Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situatia raspandirii gripei in perioada 3 9 decembrie 2018. Astfel, s au inregistrat 17 noi cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii acute incadrandu se in intervalul asteptat. La nivel national, numarul total…

- Specialiștii spun ca, saptamana trecuta, numarul cazurilor de viroze, pneumonii sau infecții ale cailor respiratorii a crescut, iar cazurile de gripa se mențin la celași nivel. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, saptamana in saptamana 3-9 decembrie,…

- Potrivit DSP Dambovita, datele statistice indica o descrestere a numarului de imbolnaviri pentru intervalul 29 octombrie-4 noiembrie, inregistrandu-se 660 de infectii respiratorii, fata de 893 de cazuri diagnosticate in saptamana precedenta.

- In ultima saptamana nu s-a raportat niciun caz de gripa, insa tot mai multi brașoveni ajung la medic din cauza „bolilor de sezon”. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brașov, in saptamana 22.10.2018-28.10.2018 s-au prezentat la medic 2.179 de pacienți cu aproape…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a facut publice datele cu privire la raspandirea gripei in Romania, aferente perioadei 15 21.10.2018 S42 2018 . Nu s au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu se in intervalul…

- Pana in momentul de fata nu s-au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu-se in intervalul asteptat in aceasta saptamana. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 82799,…

- Odata cu scaderea valorilor temperaturii se asteapta o crestere rapida a numarului de viroze respiratorii, inclusiv gripa. Persoanele in varsta si copiii sunt sunt cei mai expusi pentru ca sistemul lor imunitar este mai fragil. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj avertizeaza populația cu privire…