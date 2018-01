Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni seara, în jurul orei 22.00, pe raza localitații Livada.Un șofer de tir din Savârșin, județul Arad, care circula cu un autotren dinspre Cluj spre Gherla, cu destinația Dej, în zona localitații Livada,…

- Un bebeluș a fost lasat de doi parinți din Cluj, singur în mașina, timp de o ora în parcarea Mall ului Vivo (fostul Polus). ”Azi, în jurul orei 13:30, în parcarea mall-ului Vivo din Cluj Napoca a fost gasit într-o mașina un bebeluș…

- Membrii unui echipaj de politie din Montreal au ramas uimiti cand au vrut sa scrie un proces-verbal de contraventie pentru un vehicul parcat neregulamentar, dar au constatat ca masina este de fapt... o sculptura din zapada, informeaza site-ul lexpress.fr. Simon Laprise, un artist canadian…

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Se cauta un monstru! Și-a facut de cap marți seara, in comuna Giroc, unde a tarat cu mașina un caine, pe care l-a lasat apoi legat cu lanțul de stalp. Cei care au salvat animalul cer ajutor, pentru ca bestia cu „jeep” alb sa plateasca pentru ce a facut.

- In urma unui control in trafic, politistii din Bacau au depistat doua persoane care transportau peste 190.000 de tigarete fara documente legale.La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Bacau au oprit in trafic, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, un autoturism in care se aflau o femeie,…

- La data de 8 ianuarie 2018, politistii Postului de Politie Scarisoara au efectuat un control la o instalatie de debitare a materialului lemnos ce apartine unui cetatean de 37 de ani, din comuna. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat cantitatea de 9 metri cubi de material lemnos,…

- La data de 5 ianuarie a.c., in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, in colaborare cu cei din Harghita, a fost identificat pe raza județului vecin un atuoturism reclamat ca fiind sustras in Covasna, mai exact din municipiul…

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- O masina in valoare de aproximativ 2.000 de euro a fost recuperata de politistii romani, insa povestea din spatele furtului este mai complicata decat pare la prima vedere. La data de 5 ianuarie, in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,…

- Fostul manager al CEO, Laurentiu Ciurel, a fost depistat de aparatul radar in timp ce gonea cu 121 km/ora pe DE 79 Branești. Acestuia i-a fost suspendat 90 zile permisul și a primit 10 puncte amenda. Articolul Fostul manager al CEO, lasat fara permis 90 de zile! Vezi cu cat gonea cand l-au prins polițiștii!…

- In noaptea de 4 spre 5 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe Bulevardul Horea din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un minor de 16 ani, din Alba Iulia. Cu ocazia cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Avea treaba in zona, asa ca nu s-a sfiit sa isi parcheze masina tocmai langa liniile de tramvai, blocand astfel circulatia vehiculelor RATT si obligand calatorii sa astepte deblocarea drumului. Este ispava unui barbat din Gorj, care s-a ales cu o amenda usturatoare de la Politia Locala din Timisoara.…

- Accidentul in care a fost implicata masina de politie s-a petrecut in Lugoj. Politistii de la Locala erau in patrulare cand au fost anuntati prin 112 sa intervina la un accident. Un sofer baut a intrat cu masina intr-o alta masina parcata regulamentar. Acesta avea o alcoolemie de 0,9 alcool pur in…

- La data de 30 decembrie a.c.,ora 23.09, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 2M un autoturism ar fi parasit partea carosabila și s-a rasturnat. La scurt timp, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat, de 28 ani, din județul Constanța,…

- Accidentul a avut loc intr-o intersectie din Drobeta Turnu Severin, dupa ce un barbat in varsta de 75 de ani, din comuna Simian, aflat la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate si a lovit masina condusa de primarul din comuna Poroina Mare, Dan Anuta, potrivit news.ro. In urma impactului,…

- La data de 27 decembrie in jurul orei 01.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 14 B. Un barbat de 44 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- La data de 18 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat un barbat de 33 de ani din Constanta, care detinea un detector de metale, fara a indeplini conditiile legale. Potrivit IPJ Constanta, politistii au ridicat in vederea confiscarii detectorul de metale…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din Cluj este cercetat de politistii din Alba. Acesta a condus o masina ce avea autorizatia de circulatie provizorie expirata. Potrivit IPJ Alba, in 13 decembrie, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce desfașurau activitati de supraveghere si control…

- L-a tepuit pe un cetatean britanic de o masina de 23 de mii de euro din Marea Britanie pe care a amanetat-o apoi la un pret de de patru ori mai mic la Constanta. Sunt acuzatiile care i se aduc unui tanar din Mangalia despre care oamenii legi spun ca ar fi incercat mai intai sa vanda autoturismul de…

- Politistii din Iasi s-au confruntat cu un caz tragi-comic. Noaptea trecuta, aproapte de miezul noptii, agentii rutieri din Iasi au identificat un barbat de 33 de ani care conducea haotic prin oras. Soferul se deplasa cu un Renault, conducand cu viteza pe o strada circulata din oras.

- Un sofer muresan a ajuns, duminica seara, cascador de ocazie dupa ce a plonjat cu masina intr-un canal care alimenteaza statia de apa a municipiului Reghin, dupa care a disparut de la locul accidentului. Politistii si pompierii sositi la fata locului incearca sa ii gaseasca acum atat pe sofer cat si…

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea cu masina din curtea Parlamentului.

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Arges l-au depistat, marti, pe barbatul in varsta de 28 de ani, din comuna argeseana Uda, care, acum doua saptamani, a pus pe jar oamenii legii, dupa ce, in timp ce era urmarit, a provocat un accident rutier in care au fost raniti doi politisti. Odata cu el au fost…

- S-a intors la masina, s-a urcat in ea si a pornit la drum. Insa nici prin cap nu ii trecea ce avea sa se intample dupa cativa kilometri. Dupa ce a oprit masina, dupa 16 kilometri parcursi, soferul a auzit un planset venind de sub masina, pe partea stanga a motorului.

- Un roman a fost prins in Italia ca transporta marfa fara autorizație și avea ascunse in furgoneta sa 215 cartușe de țigari, scrie Rotalianul.com. Conform relatarilor din ziarul local Crema News, șoferul roman transporta in autovehicul o canapea și diferite pachete cu numele unor persoane straine…

- Tinerii au fost insoțiți de un adult și s-au dus la un centru de colectare al fierului vechi din municipiul Satu Mare si le-au spus angajaților ca au o mașina de vanzare. Modelul mașinii era un Opel Tigra. Pentru ca nu avea actele masinii, pustii le-au spus celor de la centrul de colectare…

- Politia din Germania a descoperit ca un sofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa detina permis, au...

- Proprietarul isi lasase masina cu cheile in contact. La scurt timp, acesta a constatat ca autoturismul sau nu mai este in locul in care il lasase si a sunat la 112. Politistii au inceput cercetarile, iar in mai putin de patru ore au gasit masina abandonata in localitatea invecinata. Autoturismul…

- Un tanar de 22 de ani a avut parte de un final tragic. Tanarul a murit in urma unui accident rutier produs duminica seara. Ceea ce este mai frapant este faptul ca accidentul s-a produs in momentul in care masina era efectiv stationata pe marginea drumului si nu se afla in trafic. In masina stationata…

- Un moment tulburator si foarte emotionant va avea loc sambata, 18 noiembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, cand Adriana Trandafir se va transforma in marea cantareata franceza Edith Piaf. Interpretarea ei o va face sa planga pe jurata vocilor, Ozana Barabancea. A

- Polițiștii de la transporturi au aplicat peste 260 de sanctiuni contraventionale și au constatat 16 infractiuni, in urma unei acțiuni pentru siguranța calatorilor, desfașurata pe parcursul unei zile, pe magistrale de cale ferata, transmite IGPR. In 15 noiembrie, politistii Sectiilor Regionale de Politie…

- Trei soferi inconstienti au ajuns pietoni dupa ce politistii buzoieni i-au surprins la volan desi consumasera alcool. Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice este una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor de circulatie.

- Polițiștii orașului Ineu impreuna cu cei ai Secției Rurala nr. 5 Ineu au descoperit 3.900 de țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzator, pregatite sa fie vandute in incinta unei societați comerciale și la domiciliul unei femei. „In urma activitaților desfașurate polițiștii au depistat in incinta…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche, impreuna cu reprezentanti ai Agentia Nationala de Administrare Fiscala ndash; Antifrauda, cat si cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de…

- Un taxi s-a facut scrum dupa ce soferul, care a urcat beat la volan, a intrat cu masina intr-un stalp. Politistii i-au facut semn taximetristului sa opreasca la un filtru de rutina. Soferul, in schimb, a accelerat si a incercat sa se faca nevazut.

- Au plonjat cu mașina in gol de la zece metri, in Mehedinți. Au plonjat cu mașina in rapa, Plonjon mortal de pe o pasarela in judetul Mehedinti. Doi tineri, un barbat de 32 de ani si prietena lui de aproximativ 30 de ani, au murit dupa ce masina in care se aflau a cazut in gol de la aproximativ zece…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Covasna, ajutati de cainele politist JEF, au ridicat aproape jumatate de kilogram de substante vegetale, in urma unor perchezitii. JEF este cel care a detectat un borcan cu droguri, ascuns intr o fanta din perete. La data de 9 noiembrie…

- O femeie a ajuns in vizorul autoritatilor pentru ca si-a lasat cele doua fetite singure in masina, in timp ce ea a plecat la cumparaturi in supermarket. Cheile erau in contact, iar copiii au pornit motorul.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Audi, model A5, semnalat ca fiind furat din Italia. In data de 08.11.2017, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Giurgiu, au depistat un barbat care avea asupra sa aproape 200 de grame de cannabis. Cel in cauza a fost retinut, iar ulterior cercetat sub control judiciar.La data de 31 octombrie a.c., politistii…

- Sa parchezi dupa cum te duce capul, in dispreț fața de ceilalți, a devenit o obișnuința pentru mulți. Sunt apostrofați verbal, uneori sancționați de poliție, alteori primesc porția de rușine publica, de la semeni cu simțul umorului. Intr-o parcare din centrul Ploieștiului, șoferul din imagine ar fi…

- Andreea Berecleanu a scris pe contul ei Facebook despre momentul emotionant de care a avut parte de la mama sa si le-a povestit prietenilor virtuali despre sentimentele care au pus stapanire pe sufletul ei, scrie click.ro. Citeste si Andreea Esca, asa cum n-ai mai vazut-o NICIODATA. Imagini…

- Accident noaptea trecuta in județul Timiș. Un tanar de 17 ani a ajuns la spital in urma unui moment de inconștiența. Acesta s-a urcat la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere și era baut. Accidentul a avut loc pe strada principala din localitatea Bobda. Tanarul se afla la volan cand…

- Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Dupa ce a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, proprietarul spalatoriei si-a dat seama ca hotul este un angajat de-al sau, informeaza Romania TV. "Eu nu am avut probleme cu el niciodata. Pot sa zic ca a fost un angajat…

- Politistii galateni il cauta, in continuare, pe barbatul de 27 de ani care, fara permis, a lovit un politist cu masina, pe cand acesta urma sa il legitimeze si apoi a fugit. Masina pe care acesta a abandonat-o dupa producerea faptei este expertizata de criminalisti pentru prelevarea de urme si probe…

- Un medic veterinar a fost gasit, în urma cu mai bine de o saptamâna, mort în propria mașina, pe strada Câmpului, din Cluj-Napoca. Acesta se se pare ca avea o seringa înfipta în piept, iar polițiștii au deschis o ancheta în acest caz.Incidentul…

- O poveste despre un șofer de taxi și o batranica a emoționat o lume intreaga. Intamplarea a fost dezvaluita chiar de taximetrist pe o rețea de socializare, de unde s-a viralizat instant. Iata ce a povestit barbatul: „In urma cu 20 de ani lucram ca șofer de taxi, pentru a ma putea intreține. Intr-o noapte,…