- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, spune ca cei cațiva km de drum asfaltat cu care se lauda Radu Moldovan sunt, de fapt, o risipa de bani - caci modul in care s-au facut lucrarile lasa de dorit. Mai mult, acesta spune ca liberalii vor lua masuri pentru ca pe drumurile pe care se intampla des…

- Catalin Drula, deputat USR, membru în comisia de Transporturi, transmite premierului Dancila, într-o scrisoare deschisa, ca situația este la mâna Guvernului sa schimbe regulamentele pentru ca "autostrada sta închisa în timp ce pe drumul național paralel (DN1) au…

- Autostrada Sebeș-Turda: Douazeci si opt de kilometri, intre Sebes si Turda, sunt gata de folosire, dar stau inchisi din cauza unei hotarari de guvern absurde. Un regulament modificat prin Hotarare de Guvern in mai 2017 impiedica inaugurarea circulatiei pe autostrada, intre Aiud si Turda, desi lucrarile…

- Turiștii au filmat cum telescaunul prinde viteza și turiștii sunt aruncați in aer. Pe imagini se poate observa cum turiștii sar de buna voie din telescaun, pentru a evita sa fie aruncați. In urma evenimentului, mai multe persoane au fost ranite. Adauga Comentarii…

- Momente de groaza intr-un teleski din Georgia, care s-a defectat in timpul mersului, aruncand turiștii din scaune! Cel puțin zeceturiștiau fost raniți, printre care și o femeie insarcinata. Nu se cunoaște cauza accidentului, dar se banuiește ca instalația de teleski a luat-o razna din cauza unui supravoltaj.…

- Scene de groaza intr-o stațiune montana din Georgia. Mai multi turisti au fost pur si simplu aruncati la pamant din telescaunele care au luat-o la vale cu viteza.Incidentul a avut loc dupa ce instalatia pe cablu a ramas fara curent.

- Zeci de oameni care se aflau la o stațiune de schiat din Georgia au avut de suferit, dupa ce un telescaun s-a defectat și a inceput sa mearga in direcție opusa, iar mecanismul de rotație și-a laut o viteza nebuna. Oamenii cadeau de pe scaunele semideschise. Circa zece oameni au primit traume serioase.

- Oamenii sunt pur și simplu aruncați din telescaune și trantiți la pamant de la cațiva metri inalțime. 8 persoane au fost ranite in urma incidentului. Vezi si: Femeie atarnata de telescaun, scene socante VIDEO

- Un tanar a murit duminica, 11 martie 2018, din cauza consumului de droguri, fiind abandonat pe o strada din municipiul Pitesti. Drogurile consumate erau procurate de la un dealer din Slatina, cunoscut oamenilor legii.

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Regulamentul cu privire la modul de utilizare a tichetelor de masa. Acesta stabilește clar condițiile de folosire a tichetelor de masa de catre salariați, angajatori, operatorii licențiați in imprimarea tichetelor, punctele comerciale care vor

- Regizorul Corneliu Porumboiu s-a intors pe platourile de filmare pentru cel mai nou lungmetraj, „Gomera”, in a carui distributie se afla Vlad Ivanov, in rolul principal, Catrinel Menghia, Rodica Lazar si Sabin Tambrea. Filmarile au debutat pe 18 februarie si se vor incheia la finalul lunii aprilie,…

- Rusia a testat noua racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, în limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a înarmarii la nivel mondial.

- Zilele acestea s-au implinit 69 de ani de la asasinarea de catre Securitate a cinci partizani anticomuniști. Cei cinci au fost impușcați in dimineața zilei de 4 martie 1949 in zona comunei Bistra din județul Alba. Trupurile au fost inhumate intr-o groapa comuna, ramașițele acestora fiind descoperite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de ICCJ in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Acesta este verdictul definitiv in dosarul sau. Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronunțat in dosarul…

- Politia Romana a anulat dreptul de detinere, respectiv port si folosire al armelor in 536 de cazuri de la inceputul anului. Conform unui comunicat de presa al IGPR, peste 200 de amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea conditiilor privind regimul armelor si munitiilor sau vanatorii, iar dosare penale…

- vezi galeria Funky Resto-Bar e localul din centru al celor care au Funky Lounge Herastrau, clubul despre care am scris deja, pe un ponton de pe Lacul Herastrau, care se inchide in septembrie, pana cand vine din nou caldura, anul urmator. 2 2 0 2 0 0

- Nu mai aruncați zapada in strada! Acesta este apelul pe care il fac autoritațile locale din Targu Jiu catre toți cetațenii care iși curața trotuarele de zapada, iar mai apoi o arunca in strada in speranța ca se va topi mai repede. Temperaturile extrem de scazute din aceasta perioada impiedica procesul…

- Sistemul de eliberare a biletelor din stațiile de autobuz are foarte multe defecțiuni, lucru recunoscut și de directorul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj, Liviu Neag. Directorul CTP Cluj a raspuns unei întrebari adresate de un clujean, care a reclamat…

- Dupa ce anii trecuti au investit sute de mii de euro in construirea si reabilitarea unor institutii de invatamant din judetul Buzau, guvernul este acum dispus sa le inchida. Vorbim despre bani aruncati pe geam, pentru ca nu s-a tinut cont de evolutia demografica sau pentru ca a fost mai important sa…

- Deși exista probleme prioritare pentru Timișoara, primaria a alocat o suma considerabila de bani pentru construcția unei linii de metrou, un proiect utopic momentan. Suma cu care urmeaza sa se faca studiul de prefezabilitate este de 145.000 de lei, iar Nicolae Robu se justifica prin faptul ca trebuie…

- Deși mai este mult pana la tradiționala lansare Apple - la inceputul lunii septembrie, deja au aparut mai multe zvonuri despre modelele care ar urma sa fie lansate. Unii vorbsc de iPhone 9, alții de...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, ultimul termen in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Ultimul bombardament american din Siria a ucis și mai mulți mercenari din Rusia. Cel puțin șapte dintre soldații angajați de compania privata Wagner provin dintr-un satuc din mijlocul Rusiai. Pentru Farkhanur Gavrilova, acestea nu sunt doar niște numere. Fiul ei a fost ucis in raidul aerian.

- In decembrie 2016, CS Dinamo a achiziționat cu 70.000 euro un balon pentru acoperirea a doua terenuri de tenis la complexul din Brașov, procedura inceputa sub președinția lui George Cosac. ...

- Cartierul Ferentari e locul unde s-a deschis primul Digital Center din Romania, unde 400 de femei aflate in situații vulnerabile, fara venituri și cu un nivel scazut de educație, au șansa alfabetizarii digitale, cu ajutorul unor cursuri gratuite de utilizare a calculatorului. In plus, ele beneficiaza…

- Daca aveti cumva in buzunare o bricheta alba, poate ca ar trebui sa luati in considerare sa o aruncati. Sau sa o daruiti unui dușman. Se pare ca de brichetele albe este legat un blestem, unul care pare ca a functionat mai cu seama in cazul unor mari cantareti. Se spune ca regretatii Kurt Cobain,…

- Sambata și duminica, polițiști ploieșteni de siguranța publica din cadrul Secției nr. 2 au depistat doua prahovence, care, insoțite de minori, apelau la mila trecatorilor, solicitand diverse sume de bani. Au fost intocmite doua dosare penale sub aspectul savarșirii infracțiunii de folosire minori in…

- Dragostea este in aer, acum ca Valentine s Day se apropie cu repeziciune. Indragostitii comanda flori si se indreapta catre magazinele de dulciuri. Da, toate par roz pana cand banii intervin in viata de cuplu, relateaza USA Today. Conform datelor oferite de Fidelity Investments, in afara…

- Claudia Pavel, cea de-a doua eliminata din echipa Faimosilor de la „Exatlon”, a ajuns in tara, teribil de emotionata la intalnirea cu cei dragi. Cu zambetul pe buze si incarcata de cadouri pentru fiul ei, Noah, Claudia a povestit cum a perceput aceasta experienta unica pentru ea. A

- Pentru spalarea strazilor din Chișinau s-au cheltuit 27 de mii de lei. Calculele reflecta intervențiile din zilele de sambata, a doua jumatate, și duminica. Informația a fost prezentata de Adrian Boldurescu, recent numit director al intreprinderii municipale „Exdrupo", scrie IPN.

- Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați telespectatori, admiratori, romani, s-a scris un deceniu de istorie! Protagoniști: doi baieți cu nume-n buletin de Simion Razvan și Oțil Daniel și cu fost domiciliu la Reșita, actualmente București.

- Cu toate ca recipientele de plastic sunt ușor de folosit, trebuie sa ținem cont de faptul ca și ele au un termen de valabilitate, chiar daca acesta nu este scris ca pe un produs alimentar. Timpul de folosire a caserolelor sau a altor cutii din plastic depinde de calitatea materialului din care sunt…

- Ochi obositi? Vezi cele mai eficiente remedii naturiste S-ar putea ca ochii sa fie fereastra sufletului tau, dar atunci cand sunt folositi intens, ei devin calea catre durere, migrene si vedere neclara. 1. Castravete. Te-ai gandit vreodata ca un simplu castravete te poate ajuta in problema cearcanelor…

- Ați incercat și trucul cu ceapa ținuta in apa, dar ați observat ca nu prea merge, așa-i? Master chef Jack Scalfani va arata tehnica prin care puteți felia ceapa fara sa plangeți. Astfel, trebuie sa decupați baza cepei, extragand un con. Aruncați acea parte și abia apoi curațați ceapa. Apoi, taiați-o…

- Primaria Constanta informeaza ca toti contribuabilii care achita integral pana la data de 31 ianuarie 2018 taxa de folosire a tramei stradale beneficiaza de o reducere de 10 . Autorizatia se poate obtine dupa cum urmeaza: pe adresa personala de e mail, completand datele solicitate pe site ul www.spit…

- Daca pastrezi bonurile fiscale primite de la comercianți, ai șansa sa devii milionar în lei. Cel puțin teoretic, caci trebuie sa îndeplinești mai multe condiții: sa ai doar tu bonul câștigator și sa ai noroc cu repetiție, caci o parte

- Nu aruncați zapada in strada, pentru a menține arterele de circulație curate, in vederea asigurarii unui trafic cat mai fluent prin oraș! Este apelul facut de Poliția Locala catre brașovenii care iși curața trotuarele, aleile sau iși strang omatul din curți. Echipajele de la Locala verifica, in aceasta…

- ZIUA de Constanta prezinta rechizitoriul dosarului in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC Marina Travel SRL, pentru folosire sau prezentare cu rea credinta de documente…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza agerpres.ro. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC MARINA TRAVEL SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Doi turisti au fost raniti dupa ce au fost surprinsi de o avalansa in Muntii Fagaras. Cei doi faceau parte dintr-un grup de 15 persoane care plecase de la Balea Lac cu intentia de a urca pe varful Negoiu, cand au fost surprinsi de avalansa care i-a aruncat cateva sute de metri in afara drumului.

- Brazii aruncati dupa Craciun vor fi colectati separat de Retim, la Timisoara. Pentru a fi ridicati de angajatii companiei de salubrizare, brazii trebuie sa fie asezati in locurile indicate de Retim. „Incepand de luni, 08 ianuarie 2018, pana luni 15 ianuarie 2018, se strang brazii de Craciun din municipiul…

- Cateva zile ne-am adunat cu familia si prietenii in jurul lor si ne-am bucurat de cadouri. Acum a venit vremea sa scapam de ei. Strazile din Bucuresti au inceput sa se umple usor, usor de brazi. Unii ii duc la punctele de colectare special amenajate, altii, cei mai multi, ii lasa in fata blocului sau…

- Surprize neplacute pentru mai mulți locuitori ai sectorului Buiucani din Capitala. Dupa petrecerea de Revelion, in prima zi a anului pe strada au fost observați zeci de brazi aruncați și abandonați, dupa ce agenții economici nu au reușit sa ii vanda.

- MESAJE ANUL NOU 2018. A venit Ajunul Anului Nou, a venit și timpul pentru a trimite o urare celor dragi. Daca nu aveți inspirație, va putem ajuta. Aruncați o privire pe lunga lista din articol.

- Intervin in orice conditii si ori de cate ori este nevoie. Trec prin apa si foc la propriu si au mers ani la randul la interventii cu autospeciale in prag de pensionare. Iata insa ca sfarsitul anului 2017 le-a adus pompierilor constanteni mai multe motive de bucurie. Salvatorii ISU au primit autospeciale…

- Temerarii de pe Atlantic 4 Challenge au fost aruncați in ocean. Echipajul Atlantic 4 Challenge iși continua aventura prin apele involburate. O aventura inceputa pe 14 decembrie . Ionuț Olteanu, pe 23 decembrie: „Dupa aventura de ieri, azi am pornit ca o racheta spre Antigua. Vasi s-a resimțit un pic…