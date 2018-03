Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, atrage atentia asupra situatiei in care se afla politisti cu zeci de ani vechime. El sustine ca unii ofiteri au ajuns sa isi vanda pe site-urile de profil echipamentele si uniformele pentru a-si putea plati ratele…

- Ape tulburi și tensiuni la cote maxime in peisajul justiției din Romania, mai ales in contextul in care in ultima perioada au existat o serie de achitari in cazul unor dosare grele. Jurnaliștii de la Lumea Justiției au intrat in posesia unor informații și anume faptul ca judecatoarea Maricela Cobzariu…

- Lara Fabian, celebra cantareața care a scris istorie cu piese ca ”Je t'aime” sau ”Je Suis Malade”, revine in Romania pe 31 martie, intr-un concert la Sala Palatului. Ea va concerta, de asemenea, și la Cluj-Napoca, iar in urma cu cațiva ani, compozitorul legendarei artiste s-a aratat impresionat de Elena…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu ministrul sarb al Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit luni, 26 martie, cu cu omologul sau sarb , timp de ora. A fost abordat si cazul fostului parlamentar Sebastian Ghita, la aproape un an dupa ce Romania a cerut extradarea sa, dar decizia trebuie…

- Ministrul Economiei, Danuț Andrușca a reușit o performanța unica, in ultimii 28 de ani. In urma unei negocieri in care nu s-a platit niciun leu de la buget, statul roman a redevenit acționar majoritar al unui obiectiv strategic care fusese privatizat: Șantierul Naval DMHI Mangalia. Chestionat de EVZ,…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. Magistratii Tribunalului Timis au decis, joi, arestarea…

- Medicii legisti din Timisoara au finalizat autopsia fetitei de patru ani care a fost ucisa de mama ei si au stabilit ca micuta a decedat inecata. Femeia acuzata ca a ucis-o a fost arestata, conform News.ro. UPDATE 13.54: Femeia din Timisoara care si-a ucis fetita in varsta de patru ani a fost arestata…

- Procurorii din Timis au facut public, joi, referatul în baza caruia au cerut arestarea educatoarei care si-a ucis fiica de numai patru ani, în cada. Va avertizam ca urmeaza descrierea unor actiuni si circumstante cu puternic impact emotional.

- Reprezentantii de la Medicina Legala Timisoara au anuntat ca in cazul fetitei de patru ani, cauza mortii este asfixiere prin inec. De asemenea, medicii legisti spun ca fetita avea taieturi la maini, insa acestea erau superficiale, doar la nivelul pielii, neajungand la ligamente si la vene. Procurorii…

- Este un adevarat razboi pentru banii statului roman! Astazi incepe un mare proces, in care prejudiciul este uriaș. Procurorii au intrat, deja, pe fir, informeaza Bugetul.ro.Cel mai cunoscut club trebuie sa plateasca o suma uriașa statului roman. Primul termen privind recuperarea prejudiciului…

- Reprezentanti ai calugarilor din toata Europa au fost pana sambata in Romania la adunarea generala a superiorilor majori. S-a discutat mult despre modul in care calugarii pot participa la misiunea Bisericii in lume. Cei care se roaga au misiune importanta in campul pastoratiei din centrul cetatilor.…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber 'Navalistul' s-au intalnit in cursul zilei de astazi, 9 martie 2018, la sediul Ministerului Economiei, la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare la stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, incaseaza o pensie uriasa, de peste 27.000 de lei pe luna, potrivit declaratiei de avere. Pe langa pensia fabuloasa, ministrul Justitiei detine case, terenuri si masini.Citeste si: Un fost lider UDMR, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Kelemen Hunor: 'Ajuta'…

- „Ministerul Public are un rol constituțional foarte bine definit. Procurorul este un reprezentant al intereselor generale ale societații și un aparator atat al ordinii de drept cat și al drepturilor și libertaților cetațenești. Alaturarea acestor atribuții nu este intamplatoare, in virtutea lor procurorul…

- O fetita de cinci ani din comuna galateana Schela a ajuns la Spitalul de Copii Sf. Ioan din Galati in coma alcolica, dupa ce a baut acasa vin dintr-o sticla de suc. Copila a fost gasita...

- Hans Klem, despre situația de la DNA. Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat sambata, 3 martie, in cadrul evenimentului „Women of Romania 2018”, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are…

- Calvar pentru o fetița din Vaslui care a obligata sa cerșeasca in frig. Propria mama a pus-o sa implore mila trecatorilor, la o temperatura de minus 10 grade Celsius. Copila inghețata bocna a fost vazuta de un tanar care a fotografiat-o. A alertat atat Poliția, cat și Protecția Copilului, despre care…

- Seful Politiei Romane, chestor principal Catalin Ionita, a primit marti o delegatie a Administratiei americane pentru Combaterea Drogurilor (Drug Enforcement Administration - DEA), informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, tematica discutiilor a vizat excelenta colaborare bilaterala pe…

- O fetita de zece ani, din București, a fost lovita de un tanar care se dadea cu snowboardul, pe o partie de schi din Sinaia. Copila a fost dusa la spital cu posibila fractura de femur. Potrivit salvamontistilor, fetita a mers la schi impreuna cu tatal si fratele sau, iar in timp ce schia a fost lovita…

- Procurorii DNA au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare din 2014. Mai mult decat atat, surse au declarat pentru Romania TV ca persoana vizata ar fi sotia fostului premier Victor Ponta,…

- Paula Seling și Florin Chilian vor canta, vineri, la Brașov, in cadrul unei gale caritabile pentru a susține cauzele a doi copii grav bolnavi: un baiat de 13 ani care va primi un rinichi de la mama sa si o fetita de aceeași varsta, complet paralizata. Artiștii Paula Seling, Florin Chilian și Ioana…

- O fetița insarcinata la 12 ani a ajuns in stare grava la Maternitatea Spitalului din Ramnicu Valcea. Medicii incearca sa-i salveze viața. Copila insarcinata a ajuns, duminica dimineața, la Spitalul din Valcea. Din primele informații, micuta a fost bagata de urgența in sala de operație, scrie voceavalcii.ro…

- Elena Udrea s-a intalnit cu Alina Bica in Costa Rica și spune ca fosta șefa a DIICOT nu se simte foarte bine. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul deputat a spus ca ea crede ca fosta șefa a DIICOT se va intoarce in Romania. Udrea a explicat de ce a plecat in Costa Rica și deși a spus ca…

- "Asociatia Procurorilor din Romania constata cu ingrijorare ca in ultima perioada, pornind de la situatii particulare care sunt in curs de solutionare la organele competente, se incearca decredibilizarea institutiilor judiciare si, mai ales, a Ministerului Public”, transmite Asociatia.Procurorii…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica sa vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- Oana Roman a ajuns cu fiica sa la spital, iar ce a vazut acolo a pus-o pe ganduri. Oana Roman, fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, a avut probleme cu fiica sa, Izabela. Fetița nu s-a simait foarte bine, astfel ca vedeta a fost nevoita sa mearga cu ea la spital. Oana Roman, care este casatorita…

- „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea SUA, am vorbit despre viza pentru romani. Am vorbit despre investitorii americani in Romania, despre mentinerea procentului de 2- (din…

- Procurorii DIICOT au constatat o tendința de creștere a consumului de droguri pe parcursul anului 2017, cel mai cautat drog ușor fiind cannabisul sau derivate ale acestuia. In acest context procurorii au observat și o creștere a fenomenului de cultivare a plantei in mediu inchis sau deschis. Pe parcursul…

- Situația sportului romanesc, criticata de foști mari sportiv, precum Hagi, Nastase și Țiriac, este reflectata și de numarul persoanelor care activeaza in acest domeniu. Potrivit unui studiu Eurostat, valabil pe 2016, prezentat de revista NewMoney, in Romania sunt 12. ...

- Irina Nicolae, fosta componenta a trupei de fete ASIA, a devenit mamica. Ea a adus pe lume o fetița. Irina Nicolae s-a facut remarcata in showbiz-ul romanesc pe vremea cand facea parte din trupa ASIA, una dintre cele mai de succes formații de fete din Romania. Irina Nicolae este casatorita cu Marius…

- Un italian a fost pacalit de o romanca cu 780 de mii de euro! Femeia i-a vandut casa barbatului cu 33 de ani mai batran decat ea, dar și bijuteriile raposatei lui soții! Cea mai celebra blonda din localitatea Scoarța, județul Gorj, este acuzata de fostul sau iubit de origine italiana ca, dupa ce i-a…

- Guvernul Dancila a pornit cu stangul! Au crezut ca au rezolvat problema Declaratiei 600, dar au uitat un amanunt extrem de important. Desi au prorogat termenul de depunere pana la 15 aprilie, guvernul a uitat sa umble si la data limita privind efectuarea primei plati. Astfel, am ajuns la situatia…

- Oferta turistica a județului Suceava va fi promovata, la inceputul acestui an, la cinci targuri de turism din Romania și din strainatate. Consiliul Județean Suceava a aprobat in ședința de astazi participarea la Targul Internațional de Turism IMTM (6 – 7 februarie), Targul Internațional de Turism BIT…

- Alma a disparut in pauza dintre scoala si programul after school. Monica, mama Almei, spune ca este vina profesoarei de engleza de la British School care nu s-a asigurat ca o preda celorlalti profesori. "Alma in universul ei de 6 ani jumatate si-a imaginat ca se duce intr-o excursie, s-a dus…

- In urma cu 10 ani, clujenii bifau o performanța istorica in L1, primul "11" exclusiv din straini. Acum și-au schimbat strategia și au transferat aproape numai jucatori autohtoni. Strainii nu mai fac legea in Gruia. In actualul sezon, oficialii liderului au obținut semnatura puștilor Manea, Mailat, Costache,…

- Daniel și Danielle s-au nascut la același spital in aceeași zi, dar s-au cunoscut abia dupa 40 de ani printr-o aplicație de intalniri in care s-au inscris in aceeași zi, scrie Daily Mail. Daniel și Danielle Dawson s-au nascut la spitalul North Devon District, la 24 ianuarie 1979, dar nu s-au intalnit…

- Mama copilului a vrut sa-i faca baie fiului ei si a incalzit apa pe plita sobei. Cand a mers sa aduca apa pentru a o raci, micutul de doar doi anisori, care se juca prin bucatarie, s-a impiedicat si a cazut cu spatele in apa oparita. Femeia a sunat de urgenta la 112. Micutul a fost…

- In locul mancarii pe care o cauta prin gunoaie, a gasit un portofel cu aproape 800 de lei! O adevarata mana cereasca pentru o fetita de 10 ani din Targu Mures, care traieste din pomeni. Dar copilul a ales sa nu pastreze banii. Cand i-a predat la politie, agentilor nu le-a venit sa creada.

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc, joi, pe B-dul Revolutiei din Arad, in fata Teatrului ...

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Salvatorii au intervenit in numar mare, joi dupa-amiaza, la un caz extrem de dificil. Totul, sub privirile martorilor care au sperat, asemeni reprezentantilor ISU, ca victima, o fetita in varsta de 12 ani, va fi scoasa cat mai rapid de sub tramvaiul care a lovit-o. Copila a supravietuit impactului.…

- Procurorii DNA informeaza, intr-un comunicat de presa: ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: ANTON MARIN, la data faptei secretar de…

- Procurorii cerceteaza un om de afaceri dupa ce acesta ar fi platit o suma de bani unor interlopi și le-ar fi comandat sa il ucida pe finul acestuia. Barbatul este un patron influent in Targu-Jiu.

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Acesta va fi judecat in lipsa, pentru ca lipsește din Romania inca din anul 2012, inainte sa fie chemat la DNA. In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 734/VIII/3 din 30 mai 2016 și nr. 398/VIII/3 din 1 aprilie…

- O tanara artista din Pitești, cunoscuta pentru efectele speciale pe care le crea in make-up, s-a stins din viața, noaptea trecuta, din cauza unei boli grave. Monalisa Pandelea a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer și, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. Fetita nu a mai fost dusa la…