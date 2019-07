Nu ignora aceste simptome! Pot fi semnele cancerului de sân Nu ignora niciunul dintre aceste șase simptome! Pot fi semnele cancerului de san O femeie din opt va fi diagnosticata cu cancer mamar și sunt mai mult de 3.1 milioane de femei cu istoric de cancer de san numai in SUA. Potrivit dr. David Weintritt de la National Breast Center Foundation, exista doua tipuri principale de cancer mamar. Cancerele mamare sunt clasificate in doua grupe principale: in situ (preinvazive) si invazive. In cazul tumorilor in situ, cancerul ramane aproape de localizarea de origine, in limitele ductelor sau lobulilor sanului. Tumorile in situ sunt cunoscute sub denumirea de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

