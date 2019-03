"Nu ma intereseaza politica!". Dar politica este interesata de tine, oh cat de interesata este...

Stiri pe aceeasi tema

- El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale."Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat…

- Lista candidatilor PSD pentru alegerile europarlamentare va fi finalizata in perioada 15 - 20 martie, a anuntat luni liderul social-democratilor, Liviu Dragnea . Intrebat cand va fi finalizata lista candidatilor pentru europarlamentare, Dragnea a spus ca pana la data de 20 martie. "15-20 martie o sa…

- Dacian Cioloș a anunțat, sambata seara, ca noua alianța are ca scop sa preia guvernarea și sa le ofere romanilor o alternativa la actuala coaliție PSD-ALDE. Alianța va avea reprezentanți in secțiile de votare la urmatoarele alegeri, cele europarlamentare. Anunțul vine la scurt timp dupa ce USR și…

- "In momentul de fata exista discutii avansate pentru participarea intr-o alianta la aceste alegeri europarlamentare, respectiv pe o lista comuna. Pana la finalul acestei luni, poate in primele zile de februarie - pe 2 februarie, de altfel, avem un comitet politic - vom lua o decizie, daca cele doua…

- Alegerile europarlamentare se apropie cu pași repezi. In acest timp se configureaza și se reconfigureaza scena politica. Scena politica este una destul de fragmentata, dar totuși dominata de social-democrați. In mod normal alegerile europarlamentare nu sunt foarte interesante pentru alegatorul național,…

- "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Orban la Digi 24. El a aratat ca aceia care vor fi desemnati candidati vor fi ierarhizati pe lista in urma votului in Biroul Politic National al partidului. "Lista…

- Iata cifrele prezentate de Marius Pieleanu la Antena 3: Europarlamentare - intenția de vot: Nivel de așteptare 32% - intre 4,5 - 5 milioane de participanți PSD - 33% - 34% PNL - 20% - 22% USR - 11% ALDE - 10% PLUS - 8% UDMR - 5% Pro…