Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Ponta are partid cu acte in regula Victor Ponta a scris, miercuri, pe Facebook, ca Pro Romania, partidul infiintat de el alaturi de Daniel Constantin, a fost definitiv aprobat de catre Curtea de Ape si va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar “Dragnea & co” au acum in fata “o adevarata Opozitie”.…

- De la fotograf de club, la fotograf de mașini exotice, de lux. Ervin Boer este unul dintre cei mai buni fotografi de mașini din Romania, care a ajuns sa se plimbe alaturi de bogatași din toata Europa prin peisaje de vis. A avut proiecte virale care i-au dus faima in peste 20 de țari și nu se oprește…

- Pana pe 11 martie, in foaierul Muzeului de Istorie din Suceava poate fi vizionata expoziția „MAI STAU UN PIC, MAI FAC O caricaTURA”. Expoziția cuprinde 50 de lucrari, realizate de artistul plastic Ovidiu Ambrozie Borta-BOA, in perioada 2017-2018. Lucrarile trateaza teme variate, cum ar fi Europa, lupta…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui…

- Rusia dezvolta o noua racheta cu raza medie de acțiune, incalcand astfel tratatul privind forțele nucleare de raza medie si scurta (INF), iar acest lucru poate duce la o noua cursa a inarmarii nucleare in Europa, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu oferit Bild.…

- Intr-un articol al publicației britanice Financial Times, șefa DNA Laura Codruța Kovesi, susține ca politicieni de top și oameni de afaceri incearca sa submineze instituția pe care o conduce. Fenomenul se desfașoara intr-un moment in care Bucureștiul a devenit cel mai recent punct pe lista preocuparilor…

- Fotocredit: Kia Kia a dezvaluit noua generație Ceed, model ce renunța la apostroful din denumire și care se vrea a fi unul dintre cele mai moderne automobile compacte ce "populeaza" oferta de mașini compacte din Europa. Noul Ceed va constitui și baza de plecare pentru o intreaga familie de viitoare…

- Auzim informatii despre gama de smartphone-uri Alcatel pentru anul 2018 de cateva luni deja, insa abia la CES compania a decis sa le prezinte intr-o maniera limitata. Se pare insa ca primele trei dispozitive din familia noua de produse Alcatel va ajunge pe piata saptamana urmatoare, cu doar cateva zile…

- Coincidenta sau nu cert este ca Primaria Carei a schimbat ordinea placilor comemorative de pe cladirea scolii gimnaziale nr.1 inainte de sosirea Prefectului Darius Filip la o manifestare in aceasta locatie. De astazi, 15 februarie 2018, limba romana si-a recapatat statutul de limba oficiala a statului…

- Cele mai vizitate orașe din Europa iși unesc vocile impotriva turismului in masa. Locuitorii Madridului vor și ei o reglementare mai dura a platformelor online de inchiriere a apartamentelor pentru vizitatori - cum e, de exemplu, Airbnb.

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeana a prezentat miercuri, 14 februarie, diversele opțiuni posibile – precum și consecințele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung, nou și modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare…

- Dinamo a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-3 (0-0), echipa Concordia Chiajna, in etapa a 24-a din Liga 1, iar in urma acestui succes formatia pregatita de Vasile Miriuta a urcat pe loc de play-off. Cornel Dinu uda victoria echipei sale de suflet cu stropi de ironie. Si-a fixat tintele…

- Europa pentru trimestrul IV din 2017. La finalul anului 2017, increderea consumatorilor din Europa a continuat sa creasca ușor. In decembrie, indicele climatului de consum calculat de GfK pentru cele 28 de state din UE a atins valoarea de 21,1 puncte – cea mai ridicata din ultimii 10 ani. La finalul…

- Sejururile sau biletele de avion oferite drept cadou pentru Valentine's Day se afla pe un trend pozitiv, iar majoritatea agentiilor de turism isi adapteaza tot mai mult ofertele la nevoile pietei, astfel ca isi preintampina clientii cu pachete avantajoase catre destinatii populare, a declarat,…

- In urma a doua studii publicate in revista de specialitate Cell a doua echipe de cercetatori americani de la Vanderbilt University Medical Center si respectiv Utah University, emergenta constiintei umane se datoreaza unui virus vechi ce si-a...

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in

- Ce a spus Nicolae Dica despre meciul FCSB – CFR Cluj. Antrenorul echipei de fotbal FCSB a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida de sambata cu liderul clasamentului nu va decide lupta pentru titlu, dar a recunoscut ca obiectivul formatiei sale este sa intre in play-off de pe primul…

- “Zonele umede pentru un viitor urban durabil” este tema Zilei Mondiale a Zonelor Umede in 2018, o zi care in ultimii ani a devenit din ce in ce mai populara. Administrația Bazinala de Apa Argeș – Vedea și Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, au organizat in colaborare acțiuni pentru sarbatorirea…

- “Zonele umede pentru un viitor urban durabil”€ este tema Zilei Mondiale a Zonelor Umede in 2018, o zi care in ultimii ani a devenit din ce in ce mai populara. Administrația Bazinala de Apa Argeș – Vedea și Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, au organizat in colaborare acțiuni pentru sarbatorirea…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Echipa de cercetatori americani si canadieni de la Universitatea California, Berkeley, respectiv Universitatea din Toronto si Canadian Light Source (CLS) au elaborat o metoda prin care pot converti eficient dioxidul de carbon in plastic.

- Inlocuirea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa, potrivit Eurostat. Becurile cu LED se bucura de o popularitate tot mai mare in ultima…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea California, Santa Cruz, a adus primele dovezi directe conform carora gaurile negre supermasive controleaza formarea stelelor si, prin extensie, modeleaza forma intregii galaxii.

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Manchester United are șanse tot mai mari sa rateze pentru a doua oara la rand transferul lui Antoine Griezmann, care acum este mai aproape de Barcelona decat de clubul englez. Conform Marca, ziarul de casa al lui Real Madrid, Barcelona este marea favorita in acest moment la semnatura francezului. ...

- Armele folosite de SI provin inclusiv din Romania Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate in Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The…

- Am ajuns intr-o situatie in care e pretentios, utopic, deplasat sa mai vorbim de partide politice, ideologii, convingeri, strategii electorale, institutii, legi, democratie, Europa etc. Lucrurile au coborit la un nivel amutitor: te crucesti, ramii tablou, nu mai vrei nimic. Nici hazul de necaz nu-ti…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Este stare de alerta in Europa, in domeniul energiei dupa ce, in urma unui accident foarte grav care a avut loc in Austria, efectele in planul pietei de energie au fost dramatice, informeaza Antena3.ro. Mai exact se vorbeste de o scumpire a gazelor, care va afecta inclusiv Romania. O explozie survenita…

- Președintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, delegația Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele regional pentru Europa și Asia Centrala, Cyril Muller. In cadrul intalnirii a fost subliniata necesitatea ca politicile fiscal-bugetare sa fie unele...

- Vantul puternic si ninsorile au pus stapanire pe Europa. Mai multe zboruri au fost anulate sau au avut intarzieri pe unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi, iar mai multe localitati din Franța, Germania, Marea Britanie si Belgia au ramas fara curent electric.

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera au depistat, in urma actiunilor desfasurate la nivelul intregii tari, cinci autoturisme - trei marca Mercedes, un Dogde si un Volkswagen Touareg - in valoare totala de aproximativ 707.000 de lei (peste 150.000 de euro), care figurau ca fiind furate…

- Banca Europeana de Investitii ( BEI ), cea mai mare banca de dezvoltare din Europa, a pus la punct planuri privind infiintarea unei subsidiare care sa se concentreze numai pe proiectele din afara UE. Filiala BEI este menita sa canalizeze banii pentru tarile din care vin cei mai mulți migranti, dar…

- Craciunul este prilej pentru aproape întreaga lume sa instaleze decoratiuni care mai de care mai extravagante. Un oras din Marea Britanie, Norwich, a creat cel mai lung tunel de luminite din Europa.

- Milionarii Europei se afla, astazi, intr-un sat din județul Caraș-Severin. Aceștia participa la tradiționala vanatoare de mistreți organizata in fiecare an de catre Ion Țiriac. De data aceasta, omul de afaceri a luat decizia de a muta partida de la Balc, județul Bihor, in localitatea carașeana Ersig,…

- Peste 45.000 de catalani au protestat in Bruxelles intr-un marș pentru sprijinirea independenței Cataloniei. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a participat și el la manifestație și s-a adresat mulțimii spunanc ca ”Situația din Catalonia arata fața Europei”, scrie AFP. Marșul a fost organizat de…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- Compania americana General Electric (GE) intentioneaza sa desfiinteze 4.500 de locuri de munca in Europa, ca parte a planului de restructurare prezentat luna trecuta. Potrivit cotidianului francez Les Echos, ...

- Cercetatorii de la Oxford au testat un fragment de os care se presupune ca ar aparține Sfantului Nicolae. In urma cercetarilor, oamenii de știința au confirmat vechimea relicvei iar acum se dorește și testarea moaștelor Sfantului care se afla in Veneția și Bari. Unul dintre cei mai indragiți Sfinți,…

- In aprilie, AMD lansa placa grafica Radeon RX 560, destinata jucatorilor cu un buget restrans, iar cateva luni mai tarziu, aparea modelul 560D, destinat pieței Asiatice. Nicio problema pana aici, dar recent, multiple publicații internaționale au sesizat ca AMD a lansat 560D in Europa sub denumirea…

- ”Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai I. Viata sa, intr-un secol agitat, plin de violente si de schimbari dramatice, nu a fost nici simpla, nici usoara. Si-a facut datoria cu onoare, a luat decizii determinante pentru viitorul tarii, in conditii dintre…

- La mijlocul secolului 21, cel putin 7,4 la suta din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta e rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite. Cifrele furnizate de institutul de cercetare din Statele Unite ar putea sa intensifice dezbaterile europene privind…

- "Bunicii" IT-ului, adunati la Cluj. Intre calculatorul Felix si meseriile viitorului Un laptop Sharp cat o valiza, strabunicul Epson al notebook-urilor, PC-uri Commodore cu discheta, computere Macintosh Classic, aparatura Texas Instruments, casete JVC, Maxell si Alfa, dar si celebrul Felix sunt prezente…

- Cercetatorii din Cehia au descoperit 30 de gropi comune din perioada Evului Mediu Tarziu, care contin in total 1.500 de cadavre. Acesta este un numar record in Boemia pentru aceasta perioada. Conform lui Jan Frolik, cercetator la Institutul de Arheologie al Academiei de Stiinte din…