldova au inceput sa vina un șir de emisari care creeaza probleme pentru țara, prin promovarea unor idei neconstituționale. Declarația a fost facuta de catre consilierul prezidențial Corneliu Popovici in cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui, aceasta este o problema…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Șoferii aflați la volan în stare de ebrietate vor avea de-a face cu niște pedepse dure, conform unui proiect de lege la care lucreaza autoritațile din Republica Moldova. Prin urmare, cei care sunt gasiți beți la volan vor fi nevoiți sa efectueze munca neremunerata la morga și,…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse UE.

- Un Te Deum de pomenire a fauritorilor Unirii Principatelor Romane a fost oficiat miercuri la Catedrala Patriarhala. Au fost pomeniti domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, dar si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane. La Patriarhie…

- Duma de Stat a Federației Ruse a prezentat un proiect de Declarație a deputaților privind inadmisibilitatea „discriminarii” mass-media rusești în Moldova, transmite „RIA Novosti” citata de paginaderusia.ro. Despre Declarația în cauza se menționeaza în…

- Republica Moldova nu va ieși atit de ușor din componența CSI, chiar in cazul in care proiectul propus de liberali va fi susținut in Legislativ, a declarat Igor Dodon, citat de NOI.md. El a precizat ca, in cazul adoptarii acestei hotariri, ea va intra in vigoare abia peste un an, adica dupa alegerile…

- Judetul Vaslui se afla sub atentionare cod portocaliu de vremea ninsoare si viscolul. Autoritatile judetene au anuntat ca s-au mobilizat si pe tot parcursul noptii drumarii au actionat pe drumurile din judet pentru a nu se inregistra blocaje.

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- In Italia, o femeie originara din Republica Moldova a nascut un copil cu un semn din naștere pe picior care reproduce aproape perfect harta Moldovei. Fotografia piciorului cu semnul din naștere a fost publicata pe Facebook, aceasta adunind imediat mii de aprecieri și zeci de comentarii. „Moldovean cu…

- La inceputul anului 2018 in Republica Moldova activeaza 1.152 de unitați de schimb valutar, cu 30 mai putin decat un an in urma, arata datele Bancii Nationale a Moldovei (BNM), scrie mold-street.com. Scaderea numarului de de unitați de schimb valutar a avut loc in special pe seama caselor de schimb…

- Romanii dau cei mai multi bani pe alimente, intretinerea casei sau bauturi alcoolice. Pentru innoirea garderobei nu prea mai raman resurse. Situatia este insa diferita pentru bucurestenii care vaneaza reducerile.

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Societatea civila și partenerii de dezvoltare s-au convins în 2017 ca așa-numita lege privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscala este o încercare de a legaliza bani de proveniența ilegala. Într-un raspuns oferit Agenției de presa IPN, Transparecy International…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca la intalnirea pe care a avut-o miercuri cu reprezentantii protestatarilor din Piata Victoriei s-a ajuns la concluzia ca nu se pot intelege. "Numitorul comun cu care as incepe a fost (...) posibilitatea dialogului, un dialog de bun simt, argumentat,…

- Autoritatile au initiat ample operatiuni de salvare. La bordul navei se aflau aproape 130 de persoane in momentul producerii accidentului, in cursul serii de marti.La operatiunile de salvare au participat mai mult ambarcatiuni ale pompierilor, iar persoanele ranite au fost preluate de o…

- Accidentul s-a produs in zona Kritzendorf, in districtul Klosterneuburg, la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Viena."Un tren de mare viteza a intrat in coliziune cu un tren regional, iar cel putin doua vagoane s-au rasturnat (...)", a declarat un purtator de cuvant al companiei feroviare din…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Vremea rea cu ploi puternice care s-au transformat in lapovita i-a pus in garda pe drumari. De duminica seara SDN Calarasi a actionat cu 16 ATB-uri si a raspandit 291 tone material pe DN3, 3A, 3B, 21, 31 si A2. La aceasta ora, circulatia se desfasoara normal pe toate drumurile din judetul Calarasi,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins cererea lui Andrian Candu, președintele Parlamentului din Chișinau, de a decreta zi de doliu național pe 16 decembrie, atunci când Regele Mihai va fi înmormântat. Igor Dodon este de parere ca nu e cazul sa faca…