Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump este dispusa sa ajute statele americane care vor sa ii pregateasca in folosirea armelor pe profesorii sau angajatii din scoli, pentru a preveni atacuri ca cel de luna trecuta din Florida, soldat cu 17 morti, au anuntat duminica oficiali guvernamentali, potrivit AFP. …

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Senatul din Florida a respins o propunere de interzicerea armelor de asalt si a votat pentru o masura de a inarma o parte dintre profesori, dupa ce in urma cu cateva saptamani 17 persoane au fost ucise intr-unul dintre cele mai sangeroase atacuri asupra unei scoli din istoria SUA.

- "Acum este presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e grozav! Si iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi candva", a declarat Trump la un eveniment caritabil privat, organizat la la clubul sau Mar-a-Lago din statul Florida, la care au participat mai multi…

- Focuri de arma, in apropierea Casei Albe. Casa Alba a fost izolata sambata, 3 martie, cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase mai multe focuri de arma. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo, in momentul incidentului, acesta petrecand weekend-ul la resedinta…

- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida .

- Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida.Potrivit unei postari de pe contul de Twitter al Secret Service, un barbat s-ar fi ranit singur cu o arma de foc in zona barierei nord a Casei Albe.…

- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida, conform Agerpres.Citeste…

- Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida. Potrivit unei postari de pe contul de Twitter al Secret Service, un barbat s-ar fi ranit singur cu o arma de foc in zona barierei nord a Casei Albe. El…

- NSA a atras atentia ca Rusia ar putea lansa noi atacuri cibernetice pentru ca presedintele Donald Trump nu a ordonat masuri de contracarare.Sefii serviciilor secrete americane au avertizat in mai multe randuri ca Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor parlamentare partiale…

- "Cred cu adevarat ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca cei mai multi dintre oamenii de aici ar fi facut la fel", a declarat presedintele la o reuniune cu guvernatorii statelor federale. Trump a indemnat autoritatile sa faca mai mult in gestionarea avertismentelor cu privire la persoane…

- Asociatia Armelor de Foc (NRA) din SUA nu va sustine impunerea unor masuri care in vreun fel sa limiteze accesul la arme de foc in urma atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu decesul a 17 persoane, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. "Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat…

- Guvernatorul republican al Floridei s-a pronuntat vineri pentru prezenta obligatorie a unui agent al fortelor de ordine in fiecare scoala publica din acest stat american, pledand de asemenea pentru cresterea varstei legale in vederea cumpararii unei arme la 21 de ani, relateaza AFP. In planul…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- America este framantata de dezbateri legate de regimul armelor. Una a avut loc chiar la Casa Alba, unde presedintele Donald Trump i-a primit pe parintii si colegi ai elevilor impuscati saptamana trecuta la un liceu din Florida.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- Presedintele Donald Trump a spus joi ca inarmarea acelor profesori care au pregatire militara sau pregatire speciala, dupa masacrul de saptamana trecuta din Florida, “ar rezolva problema instant”, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- Donald Trump a fost aspru criticat in urma discursului susținut la Casa Alba despre incidentul cumplit de la o școala din Florida, in urma caruia au murit 17 elevi. Președintele SUA a fost surprins cu o hartiuța pe care scria tot ceea ce trebuia sa le zica supraviețuitorilor, iar pe…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca inarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli si a promis ca administratia sa va modifica legislatia pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme, relateaza site-ul agentiei Reuters. In urma cu…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri...

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca inarmarea profesorilor ar putea preveni atacurile armate din scoli, precum cel din Florida de saptamana trecuta in urma caruia au murit 17 persoane, potrivit BBC. Un membru al staff-ului cu o arma ar putea incheia o astfel de actiune „foarte rapid”,…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca înarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli si a promis ca administratia sa va modifica legislatia pentru înasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme,

- Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american la Casa Alba, si-au spus durerea si suferinta, dar au avansat si diverse propuneri, printre care si cea de a inarma o parte a corpului profesoral. Profesorii…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri "puternice", evocand in context posibilitatea, extrem de controversata, de a autoriza portul de arma pentru…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP. Arma a fost descoperita…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal', a anuntat presedintele american. Donald Trump, care a afirmat ca se adreseaza unei 'natiuni care sufera', nu a pronuntat niciun un moment cuvantul 'arma de foc' in…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate, relateaza AFP.Bugetul presedintelui Donald Trump,…

- Planul american implica privatizarea ISS, statia spatiala condusa de NASA si dezvoltata in comun cu agentia spatiala rusa. ISS le-a permis unor echipe internationale - in special in colaborare cu agentiile spatiale canadiana, europeana si japoneza - sa faca cercetare stiintifica intr-un…

- Casa Alba a transmis, duminica, un mesaj de condoleante in urma accidentului aviatic de langa Moscova, in care si-au pierdut viata 71 de persoane, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Pietele din Asia au scazut din nou marti, in conditiile in care investitorii au reactionat puternic la vestea ca indicele bursei americane Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere din ultimii peste sase ani, informeaza site-ul postul BBC News. Titlurile pe piata nipona s-au depreciat…

- Cu deosebirile culturale nu e de joaca. A scris-o Regis Debray, intelectual francez de stanga, care a facut o remarca plina de intelesuri: „cand iti freci dosul palmelor timp indelungat, mai devreme sau mai tarziu apare o iritatie, apoi o eczema”. Iata intelesurile.

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Casa Alba a cerut miercuri "eliberarea imediata" a manifestantilor iranieni intemnitati in cursul recentei miscari de protest si a tuturor "prizonierilor politici", transmite AFP. "Administratia Trump este profund ingrijorata" de informatiile potrivit carora regimul de la Teheran a inchis "mii de…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a solicitat marti ca salariile profesorilor sa fie platite la timp, adaugand ca amanarea anuntata are drept cauza "dubla subordonare a scolilor" atat fata de Ministerul Educatiei, cat si fata de consiliile locale. "Salariile profesorilor sunt amanate…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a solicitat marti ca salariile profesorilor sa fie platite la timp, adaugand ca amanarea anuntata are drept cauza "dubla subordonare a scolilor" atat fata de Ministerul Educatiei, cat si fata de consiliile locale. "Salariile profesorilor sunt amanate…

- Administratia Trump este aproape de finalizarea unei noi strategii prin care atasatii militari si diplomatii americani vor fi indemnati sa se implice mai mult in atragerea de comenzi din strainatate pentru industria americana de armament, potrivit unor oficiali americani citati de Reuters. …

- Intr-o postare pe contul sau de Twitter, presedintele american face glume pe tema incalzirii globale, in timp ce Statele Unite se confrunta cu un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la minus 40 de grade Celsius. "In Est, ar putea fi Ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat vreodata.…

- Primul mesaj de Craciun de la Casa Alba pentru Donald Trump si sotia sa. Cuplul prezidential a transmis poporului american si intregii lumi - un mesaj inregistrat, pentru ca familia prezidentiala a Statelor Unite isi petrece sarbatorile in Florida.

- Acum cateva zile, cand am inceput sa scriu acest text, tocmai citeam un articol din Wall Street Journal: cetatenii americani au cheltuit peste orice asteptari in debutul acestei vacante de iarna. Aceasta este realitatea unui final de an cu o administratie republicana la Casa Alba: americanii…