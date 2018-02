Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara a cumparat sase containere in care vor invata aproximativ 170 de elevi inscrisi la Scoala Generala Nr. 30, care este supraaglomerata, astfel ca sute de copii merg la cursuri dupa-amiaza, transmite corespondentul MEDIAFAX. Viceprimarul Timisoarei, Dan Diaconu, a declarat,…

- Primaria Timisoara a cumparat sase containere in care vor invata aproximativ 170 de elevi inscrisi la Scoala Generala Nr. 30, care este supraaglomerata, astfel ca sute de copii merg la cursuri dupa-amiaza, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sase containere au fost cumparate de Primaria Timisoara pentru a rezolva situatia spatiilor de invatamant insuficiente la Scoala Generala nr. 30 din municipiu, una dintre cele mai cautate unitati din oras si singura unde elevii urmeaza cursurile si dupa-amiaza. 140 de elevi vor invata in aceste containere,…

- Construcțiile modulare cumparate de primarie pentru Școala Generala 30 din cartierul Soarelui au ajuns la Timișoara. Sunt primele „containere” in care vor fi amenajate sali de clasa, pentru a mai rezolva din problema lipsei de spațiu. In bugetul pe 2018 sunt prevazuți bani pentru o achiziție similara…

- Tirurile cu construcția modulara au intrat marți dupa-amiaza in Timișoara. Ansamblul modular format din containere de tip metalic cu șase sali de clasa complet echipate, un coridor central, grupuri sanitare pentru fete și baieți și spațiu prevazut pentru persoane cu handicap, toate complet utilate,…

- In bugetul Timișoarei pe 2018 au fost alocați 500.000 de lei pentru studiul de fezabilitate și pentru proiectul tehnic necesare noii maternitați. Vorbim despre o cladire cu trei etaje, care se va intinde pe un teren de 4.500 mp in zona Bogdaneștilor, langa Liceul Alimentar, cu locuri de parcare și…

- „Bugetul este de austeritate, nu avem ce sa aprobam, 80 la suta sunt salariile, raman 20 la suta sa supraviețuim. Avem noroc ca am aprobat luna trecuta sa continuam investițiile incepute anul trecut, investiții noi pe anul acesta nu avem. Propun austeritate, la Cultura anul acesta sa nu mai…

- Astazi, 15 februarie 2018, activitatea este suspendata in 2 unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Scoala Gimnaziala Ursoaia (structura a Scolii Gimnaziale Romanesti), unde sunt inscrisi 44 de elevi. In toate celelalte unitati de invatamant cursurile se desfasoara…

- Parlamentarul social-democrat Mihaela Hunca, secretar al Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca a propus Ministerului Educației Naționale modificarea modului de calcul a costului standard per prescolar/elev in acord cu situația și specificitatea…

- Deși legea interzice acest lucru, depozitarea molozului și a deșeurilor rezultate din construcții la punctele de colectare a deșeurilor menajere se face fara frica de lege la Dej. Un caz recent ne-a fost semnalat de catre un cititor Someșeanul.ro.

- Doua gradinite si un afterschool din Motru, judetul Gorj, au fost inchise pentru dezinfectare, dupa ce un copil care avea legatura cu toate cele trei unitati de invatamant a murit de meningita, informeaza Digi 24.Autoritatile au vrut sa elimine si cea mai mica posibilitate ca boala extrem de contagioasa…

- Rezultatele campaniilor de educatie ecologica organizate de Asociatia Environ in scolile din Romania in ultimii ani devin din ce in ce mai vizibile prin procentul elevilor implicati in proiecte de reciclare care este intr-o continua crestere. La nivelul anului 2017, 1200 de unitati de invatamant…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, in semn de protest fata de comasarile de clase si de unitati de invatamant si fata de nerespectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant. Sindicalistii solicita cresterea alocarilor…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, in semn de protest fata de comasarile de clase si de unitati de invatamant si fata de nerespectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant. Sindicalistii solicita cresterea alocarilor…

- Informația dezvaluita in exclusivitate de PRESSALERT.ro in ceea ce privește cazul porții de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit peste tanarul de 24 de ani, Vlad Baici, și a dus la moartea sa, a fost confirmata și de Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș. Potrivit raportului Inspectoratului…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…

- Cei doi politicieni care asigura conducerea Primariei Timisoara au dat, vineri, explicatii in fata reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie. Atat liberalul Nicolae Robu, cat si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati in calitate de martori. Concret, au dat explicatii oamenilor legii care…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a reluat, vineri, in conferința de presa, subiectul inchiderii unor unitați de invațamant. In opinia sa avizul conform dat in luna decembrie, de Inspectoratul Școlar Județean Alba, pentru inchidere este ”o procedura ilegala” iar conducerea instituției ”se indreapta…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu și viceprimarul Dan Diaconu au dat explicații in fața polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in dosarul porții de intrare in oraș din Calea Lugojului, prabușita in urma furtunii din septembrie, anul trecut.

- Primarul Nicolae Robu și viceprimarul Dan Diaconu au fost audiați, vineri, la Poliția Timiș, in dosarul prabușirii porții de la intrarea in Timișoara in timpul furtunii din luna septembrie a anului trecut. In cadere, poarta a ucis un tanar.

- Potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar. In 17 septembrie…

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) si viceprimarul Dan Diaconu (PNL) au fost audiati la Politie, vineri, in cazul portii de peste 50.000 de euro care se afla la iesire din Timisoara si care in timpul furtunii din luna septembrie anul trecut a cazut peste masina unui tanar. In urma incidentului,…

- Vasluiul conduce detașat in clasamentul județelor care au unitați de invațamant cu grupurile sanitare in afara cladirii principale. Ministrul educației, Liviu Marian Pop, a afirmat, intr-o postare pe rețelele de socializare, ca in Romania mai exista școli cu wc-uri in curte. Din statistica intocmita…

- Dupa reproșurile pe care viceprimarul Mareș Razvan i le-a adresat in conferința de presa primarului Florin Oancea a venit și raspunsul. Acesta și-a dat seama dupa ce a ajuns primar ca echipa cu Razvan Mareș nu poate sa continue pentru ca dansul are alte obiective. In timp ce Florin Oancea vrea sa…

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Na...

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Nationale.

- Vineri, 30 de unitati scolare din patru judete – Galati, Iasi, Prahova si Tulcea – vor suspenda cursurile, din cauza zapezii, a anuntat, joi seara, Ministerul Educatiei. Astfel, in judetul Galati cursurile vor fi suspendate in trei scoli, in judetul Iasi in opt scoli, in Tulcea nu vor face cursurii…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, joi, suspendarea cursurilor in zeci și gradinițe, la nivel național. Și pe plan local s-au mai luat astfel de decizii, masura fiind aplicata la Sinaia, din cauza vremii, și la Teișani, din cadrul condițiilor meteo.

- Cursurile din mai multe unitati scolare din judetele afectate de vremea rea au fost suspendate joi, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, la videoconferinta organizata la MAI, la care a participat si premierul interimar Mihai Fifor. Conform datelor furnizate de Pop, au fost supendate cursurile…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a anuntat, in urma cu putin timp, ca opt unitati de invatamant si au suspendat cursurile. Astfel, azi,pana la ora 11.00, in opt unitati de invatamant nu vor fi efectuate cursuri. Acestea sunt: Scoala Gimnaziala Dumbraveni, Liceul Tehnologic Independenta, Liceul…

- Profesorii din aproximativ 60 de unitați de invațamant din Capitala nu și-au primit salariile, nici vineri și nici luni, intrucat la Inspectoratul Școlar București au fost prezentate state de funcții greșit completate. Situația va fi rezolvata marți, spune pentru Libertatea, prof Marian Banu, purtatorul…

- Federația Romana de Box intenționeaza sa organizeze la Targu Jiu Campionatul European de Box sub 22 de ani. Competiția va avea loc in perioada 24 martie – 2 aprilie 2018, insa aceasta este in pericol sa nu se mai desfasoare pentru ca lucrarile la Sala Sporturilor sunt intarziate. Primarul din Targu…

- In toata lumea, consumul a atins cote inimaginabile in urma cu cateva decenii. Centrele comerciale se inmultesc ca ciupercile dupa ploaie iar hypermarketurile devin magazinele preferate de unde oamenii se aprovizioneaza cu alimente si nu numai.

- Primarul Nicolae Robu va cere maine Consiliului Local Timișoara sa aprobe un nou termen de finalizare pentru proiectul deja inaugurat cu mare fast inca de anul trecut, coincident cu ziua lui de naștere. ( vezi aici știrile epocii din 28.05.2016 ).Robu incearca acum sa-și atraga suportul CLT in acțiunea…

- Primarul Nicolae Robu va cere maine Consiliului Local Timișoara sa aprobe un nou termen de finalizare pentru proiectul deja inaugurat cu mare fast inca de anul trecut, coincident cu ziua lui de naștere. ( vezi aici știrile epocii din 28.05.2016 ).Robu incearca acum sa-și atraga suportul CLT in acțiunea…

- Primarul Nicolae Robu va cere maine Consiliului Local Timișoara sa aprobe un nou termen de finalizare pentru proiectul deja inaugurat cu mare fast inca de anul trecut, coincident cu ziua lui de naștere. ( vezi aici știrile epocii din 28.05.2016 ).Robu incearca acum sa-și atraga suportul CLT in acțiunea…

- 11 persoane au ajuns pana la urma la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul infiorator produs ieri in fata Scolii generale numarul 1 din municipiul Buzau . 9 victime au fost transportate la spital cu salvarile, in timp ce doua au ajuns ulterior cu masinile personale. La acest moment, 6 oameni doborati…

- Deputatul PSD Tamara Ciofu a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca a propus colegilor din Parlament și autoritaților centrale și locale sa se implice, astfel incat in fiecare municipiu din țara sa se susțina inființarea unei unitați școlare de nivel preșcolar pentru pregatirea copiilor cu…

- Ieri, 8 decembrie 2017, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre reprezentantul unei unitati de invatamant din Alba Iulia, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a sustras portmoneele cu bani si acte, apartinand unor cadre didactice. La scurt timp de la sesizare,…

- Primaria Timișoara a incercat in ultimii ani sa preia cinematografele RADEF pentru a le transforma in centre culturale de cartier, insa, de fiecare data, s-a lovit de refuzul regiei. Iar asta deși chiar aceasta recunoștea ca nu are fondurile necesare pentru a le intreține, iar anii de neglijența…

- Cateva sute de elevi din Vrancea ar putea beneficia, și in acest an școlar, de programul pilot ”masa calda in școli”. Numarul exact al beneficiarilor nu este cunoscut inca, dar reprezentanții ISJ spun ca au solicitat ca acest program pilot sa fie implementat in trei unitați de invațamant din județ,…

- V. Stoica Școala Gimnaziala din satul Poseștii Pamanteni, comuna Posești, va ramane și anul viitor singura unitate de invațamant inclusa in randul celor 50 de școli din Romania in care elevii vor beneficia de pachet alimentar, compus dintr-un sandvici și un fruct. Potrivit unei ordonanțe de urgența…

- Primaria Timișoara a finalizat procedura de achiziție a unor construcții modulare cu destinația de spații de invațamant pentru șase sali de clasa la Școala gimnaziala nr. 30 din Zona Soarelui, unde se fac lucrari de extindere. Valoarea estimata a fost de 512.605 lei fara TVA, iar firma caștigatoare…

- Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au marcat, la Scoala Gimnaziala nr. 11 ,,Constantin Angelescu", Colegiul Tomis si Liceul International de Informatica, unitati de invatamant din municipiul Constanta, Ziua Internationala a Voluntariatului prin activitati informativ preventive.Politistii…

- Ministerul Administrației și Internelor anunța condițiile de admitere la școlile postliceale ale ministerului. Data limita pana la care pot fi depuse dosarele de inscriere la sesiunea de admitere in școlile postliceale ale M.A.I., ianuarie 2018, este de 5 decembrie 2017. Intr-un comunicat de presa,…

- Primaria Timișoara a numarat oficial, in septembrie, peste 100 de șantiere mici și mari. Cei de la USR Timiș le-au adunat intr-o harta interactiva, care, in mai puțin de la lansare și fara prea multa publicitate, se dovedește a fi un instrument foarte apreciat de timișoreni. USR-iștii ar vrea sa doneze…

- Fostele cladiri de scoli, inchise din diferite motive si care stau nefolosite de zeci de ani, vor fi date in administrarea administratiilor publice locale, a declarat, vineri, la Galati, ministrul Educatiei, Liviu Pop. El a precizat ca aceste cladiri vor putea fi folosite de autoritatile locale ca sedii…

- Fostele cladiri de școli, inchise din diferite motive și care stau nefolosite de zeci de ani, vor fi date in administrarea administrațiilor publice locale, a declarat, vineri, la Galați, ministrul Educației, Liviu Pop. El a precizat ca aceste cladiri vor putea fi folosite de autoritațile…

- Potrivit viceprimarului Dan Diaconu, municipalitatea a trimis deja catre Inspectoratul de Stat in Construcții o hartie in care explica ce s-a intamplat. „Am facut o adresa catre ISC, insoțita de nota de constatare a dirigintelui de șantier și proiectantului, pentru desfașurarea ulterioara…