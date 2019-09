Nu mai exista fonduri pentru copiii bolnavi de SMA. Parintii ies joi in conferinta de presa

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 01.09.2019, Asociatia militarilor veterani AMVVD Sucursala Constanta a fost invitata sa participe la ceremonia emotionanta de la Turtucaia , unde s au comemorat 103 ani de la luptele in care s au jertfit aproximativ 5500 de ostasi romani.Din partea Asociatiei au participat presedintele Sucursalei…

- Asociația „Așezamantul Social Sfantu Nicolae” a Catedralei Ortodoxe Sfantu Gheorghe desfașoara, și pe parcursul acestui an, diferite activitați culturale și educative la care participa copii, tineri și adulți. Preotul paroh Sebastian Parvu, in calitate de membru al Asociației „Așezamantul Social Sfantul…

- Asociația 21 Decembrie a dezvelit, joi, in pasajul Universitații din București, o placa ce a fost montata in memoria victimelor din noaptea de 21 decembrie 1989. De asemenea, un preot a sfințit o racla cu monede care ar fi fost aruncate, tot la acea vreme, peste sangele celor care au pierit atunci,…

- Concertul Metallica de pe Arena Naționala a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii 2019. Mii de oameni s-au bucurat și au cantat alaturi de James Hetfield și colegii sai de trupa, iar surprizele s-au ținut lanț pentru romani. Dupa recenta serie de festivaluri in care DJ din afara țarii…

- In urma cu o luna, Gazeta de Cluj dezvaluia ca reușita PNL și a USR-PLUS s-a datorat, in mare parte, unor manipulari facute in mediul online, cat și in mediul offline de catre anumite ONG-uri. Grav este ca aceasta campanie manipulatorie s-a facut in parteneriat cu Biroul de Informare al Parlamentului…

- Scleroza multipla este o boala caracteristica adultului tanar. Cu toate acestea in ultimii ani ea este din ce in ce mai frecvent diagnosticata si la copii. Nu este vorba de o crestere a incidentei bolii in randul populatiei pediatrice, cat mai mult acest lucru este rezultatul unei mai bune recunoasteri…

- Ministerul Turismului a anunțat ca s-a autosesizat in cazul taberei pentru copii organizate in Tokyo de catre o asociație din Romania care nu deținea licența pentru activitatea de turism. Ministrul Turismului a dispus verificari de urgența, prin reprezentanții Direcției Control din cadrul Ministerului,…