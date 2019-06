Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, desfașoara campania de interes public „Nu incarca butelia la stația GPL!”, ca urmare a vulnerabilitaților identificate in randul populației,…

