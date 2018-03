Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei emisiuni de la RTV, de duminica seara - 25 martie 2018, s-a discutat despre “masluirea unor teste cu poligraful vechi de la IPJ Buzau”. Potrivit marturiilor lui Vlad Cozma, in discutiile avute pe watsapp cu procurorul “Portocala” si Onea de la DNA Ploiesti se vorbeste despre un poligraf…

- Andrei Gheorghe a murit la doar 56 de ani. Anunțul mortii cunoscutului om de radio, gasit fara suflare in vila sa din Voluntari, a socat mass-media din Romania. Dan Negru a fost la fel de afectat...

- „Stiam ca va fi actor de prin clasa a IV-a, cand era aplaudat din suflet si cerut din nou sa interpreteze rolul memorabil al lui Nica, din povestile lui Ion Creanga!”. Aceasta a fost marturisirea „maicutei Anica”, mama actorului buzoian Vasile Calofir, originar din Vadu Pasii. Cunoscutul actor a acceptat…

- Etapa a 16 a din seria secunda a Ligii a 3 a la fotbal i a adus, astazi, o noua victorie formatiei Axiopolis Cernavoda, care a invins pe teren propriu ultima clasata, Victoria Traian.Echipa braileana nu acumulase niciun punct pana la acest meci si a ramas in continuare numai cu infrangeri.Antrenata…

- Cupa Romaniei la haltere, intrecere disputata la Bascov si rezervata juniorilor 3 sportivi de 9 12 ani si juniorilor 1 17 20 ani , le a adus prezente pe podium si cluburilor din judetul Constanta CS Farul Constanta, LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta si CSO Ovidiu. Dintre sportivii CS Farul pregatiti…

- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Cu toate ca temperaturile abia depașesc pragul de ingheț, primavara a sosit, iar odata cu ea și prima competiție importanta de dans sportiv al anului 2018, Campionatul Național al Romaniei. Evenimentul organizat de Asociația Județeana de Dans Sportiv Mureș in colaborare cu administrația locala, sub…

- EXATLON 7 martie 2018. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate, scrie click.ro. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el…

- Pentru ca au implinit un an de emisiune, Diana Munteanu, Florin Ristei și Ramona trebuie sa stea sa li se taie moțul, iar cei care efectueaza aceasta operațiune sunt chiar Razvan și Dani!

- Dupa esecurile de acasa cu CSM si Steaua, Poli Timisoara nu a facut fata nici lui Dinamo. Banatenii nu au jucat rau, mai ales in prima parte, cand au condus si la doua goluri, dar au platit tribut unei aparari slabe si unei „porti” care nu s-a ridicat la nivelul asteptat.

- O firma va construi in capatul Pacurariului a treia cea mai inalta cladire din Iasi. Planul urbanistic zonal (PUZ) a fost aprobat ieri de catre consilierii locali, iar urmatorul pas este obtinerea autorizatiei de construire. Investitorul este International Connection SRL, firma ce are in plan dezvoltarea…

- Sezonul al patrulea din “Insula Iubirii” se anunța de pe acum a fi unul interesant – roșcata Maria Ilioiu (28 ani) revine in emisiune in rolul de ispita, pentru a treia oara! Conștienta de calitațile sale, Maria a reușit de fiecare data sa-și implineasca rolul de ispita. Daca la prima sa participare…

- Mirela Vaida a inceput cu forte proaspete noua sa emisiune „Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare a aparut, din nou, in fata publicului, totul spre bucuria fanilor sai care abia asteptau sa o vada. Insa surpriza, multi s-au aratat dezamagiti de noua emisiune. Indragita prezentatoare tv si-a…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romania in concurs pe 23 februarie. 13,15 biatlon: stafeta masculina (4×7,5 km; TVR2, TVR HD, Eurosport 1) – Cornel Puchianu,…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, subordonat Ministerului Tineretului și Sportului, a creionat calendarul competițional 2018, astfel incat susținatorii celor peste 120 de sportivi legitimați sa știe cand sunt programate concursurile. De asemenea, CS Unirea Alba Iulia, care are in prezent șapte…

- Mirela Vaida este foarte emotionata, deoarece peste cateva zile va reveni pe micile ecrane cu noul proiect "Totul pentru dragoste!", emisiune ce va fi difuzata pe Antena 1. Prezentatoarea TV a marturisit faptul ca asteapta cu nerabdare sa inceapa aceasta emisiune.

- Recent, la București, s-a desfașurat etapa intai a Campionatului Național de Juniori 3, competiție la care au participat o serie de atleți din județ, legitimați la CSȘ Blaj și CS Orașenesc Cugir. Cele mai bune rezultate au fost realizate de Eduard Casian Birgoz, pregatit de Ioana Bozdog, care a urcat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument. "Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populatie, care va fi distribuit…

- "Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populatie, care va fi distribuit prin unitatile trezoreriei de stat. Noi am anuntat in planul anual de finantare ca il vom lansa. Am anuntat si un volum indicativ de 4 miliarde lei pe care cautam sa-l…

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul III, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens, 7-5, 6-4. Insa, acolo, Cirstea o va infrunta pe Garbine Muguruza, fost lider mondial.știre in curs de actualizare Citește și: Ministrul Eugen Teodorovici, schimbare RADICALA! Cum vrea sa EVITE…

- Momentul cel mai asteptat al carnavalului de la Rio a venit odata cu debutul, duminica seara, al defilarii celor mai mari scoli de samba intr-un spectacol plin de culoare care reuneste peste 72.000 de...

- Sportivul austriac David Gleirscher a cucerit titlul olimpic in proba de sanie simplu masculin, duminica, la Jocurile de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), in timp ce romanul Valentin Cretu a a ocupat locul 29.Tirolezul Gleirscher a fost cronometrat in patru manse cu timpul de 3 min 10 sec 702/1000,…

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- Emisiune exploziva duminica seara, pe Antena 3, prezentata de Mihai Gadea si Mircea Badea! Cei doi au anuntat, la editia speciala a emisiunii, ca vor prezenta dovezi cu falsificare de probe, plantare de documente in masina si fabricarea unui dosar care viza un prim-ministru al Romaniei! ”Martori falsi”,…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. ACTUALIZARE. Romani, in concurs, pe 11 februarie. 08,15 schi fond: schiatlon masculin (15 km stil clasic…

- Catrinel Menghia este din ce in ce mai hotarata sa ne demonstreze cat este de priceputa in bucatarie. Asa ca, impreuna cu sora sa, Lorena s-au apucat de gatit mancare traditional romaneasca, semn ca nu si-au uitat radacinile.

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, joi, 1 februarie, printr o emisiune de euro obligatiuni, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani. Dupa cum recunoaste chiar ministrul Finantelor, banii sunt…

- Romania a atras, joi, doua miliarde euro de pe pietele externe printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe, cu maturitati de 12 ani si 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitati, informeaza, vineri, Ministerul Finantelor, printr-un comunicat remis…

- La etapa intai a Campionatului National de atletism in sala rezervat juniorilor II, de la Bucuresti, au urcat pe podium si reprezentanti ai Constantei. Cristina Stancu, de la CSS1, a fost a doua la triplusalt, cu 11,05 m, si a treia la lungime, cu o performanta de 5,27 m. Stere Sianga, sportiv cu dubla…

- Prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion pleaca acasa cu bani frumoși, in fiecare luna, salariu incasat fiind unul foarte bun de la Antena 1. Dani Oțil și Razvan Simion formeaza un cuplu pe micile ecrane de foarte mulți ani, ani in care au prezentat diverse emisiuni impreuna. Prezentatorii matinalului…

- Dana Rogoz se intoarce pe tv, la postul care a lansat-o! Actrita se alatura emisiunii „Ma insoara mama”, pe care Pro TV o pregateste pentru acest inceput de an. Ea va prezenta reality-show-ul alaturi de Gabriel Covesanu, cunoscut publicului larg drept Cove.

- E oficial! Mirela Vaida va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Zvonurile legate de faptul ca Mirela Vaida va avea o noua emisiune la postul TV in care s-a consacrat au aparut de mai multa vreme, insa acum este oficial.

- Mirela Vaida revine, in forta, pe micile ecrane! Aceasta va fi la carma unei noi emisiune pe Antena 1, si anume „Totul pentru dragoste”! Mirela Vaida a dat startul inscrierilor in competitie.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Paula Craciunescu, cea despre care se spune ca este mama adoptiva a gabrielei Cristea, a lansat un atac vehement la adresa Biancai Dragușanu. Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara și se afla in concediu postnatal, astfel ca renunțat, pentru o perioada, sa mai prezinte emisiunea „te vreau…

- Steliano Filip, cel mai vechi jucator din lotul lui Dinamo, va deveni din nou, dupa plecarea lui Paul Anton in Rusia, liderul din vestiarul "cainilor". Din cantonamentul din Cipru, unde Dinamo a ajuns in aceasta seara, Filip a acordat un interviu pentru GSP.ro in care a vorbit despre ultimele transferuri…

- Carismaticul prezentator de la Pro TV, Cove, va prezenta un reality show difuzat pe Pro Tv numit „Ma insoara mama”. Avand in vedere ca filmarile sunt in toi, diverse vedete i-au tinut locul si i-au fost alaturi Adelei Popescu, iar acum i-a venit randul lui Speak.

- Sportivii sectiei de tir sportiv de la Clubul Sportiv Școlar din Radauti, pregatiti de antrenorul Ștefan Buiucliu, au inceput anul 2018 cu o etapa din Campionatul National. De joi si pana duminica, juniorii de la Radauti au luptat pentru un loc pe podium la a cincea etapa a Campionatului National ...

- Seal o acuza pe Oprah ca a "ignorat zvonurile" legate de Harvey Weinstein. Artistul, fostul sot al lui Heidi Klum, considera ca Oprah poate fi considerata un exemplu de "ipocrizie Hollywoodiana" dupa discursul ei de la Globurile de Aur, informeaza Agerpres.

- Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea lui februarie, dar cu o alta emisiune, scrie unica.ro. Deocamdata ea nu a dat detalii despre noua producție. Citeste si Mirela Boureanu Vaida a facut anuntul in direct: "Este ultima mea prezenta la Acces Direct"…

- Emisiune exploziva ieri seara pe NASUL TV. Nicoleta Savin, ziarist de investigatii cu o experienta de 27 de ani, realizator Nasul Tv de aproape 6 ani, a prezentat documentul din care rezulta ca, in timpul campaniei electorale prezidentiale din anul 2014, a fost filata, ascultata si filmata non-stop,…

- Pentru buzoienii dornici de a cunoaste adevarul istoric legat de viata interbelica, alegerile electorale, politica si partidele de la acea vreme din Buzau, prima emisiune din 2018 cu siguranta va starni interes. Spunem asta pentru ca, pe baza marturiilor istorice – evocate admirabil de profesorul de…

- A venit si randul lui Cove sa ramana singur in emisiune! Dupa ce el a parasit-o temporar pe Adela Popescu, atunci cand a fost la filmari pentru o alta emisiune, acum actrita l-a lasat pe el singur. Blondina se afla intr-o vacanta de vis, unde a uitat de griji si de...munca. Adela i-a trimis lui Cove…