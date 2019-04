Luceafarul nu are timp sa savureze prea mult victoria pretioasa de la Snagov, pentru ca duminica are parte de un alt adversar cu ganduri de Liga 1. La Sanmartin va poposi Petrolul Ploiesti, echipa care miercuri a pierdut pe teren propriu (n.r. – 1-2 cu FC Arges) si e pe cale sa-si pericliteze obiectivul, in ciuda bugetului consistent si a pleiadei de jucatori trecuti prin Liga 1 de care beneficiaza.

Fericiti dupa surpriza reusita cu Sportul, bihorenii sunt optimisti. „Am dat tot ce am putut pentru a obtine un rezultat bun la Snagov. Este o victorie binevenita, care a adus o atmosfera…