In urma cu un an, ministrul de Interne, Carmen Dan, declara ca vor fi analizate 80 de lucrari de doctorat ale angajaților ministerului, elaborate la Academia de Poliție in perioada 2007-2011, pentru a vedea daca autorii primesc in mod corect sporul de doctorat. Masura venea dupa ce diploma de doctorat a primarului sectorului 3, Robert Negoița, obținuta tot la Academia de Poliție, a fost considerata plagiat. Intre timp, inalți șefi ai Poliției Romane au fost acuzați de plagiat, dar verificarile ministerului inca nu au fost finalizate. Un document recent al MAI arata insa ca numarul total al angaților…