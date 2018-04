Nu-i asa ca va era dor de biciclozaurii de pe Calea Victoriei?

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Aveti posibilitatea sa luati o decizie importanta cu efecte benefice pe termen lung in ceea ce priveste armonia din relatia cu partenerul de viata. O persoana apropiata v-ar putea face o surpriza sau un cadou. Petreceti seara in compania celor dragi. Puteti merge impreuna la un concert, la teatru,…

- Autoritatile romane au anuntat, sambata, ca intr-o masina in care se aflau doi tineri bulgari s-a gasit o cantitate de circa 6 kilograme de droguri – mai exact ca ar fi fost descoperite 12 pachete continand 6203 grame de substanta despre care testele facute de omologii bulgari au confirmat ca este heroina.…

- BERBEC Faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va atrage din primul moment. Fiti prudent si modest. La locul de munca sau in afaceri este recomandat sa fiti foarte atent si sa nu va asumati niciun risc. Puteti sa va bazati pe intuitie. TAUR Va simtiti in forma intelectuala excelenta, aveti…

- Romanca aflata pe locul 35 in ierarhia mondiala a pierdut meciul din turul secund al turneului american. Cirstea a avut ca adversara o jucatoare cu mult mai experimentata decat ea, pe fostul numar 1 mondial, Venus Williams, a 8 -a favorita la castigarea actualei editii a competitiei de la Indian Wells.…

- Pana sa afle daca va fi validata candidatura sa la functia de presedinte executiv al PSD-ului, Nicolae Banicioiu a venit, vineri dimineata la sedinta conducerii partidului, in care se analizeaza dosarele aspirantilor la functiile de la varful formatiunii social-democrate. Raspunzand unor intrebari,…

- A fost forfota pe o strada din orasul de pe Bega. Autoritatile timisorene au fost alertate cu privire la prezenta unui obiect abandonat, in speta a unui geamantan. In prima faza, s-a dispus oprirea circulatiei in zona – atat a pietonilor, cat si a masinilor. Zona a fost izolata de politisti, in asteptarea…

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- BERBEC Este o zi buna pentru a face schimbari in locuinta. Tineti cont si de parerile partenerului de viata. Puteti sa va faceti planuri de viitor. Nu va implicati in mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca s-ar putea sa nu terminati niciuna! Primiti un cadou care va impresioneaza. TAUR Daca…

- Pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vanzare la nivel national, in luna februarie, s-a majorat pana la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare decat cel valabil la finele lunii precedente, respectiv 1.172 de euro pe metrul patrat util, se…

- Elena Udrea nu a trecut cu vederea vria iscata de aparitia in mediul online a unor fotografii in care apare alaturi de Alina Bica, instantanee despre care se anuntase, seara trecuta tarziu, ca ar fi fost surprinse in Costa Rica. Fostul deputat nu a ascuns ca se afla in Costa Rica. Insa, comentand pe…

- Deputatul social-democrat botoșanean Tamara Ciofu, medic primar pediatru a propus Ministerului Sanatații dezvoltarea unui program național de vaccinare anti-HPV, virus responsabil de infecții genitale și de apariția cancerului de col uterin, și organizarea de campanii permanente de informare a parinților…

- Incepand cu ora 09:30 se deschide circulatia rutiera pe DN 22A, intre localitatile Saraiu si Harsova, km 64 600 86 200, pentru autovhiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone. Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza conditiilor meteo si sa respecte semnalizarile rutiere…

- Presedintele continua sa sustina DNA-ul in fata a ceea ce zilele trecute numea un “atac” din partea “unor penali”, iar miercuri, la prezentarea bilantului Directiei Nationale Anticoruptie pe anul trecut, le considera incercari de discreditare a acestei institutii, din directia unor “inculpati si condamnati…

- Continua sa apara informatii despre noi victime ale gripei. De aceasta data, autoritatile confirma, marti, faptul ca doua femei- una dintre ele din judetul Caras-Severin, in varsta de 64 de ani, iar cealalta din judetul Salaj, o pacienta care avea 75 de ani – au murit din cauza gripei. Conform datelor…

- Avand in vedere conditiile meteo potrivnice, primaria condusa de Dan Tudorache intervine in sprijinul oamenilor care nu au adapost. Astfel, se anunta ca pe toata perioada cu temperaturi scazute, persoanele fara adapost, care doresc acest lucru, vor fi cazate in centrele sociale ale Primariei Sectorului…

- Echipaje ale salvatorilor argeseni au intervenit de urgenta, duminica dimineata, pe DN 7 Pitesti- Ramnicu Valcea. Accidentul a avut loc pe raza localitatii Cotmeana. Un autoturism s-a izbit de un autotren, in urma impactului ambele autovehicule iesind de pe drum. Doua persoane au fost grav ranite, din…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Liderul filialei vrancene a PSD-ului pare hotarat sa isi anunte candidatura pentru o functie in cadrul conducerii centrale a partidului – fie de vicepresedinte, fie, char, de numar 1 in cadrul formatiunii social-democrate. Fara sa spuna exact la ce functie aspira, Marian Oprisan a subliniat, inaintea…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Pe fondul trimiterii sale in judecata, procurorul a fost suspendat din functie. La mai putin de doua saptamani de cand DNA-ul anunta trimiterea in judecata a Mihaielei Moraru Iorga, in cadrul sedintei de luni a Sectiei pentru procurori din cadrul CSM s-a luat act de suspendarea procurorului de la DNA-Structura…

- Un precizare venita, vineri, din directia Inspectiei Judiciare (IJ) face public faptul ca inca de acum cateva zile, mai exact din 12 februarie, institutia s-a autosesizat dupa ce in presa au aparut “informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Daca eram o tara condusa de politicieni, nu de securisti, de neomarxisti atei si de oengisti, daca se modificau legile justitiei inca de anul trecut, totul s-ar fi axat, zilele astea, pe expresia populara “ne-au scazut salariile”. La noi nu se intampla asa si numai ticalosii cauta diversionisti. Da,…

- Sa ne amintim de scoala. Judetul Prahova (cred ca) este cel mai dezvoltat din tara. Se intinde de la jumatatea distantei Bucuresti – Ploiesti pana spre Predeal, e prevazut cu o retea bogata de sosele, fiind strabatut de la sud la nord – vest de DN1, are dealuri, munti, industrie, supermarketuri, orase…

- Poate ca o sa ma intrebati ce legatura exista intre “Moscova nu crede in lacrimi” si Eurovision. Exact aceea dintre un tezaur (filmele clasice de la TVR) si o balega, adica Eurovisionul. Duminica seara, TVR 2 a difuzat “Moscova nu crede in lacrimi”. Povestea incepe pe vremea lui Hrusciov si se intinde…

- La opt luni pana la sarbatorirea Centenarului Unirii, locurile de cazare din Alba Iulia sunt ocupate aproape in totalitate, iar unii hotelieri au ridicat tarifele si cu 50 la suta. Practic, pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018 se mai gasesc foarte putine locuri libere, proprietarii de hoteluri…

- Niciun drum national din judetele Moldovei nu era blocat, vineri dimineata, ca urmare a caderilor abundente de zapada, se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi. Potrivit sursei citate, unul dintre cele mai afectate judete de caderile masive de…

- BERBEC Sunteti in forma intelectuala excelenta si aveti idei ingenioase. Intentionati sa demarati un proiect nou, pe care il pregatiti de ceva timp, dar nu aveti inca suficienti bani. Puteti sa cereti un imprumut de la o persoana apropiata, pentru ca aveti sanse reale sa obtineti suma necesara. TAUR…

- Dupa ce a inundat micile ecrane cu politicieni si functionari de prim rang bagati/scosi din dube cu catuse, sefa DNA spune ca problema coruptiei nu poate fi rezolvata cu arestari pe banda rulanta ci doar cu ajutorul masurilor de preventie. Laura Codruta Kovesi schimba macazul si o da pe prevenire. ”Coruptia…

- BERBEC Este o zi buna pentru studiu, mai ales in domenii creative, precum si pentru calatorii si comunicare. S-ar putea sa traversati o perioada dificila pe plan financiar, dar perseverenta si optimismul va ajuta sa o depasiti mai usor. Aveti tendinta de a fi foarte activ pe plan social si in relatiile…

- Autoritatile din capitala rusa fac uriase eforturi sa normalizeze situatia in metropola dupa ce aceasta a fost lovita de o furtuna de zapada de o intensitate nemaivazuta. Caderile masive de zapada au provocat haos in Moscova si in regiunile apropiate. Ieri, stratul de zapada a depasit 55 de centimetri,…

- Liberty Media, noul proprietar al ”Marelui Circ” a anuntat ca celebrele ”grid girls” nu vor mai fi vazute la grilele de start, o masura ce va fi pusa in practica incepand cu Marele Premiu al Australiei, la sfarsitul lunii martie. Liberty Media a explicat ca aceasta traditie din F1 ”nu mai corespunde…

- Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte au fost depuse in acest sens. Acest proiect a fost depus in 2016 de liberalul Mauril Belanger, care a murit in acelasi an, scrie euronews.com, potrivit News.ro. Astfel, versul „Adevarata dragoste…

- Masura dura dupa episodul violent dintr-o unitate de invatamant constanteana, raportat la politia din orasul de la malul marii. Este vorba despre cazul baiatului caruia i s-a aplicat o “corectie” chiar pe holul scolii, in urma cu doua zile. Cele trei femei cercetate in cazul agresiunii au fost retinute…

- La doar doua zile de cand au depus juramantul la Cotroceni, premierul Dancila si membrii Cabinetului sau s-au intalnit in prima sedinta de Guvern, in noua formula. Sedinta e programata sa inceapa la ora 11. Este o reuniune cu atat mai importanta, cu cat se asteapta ca oficialii guvernamentali sa gaseasca…

- In municipiul Satu Mare exista un copac cu totul neobisbuit, care arata de parca ar fi fost „impletit“ de o mana nevazuta. Arborele se afla pe Bulevardul Transilvania, langa Palatul Administrativ. Desi sunt oameni ai locului, zeci de satmareni trec zilnic pe langa aceasta minunatie a naturii, fara sa…

- Valentin Popa pune problemele sale de exprimare pe seama excesului de emotii. Intrebat cum e cu dezacordurile -despre nu au fost putini cei care au observat ca le-a facut in discursurile sale-, ministrul propus al Educatiei a raspuns cu maxima sinceritate: “da, se intampla cand ai emotii si cand vorbesti…

- A fost o adevarata desfasurare de forte, sambata dupa-amiaza, in Cluj. Mai multe ambulante, echipaje de descarcerare, dar si politisti au ajuns la locul unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. Cinci oameni au avut de suferit de pe urma impacutlui puternic, insa doar patru dintre ei…

- Futurologul american de origine japoneza Michio Kaku, cofondator al teoriei corzilor si profesor la catedra de fizica teoretica Henry Semat de la Graduate Center, City University din New York, avertizeaza in legatura cu dezastrele care se vor pravali asupra omenirii in 2018. In opinia lui, cea mai infioratoare…

- Cancelarul Germaniei a aparat, ieri, la Forumul Economic Mondial ce are loc in Elvetia, multilateralismul, afirmand ca protectionismul nu este solutia buna in fata problemelor lumii. Cu o zi inainte de sosirea la Davos a celui mai inversunat adept al protectionismului: presedintele SUA. Italia, a treia…

- Irina si Monica au avut un parcurs foarte bun pe tabloul de dublu al primului Grand Slam din 2018. Din pacate, n-au ajuns sa joace pentru marele trofeu, pentru ca parcursul lor ca echipa s-a incheiat in semifinalele actualei editii a Australian Open, Begu si Niculescu fiind invinse de duo-ul rusesc…

- Autoritatile au emis o alerta de tsunami, pe fondul inregistrarii unui seism foarte puternic, al carui epicentrul a fost stabilit la 278 de kilometri de Kosiak, Alaska, din cate s-a anuntat dinspre institutul American de Geologie. Pana la momentul de fata sunt putine detalii despre eventualele efecte…

- La data de 20 ianuarie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba l-au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 35 de ani, din municipiul Brad, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat de Judecatoria Campeni, la executarea…

- Reabilitarea termica a blocurilor ramane in continuare doar un proiect in desfașurare pentru mulți dintre romani. In fata UE, Guvernul si-a luat a promis ca va izola toate cele 85.000 de blocuri vechi inainte de finalul lui 2020. Pana acum, insa, realizarile nu depasesc 4%.

- Un anunt de ultima ora venit dinspre Directia Nationala Anticoruptie anunta decizia retinerii, de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Bacau, a sefului Consiliului Judetean Neamt si, totodata, lider al filialei nemtene a PSD-ului. Procurorii anticoruptie il acuza pe Ionel Arsene de…

- BERBEC Aveti mari sanse de reusita in tranzactii comerciale. Daca intentionati sa faceti anumite schimbari in locuinta, puteti conta pe sprijinul familiei. Dupa-amiaza puteti sa faceti planuri de viitor impreuna cu partenerul de viata. Ar fi bine sa tineti cont ca este posibil sa va confruntati cu o…

- Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat, miercuri, ce decizie s-a luat in privinta persoanei juridice Tel Drum SA. Si anume ca s-a decis extinderea urmaririi penale fata de SC Tel Drum SA. Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul DNA: “In cauza mediatizata prin comunicatele…

- Cea mai noua varianta a emblematicului model Mercedes G Class a fost lansata cu fast la Salonul auto de la Detroit, pentru presa, iar invitat special la eveniment a fost actorul Arnold Schwarzenegger. Cu palarii texane pe cap(si ciocnind shots-uri cu snaps), Schwarzenegger si Dieter Zetsche, boss-ul…

- Mihai Tudose se pregateste sa isi stranga lucrurile de la Palatul Victoria. Informatia ca demisioneaza a fost confirmata chiar de catre seful Guvernului, la finele CExN-ului-maraton de luni – in care actualul premier a ramas fara sprijinul politic al partidului care il propusese pentru aceasta functie.…

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri puteti avea realizari frumoase dar nu este exclus sa aveti de munca mai mult decat v-ati asteptat. Un coleg sau un partener invidios ar putea incerca sa va implice intr-o cearta. Nu va lasati provocat! Este posibil ca partenerul de viata sa fie nemultumit din…