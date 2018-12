Stiri pe aceeasi tema

- Controalele si legislatia in privinta biciclistilor si a celor care conduc trotinetelor trebuie inasprite, a declarat reprezentantul Consiliului European pentru Siguranta Transportatorilor, Antonio Avenoso, care precizeaza ca reglementarea circulatiei trotinetelor reprezinta una dintre preocupari.

- Negocierile comerciale dintre SUA si China trebuie sa se incheie cu succes pana pe 1 martie, sau vor fi impuse noi tarife, a declarat duminica Reprezentantul pentru Comert al Statelor Unite, Robert Lighthizer, acesta clarificand ca este ”un termen ferm”, dupa o saptamana de confuzie intre presedintele…

- Min. Educației, verificari la o școala de asistenți medicali din Tg. Mureș Foto: Arhiva. Ministrul interimar al educatiei, Rovana Plumb, a solicitat Inspectoratului scolar Judetean Mures sa faca verificari la Scoala Postliceala "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mures, dupa ce în…

- Cozmin Gușa a vorbit pentru DC News despre implicarea lui George Soros in politica din Romania. Intrebat cine crede ca este reprezentantul milionarului in Romania in aceste zile, jurnalistul susține ca este vorba despre Dacian Cioloș. "Probabil Dacian Cioloș care incearca tot pe linia asta…

- In martie 2016, Tian Haicheng, un chinez din porvincia Ningxia, a luat un taxi. Care a facut accident. Barbatul a ramas paralizat, la 40 de ani. Soția sa l-a parasit imediat. pe el și pe Jia Jia, fetița de numai patru ani. Acum, la șase ani, ea este cea care are grija de parintele ramas intr-un scaun…

- Trotinetele electrice introduse in aceasta vara in orasele din Spania au revolutionat mobilitatea urbana, exasperand in acelasi timp pietonii si conducatorii auto, relateaza vineri AFP. Pe strazile din Madrid, cele cateva sute de trotinete puse la dispozitie rezidentilor de compania Lime - la…

- Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Maria Butina, care a fost reținuta in Statele Unite, este in fapt un prizonier politic. Potrivit lui Zaharova, MAE rus acorda o atenție deosebita situației lui Butina. Ea a subliniat faptul ca tanara de cetațenie rusa…

- Cum se face un parfum, ce inseamna nota de varf sau nota de baza si cum ne dam seama daca un parfum este original, sunt doar cateva din subiectele pe care le vom discuta astazi alaturi de parfumierul Iulia-Victoria Neagoe, la Adevarul Live.