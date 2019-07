Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru Marian Oprisan: si Banatul te-a fluierat!”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook dupa congresul extraordinar al PSD. „Fiindca am fost intransigent fața de Dragnea”, reacționase Oprișan la huiduieli. Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a fost huiduit la congresul Partidului Social…

- Barbatul de 75 de ani din Galați, Vasile Tofan, care a ucis-o cu bestialitate, a tranșat-o, a infașurat-o in saci de plastic și a aruncat-o pe șoseaua de centura a orașului. Tragicul eveniment a avut loc sambata. Femeia i-a reproșat barbatului ca „nu mai e bun de nimic”, referindu-se, probabil, la potența…

- Un fost miner din Baia Mare a fost condamnat la 14 ani de inchisoare pentru ca și-a ucis un vecin, crezand ca este extraterestru. Ulterior, i-a tranșat și cadavrul spunand polițiștilor ca „s-a trezit” cu o secure in mana. Nicolae Mehes, un fost miner de 62 de ani, și-a recunoscut fapta. El și-a ucis…

- Cel putin doua ore pe saptamana petrecute in mijlocul naturii ar putea reprezenta limita de timp esentiala pentru stimularea sanatatii si a starii de bine a organismului, potrivit unui studiu preluat joi de Press Association. Conform cercetatorilor, persoanele care petrec cel putin 120 de minute pe…

- Nu as vrea, dar suntem inca in campanie electorala si vrand-nevrand trebuie sa scriu despre ea pentru ca sunt multe lucruri noi care apar zi de zi. E o efervescenta care nu poate fi ignorata. Si, mai ales, e o lupta de idei care se poarta pe multe fronturi si care e de-a dreptul fascinanta. Fiindca…

- Lucian Filip (28 de ani) are un mare regret in acest sezon. Mijlocașul central al celor de la FCSB crede ca echipa lui Becali putea sa ia mai multe puncte in meciuri in care teoretic nu trebuia sa aiba probleme. CSU Craiova - FCSB e liveTEXT AICI, duminica, de la ora 21:00. „Am pierdut foarte multe…

- Fermierii romani au depus 586.801 cereri unice de plata pentru o suprafata de 3,57 milioane hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2019, termenul limita de depunere fiind de 15 mai 2019, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania a demarat…