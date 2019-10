Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a vorbit duminica despre calitațile lui Theodor Paleologu, precizand ca daca ar caștiga alegerile prezidențiale ar fi un bine pentru Romania. Basescu și-a exprimat speranța ca Paleologu sa-i „incurce rau” pe Dan Barna și Viorica Dancila, punctand ca și-ar dori ca aceștia din urma sa…

- Banana este cel mai popular fruct din lume. Este gustoasa, sanatoasa, plina de vitamine și iți poate imbunatați starea de spirit. Putini sunt cei care cunosc si beneficiile incredibile pe care le are coaja bananei.

- Ofertele de spatii comerciale noi vor creste in a doua jumatate a anului, cand aproximativ 150.000 de metri patrati vor fi finalizati si disponibili in mai multe orase din tara, dintre care 35.000 de metri patrati vor fi pusi pe piata in Bucuresti, potrivit unui raport realizat de o compania de consultanta…

- Coaja de ou contine o cantitate mare de calciu, esentiala pentru sanatatea sistemului osos.Un studiu realizat recent de Universitatea Massachussets a aratat ca pudra din coaja de ou a creat un biomaterial care ajuta oasele sa se regenereze mai repede.

- Apar noi informatii incendiare despre Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca Dinca ar fi fost amantul unei influente judecatoare din Caracal. "Acest individ nu este ceea ce pare. El este parte a crimei organizate si are complici in Anglia si Italia. E un adevarat…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus miercuri, dupa ce a fost validat candidat la prezidentiale, ca partidul pe care il conduce este nemultumit de functionarea coalitiei de guvernare.„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte…

- PSD, condus de Viorica Dancila și de oamenii ei, nu are nicio șansa sa trimita un candidat la prezidențiale in turul II, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa. Daca jocurile de culise și de interese din PSD n-ar fi atat de mari, social-democrații ar trebui sa accepte ca, in acest moment,…

