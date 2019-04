“Nu îi datorați nimic lui Dragnea, el vă datorează vouă!” Scrisoare TULBURĂTOARE către bugetari! Le scriu celor care poate vad ca e ceva in neregula cu PSD, cu PSDragnea, dar iși creeaza coconul de confort pe ideea ca aceasta guvernare le-a marit salariile dupa mulți ani de umilința și ca acum o duc bine. E o lista de NU-uri care ii va ajuta sa nu para obligați, dependenți, recunoscatori fața de Dragnea. Nu, nu Dragnea sau PSD v-a marit salariile, fie ca sunteți profesori, doctori, funcționari ai statului. Categoriile dvs. profesionale au fost vaduvite de atenția și recunoașterea societații de la Revoluție incoace. Mișcari sindicale repetate, acțiuni ale societații civile, exodul medicilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”În ciuda aparenței de prosperitate, în Franța exista aproape 9 milioane de persoane sarace. Toate instituțiile publice și marile corporații din Franța sunt conduse de oameni care provin din aceleași medii sociale. Francezii sunt însa din ce în ce mai dezamagiți de aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, marti, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanti ai societatii civile pe tema referendumului pentru justitie.Potrivit agendei sefului statului, consultarile vor avea loc la ora 15,00. Saptamana trecuta, mai multi reprezentanti ai…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, marti, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanti ai societatii civile pe tema referendumului pentru justitie. Potrivit agendei sefului statului, consultarile vor avea loc la ora 15,00. Saptamana trecuta, mai multi reprezentanti ai societatii civile au scris pe…

- Camera Deputatilor a adoptat legea de aprobare a OUG 41/2018 prin care unele categorii de bugetari primeau majorari salariale inca de anul trecut, de la adoptarea ordonanței. Deputații au adaugat insa la categoriile existente in OUG și alte domenii in care salariile ori veniturile cresc. Trebuie adaugat…

- Cele 70 de angajate ale Direcției Publice Motru, din cei 137 de salariați ai societații, nu și-au primit, nici in prezent, prima de 8 Martie, stabilita in Contractul Colectiv de Munca. De altfel, nici salariile pe februarie nu s-au acordat la timp angajaților societații, in timp ce viramentele din ianuarie…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații informaționale, Alexandru Petrescu, a acordat un interviu in care a vorbit despre tehnologia 5G in comunicații și despre viitorul economiei digitaleReporter: In contextul in care multi producatori de echipamente de telefonie lanseaza noi modele in primul…

- Deputații, senatorii, judecatorii, procurorii, dar și militarii și polițiștii sunt doar cateva dintre categoriile de bugetari ce ar putea pierde pensiile speciale pe care le primesc in prezent, potrivit unui proiect de act normativ pus recent in dezbaterea senatorilor. Schimbarile ce vizeaza pensiile…

- Mai multe celebritați au criticat Academia de film americana pentru decizia de a decerna patru dintre trofeele Oscar in pauzele publicitare ale galei. Luni, Academia a anunțat categoriile de premii ce vor fi decernate in pauzele publicitare, in condițiile in care durata galei a fost redusa la trei ore.…