- Politistii au emis un ordin provizoriu de protectie pentru siguranta unei batrane, de 83 de ani, din comuna Negomir. Astfel, politistii din Negomir au fost sesizati pe 23 ianuarie de un barbat, de 61 de ani, din localitate, cu privire ...

- La data de 20 ianuarie a.c., ora 13.30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 52 de ani, din municipiul Constanta, despre faptul ca la domiciliul fiicei sale are loc un scandal.Echipajul de politie deplasat la fata locului a stabilit faptul ca, pe fondul…

- Ieri, 13 ianuarie 2019 in jurul orei 22.30, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au fost sesizati de o varstnica din comuna Ighiu, cu privire la faptul ca, in dupa amiaza aceleiasi zile, fiul sau s-a manifestat violent si i-a aplicat lovituri cu pumnul in zona spatelui. Fata de agresor,…

- Politistii constanteni au emis un ordin de protectie provizoriu pentru un barbat care si ar fi agresat fosta concubina.Astfel, la data de 13 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 38 ani, din municipiul Constanta, despre faptul ca in apropierea…

- Din data de 28 decembrie 2018, politistii care intervin la cazuri de violența domestica pot emite, dupa analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protectie provizoriu, valabil 5 zile, astfel incat victima nu va mai fi nevoita sa astepte unul incuviintat de judecator.…

- O femeie din Marea Britanie, mama a doi copii, se lupta cu o boala grea care ii poate incheia viața. Craniul femeii pune o presiune enorma pe șira spinarii, ceea ce ii zdrobește coloana. Samatha Smith (32 de ani), din Manchester, sufera de Sindromul Ehlers Danlos, care ii slabește țesuturile de legatura…

- SEDINTA…Prefectul Eduard-Andrei Popica a condus sedinta Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. La discutii a fost invitata Mirela Modoranu, sef Serviciu in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) Vaslui, care a prezentat…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti participa pe 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada Militara Naționala din Capitala, prilej cu care polițiștii au instituit și restricții de circulație, anunța Mediafax.Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii…