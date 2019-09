Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Spaniei a decis ca ramașițele dictatorului Francisco Franco pot fi exhumate și mutate din mausoleul in care se afla in prezent, intr-un cimitir obișnuit, scrie BBC News. Instanța suprema a Spaniei a respins, marți, o contestație a familiei lui Franco care se opune deshumarii și amplasarii…

- Curtea Suprema a Spaniei va anunța marți daca ramașițele generalului Franco, depuse în mausoleul de lânga Madrid, vor putea fi exhumate, scrie The Guardian. Dezgroparea corpului lui Franco a fost una dintre prioritațile Partidului Socialist Muncitoresc (PSOE), de când acesta a…

- Potrivit plangerii, proprietatea din Pazo de Meiras, in Galicia (nord-vest), o resedinta de vara a lui Franco, a facut in 1941 obiectul unei vanzari "frauduloase" si trebuie sa revina in domeniul public. Dupa moartea lui Franco, mostenitorii sai au continuat sa utilizeze proprietatea, care…

