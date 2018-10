Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". Daniel Pancu, proaspat numit antrenor la Rapid, s-a…

- Florin Bratu, demis de pe banca lui Dinamo pentru a fi instalat Claudiu Niculescu, regreta ceea ce se intampla cu actualul tehnician, schimbat acum cu Mircea Rednic. Clau - gol a fost dat afara dupa doar trei meciuri, doua in Liga 1 Betano si unul in Cupa.

- Claudiu Niculescu (42 de ani) va conduce sambata amicalul de la Ștefanești, dupa care iși va lua ”la revedere” de la jucatori. Mircea Rednic, noul antrenor al echipei, dupa cum a anunțat gsp.ro in exclusivitate , iși va incepe oficial activitatea la Dinamo de duminica. Conform Gazetei Sporturilor, președintele…

- Situația lui Dinamo se complica dupa fiecare etapa, iar "cainii" au ajuns, dupa infrangerea de la Botoșani, 0-2, pe locul 12 in clasament. Practic, in "Ștefan cel Mare" e din nou degringolada, dupa ce apele se liniștisera puțin in urma scandalului Bratu - Nistor. 1. Au plecat cu avionul, s-au intors…

- Instalarea lui Claudiu Niculescu nu va aduce vreo schimbare importanta la Dinamo, crede fostul jucator Danuț Lupu. Acesta a propus un alt tehnician care ar fi trebuit sa vina la echipa alb-roșie dupa plecarea lui Bratu. "Parerea mea e ca acei copii de la Dinamo aveau nevoie de Bratu mai mult decat…

- Finantatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a comentat numirea lui Claudiu Niculescu in functia de antrenor principal al rivalei Dinamo, dar a refuzat sa vorbeasca despre Dan Nistor, mijlocasul si capitanul formatiei din ”Stefan cel Mare”, pentru latifundiarul si-a manifestat...

- Dinamo este in cautarea unui antrenor, dupa ce Florin Bratu a fost demis oficial azi . (Detalii aici) Potrivit informațiilor GSP.RO, conducerea lui Dinamo, reprezentata Ionuț Negoița, președintele Alexandru David și secretarul general Bogdan Balanescu, se va intalni in aceasta seara cu Claudiu Niculescu,…

- Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a anuntat ca echipa lui Bratu va juca in acest sezon al Ligii 1 Betano pe Arena Nationala doar derby-urile cu FCSB. In rest, "cainii" vor activa in "Stefan cel Mare".