Nu mai este un secret! Ce face Andreea Marin pentru un trup perfect sculptat

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o casnicie ușuata, a ieșit soarele și pe strada Melaniei Medeleanu! Vedeta a ramas insarcinata cu barbatul pe care il iubește și a devenit mamuica pentru prima data, in urma cu scurt timp!

- Andreea Marin are 44 de ani și este intr-o forma de invidiat. Vedeta a dezvaluit tuturor cum reușește sa se mențina atat de optimista și cum a facut fața situațiilor complicate prin care a trecut. „Am 44 de ani, așa ca nu mai este timp de amanat. Vreau sa ma simt bine in pielea mea acum, nu la anul.…

- Andreea Marin a inceput anul 2019 in forma. Vedeta face eforturi pentru a avea o forma fizica foarte buna. Nici bine nu a inceput anul ca Andreea Marin a decis sa se ocupe așa cum trebuie de ea. Dornica sa aiba o forma fizica cat mai buna, vedeta a inceput o cura de detoxifiere la un centru de specialitate…

- Andreea Marin este foarte stricta in ceea ce privește stilul ei de viața. Are foarte mare grija sa fie intr-o forma fizica cat mai buna. Vedeta a decis ce urmeaza sa faca chiar la inceputul anului 2019. vedeta va merge sa faca o cura de detoxifiere. „Gata! Am inlocuit cozonacul și sarmaluțele cu fructe…

- Andreea Marin s-a operat in mare secret zilele trecute, la un spital din Capitala. Prezentatoarea TV a ținut șa-și linișteasca fanii și a transmis pe conturile de socializare care este starea sa de sanatate in prezent. Andreea Marin, care va implini 44 de ani luna viitoare, a anunțat ca are probleme…

- Maria Constantin a acordat primul interviu dupa ce si-a asumat relatie cu Dacian Varga. Vedeta a acordat primele declaratii cu privire la viata ei personala de acum, iar ochii i-au sclipit de fiecare data cand reporterul Antena Stars i-a pronuntat numele fostului fotbalist.