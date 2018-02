Stiri pe aceeasi tema

- In acest articol vom vorbi despre alimente sanatoase, sațioase, gustoase care sa te ajute sa te mandrești cu munca ta in sala de sport și sa iți intareasca increderea in tine. O alimentație corecta inseamna de asemenea un sistem imunitar puternic și o rezistența buna in fața stresului. Deci,…

- Chiar daca acum se poarta mai mult carpete și covoare mai mici, e bine sa știi cum sa le intreții, fiindca ele sunt o sursa de praf și de acarieni. Covoarele se curața obișnuit sau in profunzime. Daca te-ai intrebat: cum curaț covoarele, noi iți vom da raspunsul, aratandu-ți șapte trucuri simple, dar…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Vaslui a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui cu privire la cazul unui copil de 13 ani, impuscat accidental la o partida de vanatoare organizata, sambata, pe un fond de vanatoare din orasul Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Avand in vedere ca este vorba…

- Cand este vorba despre dispoziția copilului tau, trebuie sa știi ca aceasta este influențata de numeroși factori. Printre cei mai importanți se afla și alimentația. Cu atat mai mult cu cat sesizam ca al nostru copil este indispus, iritat sau hiperactiv, este necesar sa ne gandim și la ce a…

- Prima etapa a acestui acestui antrenament in regim de concurs va avea loc duminica, 28 ianuarie, de la ora 11, la Bencecu de Jos, in Timiș. Intalnirea participanților are loc la ora 10, la baza dealului de la Benececu de Jos, iar la ora 11 se da startul. „Un concurs in care caștiga…

- Mai multi oradeni iau parte la protestele ce au loc in Bucuresti. Ei au pornit, sambata dimineata, din Oradea, in cadrul actiunii „Coloane impotriva celor fara coloana“. Cinci protestatari si-au personalizat masinile cu simboluri ale asociatiei Oradea Civica si miscarilor #Rezist si #TotipentruJustitie.

- Raceala in sarcina nu afecteaza bebelusul, ceea ce inseamna ca virusii nu trec de placenta si nu-l pot infecta. Totusi, este perfect posibil ca unele dintre simptome sa fie exacerbate sau cel putin sa dureze mai mult in timpul sarcinii de vreme ce sistemul imunitar functioneaza la intensitate…

- HOROSCOP BERBEC Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru…

- Poate ca deții deja o colecție impresionanta de ceasuri, ori poate ca urmeaza sa achiziționezi pentru prima data un ceas de mana. In oricare dintre situații, alegerea ceasului potrivit este o reala provocare. Pentru ca decizia sa fie mai ușoara, experții BestWatch ofera cateva recomandari utile pentru…

- O noua tendinta alarmanta care implica adolescentii ce ingereaza capsule de detergent si posteaza videoclipurilor pe YouTube ar putea reprezenta un real pericol, au avertizat oficialii din domeniul sanatatii citati de The Telegraph. Adolescentii s au filmat in timp ce musca din capsule de detergent…

- Cea mai noua provocare aparuta printre adolescenti se numeste &"Tide pod Challange&". Tinerii sunt pusi sa se filmeze când manânca o capsula cu detergent lichid, pentru a putea deveni &"eroi&".

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern in conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cat se poate de repede un guvern profesionist care…

- Existența partidelor maghiare din Romania - UDMR, PPMT și PCM - este contestata de Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei. Organizația condusa de Alexandru Cumpanașu reacționeaza la solicitarile formulate de cele trei partide in legatura cu așa-zisul Ținut Secuiesc și solicita in instanța…

- Etiopia a interzis adoptiile internationale din cauza ingrijorarilor ca acesti copii pot fi victime ale abuzurilor si neglijarii in strainatate, informeaza miercuri dpa si BBC News. Parlamentul de la Addis Abeba a aprobat marti legea care le interzice cetatenilor straini sa adopte copii etiopieni,…

- Scopul oricarui tratament este de a preveni pierderea suplimentaravederii, deoarece pierderea acuitații vizuale care deja a aparut din cauza glaucomului este ireversibila. Vestea buna este ca glaucomul poate fi gestionat daca este detectat devreme și tratat cu tratament medical și / sau chirurgical,…

- Doi actionari ai gigantului american Apple, preocupati de efectele utilizarii excesive a iPhone-urilor asupra sanatatii mintale, au cerut acestei companii un studiu privind dependenta copiilor de telefoanele lor...

- Iata 50 de fraze PUTERNICE pe care sa le spui TOT TIMPUL copilului tau, potrivit psihologului Yekaterina Kes. Cum iti exprimi increderea– Am incredere in tine!– Cred in tine!– Iti respect decizia!– Nu va fi usor, insa sunt sigur ca vei reusi!–…

- Iata de ce trebuie sa tineti cont atunci cand decideti sa incepeti un tratament cu paracetamol: 1. In prospect sunt indicate dozele in functie de varsta si de greutate. Nu depasiti aceste doze! Doza recomandata copiilor este de 60 mg/kilogram corp/zi. Adultii nu trebuie sa depaseasca 3 g paracetamol…

- 9 sfaturi de la specialisti pentru turisti in 2018 Stabilirea prioritatilor si a bugetului necesar, dar si studierea cu atentie a destinatiilor propuse sunt cateva recomandari ale specialistilor din turism pentru ca in 2018 sa calatorim mai mult si mai confortabil. Astfel, dezvoltatorii portalului…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Mai multe fotografii facute in timpul unui incendiu au semanat panica in randul internautilor!Cateva fotografii surprinse in timpul unui incendiu devastator la o capela din orasul Llanelli, din Marea Britanie, au alertat internautii, dupa ce sute de persoane au sustinut ca in

- Parintele Nicolae Tanase, care a devenit tata pentru 400 de copii și cateva mii de suflete abandonate de parinți și rude in ultimii aproape 30 de ani, cere interzicerea avortului, considerand ca acesta este o crima comisa atat impotriva copiilor nenascuți, fara aparare, cat și impotriva nației romane…

- Medicii sustin ca romanii lupta impotriva virozelor respiratorii cu tratamente mult mai periculoase decat boala. Pacientii care cred ca se ingrijesc astfel nu fac decat sa isi prelungeasca episoadele de raceala.

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Cu rabdarea caracteristica, parintii trebuie sa le spuna inca o data copiilor ce au de facut in ceea ce priveste bunele maniere atunci cand mergeti in vizita, cand aveti musafiri sau cand primesc cadouri. Cum invatam copiii despre bunele maniere la primirea cadourilorInca de pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei, potrivit Mediafax. „Indemnizatia…

- Varstnicii l-au intampinat pe Mosui cu voie buna si chiar i-au cantat „Mos Craciun cu plete dalbe". Si prichindeii din Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta Iasi au pregatit un program de colinde pentru simpaticul batranel, pe care l-au asteptat cu nerabdare. La final, Mos Craciun le-a…

- Asociația Da'DeCe in parteneriat cu Muzeul Municipiului București invita familiile cu copii de 8-12 ani și gradinițele plus școlile, la o intalnire cu Timpul in spațiile expoziției Muzeului Varstelor adapostita de Casa Filipescu-Cesianu, din Calea Victoriei, nr. 151, pe parcursul lunii decembrie. Programul…

- Scopul raportului de cercetare „De ce lovim copiii?” este de a oferi o cheie de interpretare cu privire la incidenta comportamentelor violente asupra copiilor. Analiza se concentreaza pe atitudini fata de violenta si ofera o perspectiva clara asupra factorilor declansatori care duc la violenta parintilor…

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Consumul de aspirina și paracetamol in timpul sarcinii crește riscul apariției paraliziei cerebrale, arata un studiu realizat de cercetatorii din Copenhaga. Nou-nascuții au de aproape doua ori și jumatate mai multe șanse de a suferi de o starea incurabila, care este cauzata de o leziune cerebrala și…

- Parlamentul a aprobat, marți, proiectul de lege privind aprobarea OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.Astfel, prin actul normativ se stabilește un plafon maxim…

- Simbata, Fundația parinților de copii prematuri „Vitae” din Republica Moldova, a organizat un tirg - expoziție caritabila, noteaza NOI.md. 25% din banii care au fost adunați din vinzarea tablourilor dar și a lucrurilor de artizanat vor merge pentru a procura un aparat de masurare a nivelului bilirubinei…

- Medicamentele pe care obișnuim sa le luam pentru a scapa de raceala pot avea alte efecte decât cele promise, tocmai de aceea este necesara o atenție deosebita atunci când vine vorba despre tratare. Este posibil ca pastilele pe care te bazai tot timpul sa îți faca mai mult…

- Mai mulți angajați BBC au fost acuzați ca irosesc banii angajatorului, dupa ce au fost surprinși dormind la birou chiar in timpul programului. Fotografiile au fost realizate in timpul programului de...

- DGASPC organizeaza actiunea „19 zile de activism impotriva prevenirii abuzului si violentei impotriva copiilor si tinerilor" in parteneriat cu Federatia Internationala a Comunitatilor Educative, Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iasi, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" Iasi si cu Inspectoratul…

- “Aș dori sa aflu care sunt masurile pe care le poate lua instanța in cazul unei persoane agresive cu membrii familiei sale”. Ileana Constantinescu, Ploiești * * * Potrivit legii, persoana a carei viața, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violența din partea…