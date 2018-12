Nu e usor sa te lasi“: George Buricea, de la HC Dobrogea Sud, pune punct activitatii de handbalist. Ce va face dupa aceea

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta se afla in fata ultimului examen al anului 2018, maine, de la ora 17.30, pe terenul campioanei Dinamo Bucuresti, in prima runda a returului Ligii Nationale. Indiferent de rezultatul obtinut in partida impotriva „cainilor”, se incheie o prima parte…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va juca, astazi, de la ora 17, in sala „Gheorghe Baritiu“ din Turda, impotriva echipei gazde Potaissa, intr-o partida contand pentru etapa a Xlll-a a Ligii Nationale. Partida este transmisa in direct, pe TVR 1. Formatia de pe litoral se afla intr-o…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a calificat in grupele Cupei EHF, la numai trei ani de la infiintarea clubului. Joi, formatia de pe litoral isi va afla adversarele din intrecerea continentala, iar in aceeasi zi va disputa la Constanta derby ul cu CSM Bucuresti. HC Dobrogea Sud…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta disputa duminica, 25 noiembrie, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor din Constanta, mansa retur a dublei cu formatia suedeza HK Malmo, din turul trei al Cupei EHF.Partida din Suedia i a revenit echipei constantene, la un gol diferenta.Cine va avea…

- Potaissa Turda si Dinamo Bucuresti au terminat la egalitate, 27-27, in cel mai important meci ale etapei a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Rezultatul le avantajeaza in primul rand pe CSM Bucuresti si HC Dobrogea Sud Constanta, care s-au desprins in fruntea clasamentului.

- Duelul CSA Steaua Bucuresti HC Dobrogea Sud Constanta, din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, reediteaza semifinala din editia trecuta a competitiei, in care a avut castig de cauza echipa de pe litoral.Partida de acum, "bombaldquo; optimilor, se joaca pe 8 decembrie a.c., la…

- CSM Oradea, campioana en titre, a fost invinsa sambata, in etapa a doua a Ligii Naționale, de Steaua, echipa pe care o depașea in sezonul trecut in finala. Formația din Ghencea a caștigat pe teren propriu cu 81-74. Cel mai bun marcator al Stelei a fost Zarko Djuric, cu 18 puncte, urmat de Andrei Mandache…

- Vicecampioana Steaua a fost invinsa la Constanța, 25-30, in etapa a 5-a. Fagarașiul aduna primele puncte. HC Dobrogea Sud Constanța a caștigat derbyul cu Steaua din etapa a 5-a a Ligii Naționale masculine. Elevii lui Zvonko Sundovski au trecut peste startul slab de campionat, in care suferisera deja…