„Nu facem şcoli, nu facem spitale, PREMIEM infractorii. Bravo, România!” Posibilitatea acordarii unor sume de bani celor pe care ii pazesc ii revolta cu atat mai mult cu cat, la nivelul Penitenciarului Iasi, la finele lunii februarie, existau peste 6.400 de ore suplimentare neplatite angajatilor. De asemenea, la finele lui 2017, cei 400 de angajati aveau restante aproape 600 de zile de concediu de odihna. „Cei care vor castiga cei mai multi bani sunt cei care au fost rai afara, dar rai si la puscarie. Cei care au dus perioada detentiei in termen, care nu au beneficiat de eliberare conditionata. Nu facem scoli, nu facem spitale, premiem infractorii. Bravo, Romania!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Angajatii Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi nu vad cu ochi buni initiativa ministrului Justitiei de a acorda despagubiri banesti detinutilor care au executat o parte sau intreaga pedeapsa in perioada 2012 – 2017.

- Ministerul Finantelor vrea sa imprumute de la banci 3,4 miliarde lei in luna aprilie, la care s-ar putea adauga 420 milioane de lei din licitatii suplimentare, suma fiind cu 12,5% mai mica decat tinta de imprumut din aceeasi perioada a anului trecut si cu 3,3% sub nivelul stabilit pentru luna anterioara.…

- Interesul pentru piața criptomonedelor și a tehnologiei blockchain este in creștere in Romania, astfel ca a aparut și prima organizație non-guvernamentala care iși propune sa reprezinte aceste interese: United Blockchain Association din Romania (UBA – RO).

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Ministrul Justitiei a anuntat marti, 20 martie 2018, ca intentioneaza sa propuna un proiect prin care fostii detinuti, care au stat in conditii improprii in penitenciare in perioada iunie 2012 - octombrie 2017, sa beneficieze de o despagubire intre 5 - 8 Euro pentru fiecare zi de detentie. In acest…

- Romania intalnește de doua ori intr-o saptamana campioana olimpica, Rusia, și poate obține biletele pentru turneul final din Franța. Romania intalnește miercuri, la Togliatti, Rusia, in grupa a patra preliminara pentru Euro 2018. ...

- Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari, a anuntat ca, de acum, costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți. Legea care va transpune directiva in Romania…

- Situația medicilor din Romania este una dureroasa! Mulți dintre aceștia au ales calea strainatații, in timp ce doctorii ramași in țara se lupta cu sistemul medical. 3.500 de medici pleaca, anual, din Romania. Toti cauta in strainatate aceleasi lucruri: condiții de lucru moderne pentru a și trata…

- Banca Naționala a Romaniei s-a apucat de educație financiara chiar cand criza din 2008 ajungea la apogeu, iar romanii deja iși luasera credite de nevoi personale și ipotecare la maximumul posibil. „Noi implinim in acest an, 10 ani de cand facem educație financiara aici la BNR”, a declarat Mugur Isarescu,…

- Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste…

- Romanul condamnat pe viața pentru trafic de droguri in Cambodgia iși ispașește pedeapsa in condiții infioratoare. Adrian Catalin Varadi, alias Bujie, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, despre supraviețuirea intr-o inchisoare de maxima securitate. Bujie este nevoit…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat Evenimentului Zilei, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, ii pregatise o celula cu conditii mizere, cu batausi, el adaugand ca a ales sa plece din tara pentru ca nu a putut convinge pe nimeni in Bucuresti despre intentiile…

- Romania pare sa fie tara asistatilor social i, dar guvernantii par a fi decisi sa schimbe acest lucru. Astfel, ministrul Finantelor a facut o declaratie prin care a anuntat ca statul trebuie sa incurajeze munca si nu statul acasa. De aceea, oficialul a anuntat ca se vor lua masuri drastice pentru…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Ministrul Tudorel Toader infrunta maladiile justiției In confuzia intreținuta in Romania actuala, ministrul Tudorel Toader a amintit, cu Raportul privind activitatea manageriala din DNA (nr.17472 din 22.feb.2018), ce inseamna sa cunoști dreptul, sa il gandești responsabil și sa il aplici cu buna credința.…

- In luna martie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Directia Generala…

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- "Nu este niciun fel de modificare fata de ceea ce am comunicat acum trei luni si eu, si domnul presedinte Liviu Dragnea, in sensul ca nu se desfiinteaza acest pilon 2 de pensii, nici nu am avea cum sa facem acest lucru, doar ca analizam la ora actuala posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa…

- Modificarea termenilor de impozitare pentru companii, luata in calcul de Guvern, ar putea afecta activitatea ONG-urilor din Romania. Pentru multe dintre organizatiile non-profit, sponsorizarile obtinute de la firme reprezinta cea mai importanta sursa...

- "Trebuie sa gandim ca in Romania, la ora actuala, avem 2.188 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte (...) Trebuie sa mergem in 2020, cand incepe un alt cadru financiar multianual, cu probleme legate de digitalizare, de modernizare, si sa incercam sa eliminam toate aceste aspecte care, intr-adevar,…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- "Trebuie sa gandim ca in Romania, la ora actuala, avem 2.188 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte (...) Trebuie sa mergem in 2020, cand incepe un alt cadru financiar multianual, cu probleme legate de digitalizare, de modernizare, si sa incercam sa eliminam toate aceste aspecte care, intr-adevar,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca in Romania exista la ora actuala aproape 2.200 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte si ca unul dintre obiectivele actualei guvernari este sa nu mai existe nicio astfel de unitate de invatamant, care sa nu indeplineasca minime…

- Trei raniti, intre care doi incarcerati pe Frunzisului. Primul ajutor, oferit de un pompier in timpul liber FOTO Trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident de circulatie, petrecut miercuri dupa masa, pe strada Frunzisului, artera ce face legatura intre cartierele Zorilor si Manastur.…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- "Dezvaluirile aparute in spațiul public in ultimele zile cu privire la acțiunile procurorilor DNA au reprezentat un nou cutremur cu multe grade pe scara Richter, care au slabit și mai mult fundația instituțiilor de forța(...) Președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public,…

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- Dat fiind ca sezonul de gripa se estimeaza ca va dura pana la finalul lunii martie și chiar inceputul lui aprilie, specialiștii recomanda in continuare vaccinarea. Pentru prevenirea imbolnavirilor de gripa, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, in conformitate cu dispozițiile ministerului de resort,…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere sau sa isi cumpere o casa. Asta este vestea de inceput de an, pentru copiii din Romania care s-au nascut sau se vor naste dupa data de 1 ianuarie 2018. A A

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- Ministrul Sanatații spune ca nu putem vorbi despre o epidemie de gripa in Romania la ora actuala, ci doar despre focare, insa recomanda in continuare vaccinarea. Mai multe spitale din țara sunt in carantina, iar in toate unitațile sanitare s-au impus restricții pentru vizitatori, pentru a limita raspandirea…

- "Increderea noastra in orice ține de viitorul Romaniei primește lovitura dupa lovitura. Daca ne intoarcem la copilul de trei ani care are nevoie de dragoste și incredere ca sa poata deveni un adult stabil, tabloul e sumbru. Romania nu poate și nu vrea sa pregateasca astfel de adulți. Traim in frica,…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Adevarul despre boala Ionelei Prodan. Deși la inceput s-a spus ca artista de muzica populara a fost internata in spital din cauza unor probleme la inima, se pare ca situația e mai grava. Cel care a facut totul public, este Florin Condurateanu. „Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Marturie exclusiva a femeii care a învins România la CEDO! Daniela Nedescu a povestit pentru Realitatea TV cosmarul prin care a trecut pentru ca nu a mai putut avea un copil pentru ca autoritatile n-au fost capabile sa îi dea

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze, dar nu-si…

- Bogdan Chirieac considera ca in acest moment PSD-ul joaca de partea lui Liviu Dragnea. "Deocamdata la batalia de etapa, a fost o victorie clara a președintelui Liviu Dragnea. Nu știu cine va caștiga razboiul pana la urma, dar sa știți ca timpul, in mod paradoxal lucreaza in favoarea președintelui…

- Fostul international Adrian Iencsi a dezvaluit ca Emilian Dolha, actualul antrenor de portari al echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, face zilnic intre 600 si 1.000 de abdomene. Iencsi spune ca a ramas impresionat de forma fizica a fostului sau coechipier de la Rapid. "Ema este mai mult decat…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- A fost membru al juriului “Bravo, si stil!” timp de 3 sezoane, iar acum a decis sa se retraga din show-ul de moda și de pe micile ecrane, iar motivul este unul destul de intemeiat. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, si stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania,…