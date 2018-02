Nu bagam propaganda LGBT si intr-o maternitate?

Stiri pe aceeasi tema

- Proiecția de duminica a filmului „120 de Batai pe Minut”, caștigatorul „Grand Prix” de la festivalul de film Cannes 2017, a fost intrerupta de mai mulți protestatari care purtau insemne creștine. Manifestanții au intrat pe neașteptate in sala și au intonat cantece ortodoxe, nemulțumiți de tema filmului,…

- Presa straineza scrie, si nu o face din senin, ca Printul Nicolae va veni in Romania. Dar nu ca sa-i curete stelele lui Duda. Oamenii rai speculeaza ca Duda poarta o galaxie pe umeri. Informatia trebuie coroborata cu o declaratie a lui Adrian Nastase, potrivit careia PSD nu vrea sa-i puna un contracandidat…

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- Protestele antiguvernamentale au intrat in vizorul presei internationale care au relatat despre cele mai recente manifestatii din Romania. Insa nu toate publicatiile descriu cu exactitate ce se intampla si unele chiar fabuleaza. De la FortRuss, Sputnik sau diversE site-uri locale, iata cum se desfasoara…

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariati, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanta si servicii, si-a deschis o sucursala la Bucuresti. Miza afacerii ar fi exploatarile…

- Cand il intrebi pe un individ suficient la ce se raporteaza cand are visuri despre Romania, iti spune ca adora tara asta in configuratia premergatoare celui de-al Doilea Razboi Mondial. Redau cateva randuri din cartea “Bucuresti”, a lui Paul Morand, publicata la Paris in 1935 si reeditata de Humanitas.…

- Cunoscutul politician Verestoy Attila a pierit, anunta televiziunile de stiri. Fostul parlamentar si om de afaceri a parasit aceasta lume miercuri, la varsta de 63 de ani. Attila a fost prezent in Parlamentul Romaniei incepand cu anul 1990, avand mai multe mandate de parlamentar de Harghita, din partea…

- Ultimele proteste fata de modificarea legilor justitiei si codurilor penale din Romania au stimulat la maximum imaginatia unei surse de informare rusesti care se prezinta drept antiglobalista, in stilul politicii actuale a Kremlinului. Reflectarea lor este halucinanta.

- Ambasada SUA din Romania a anuntat ca isi suspenda temporar activitatea diplomatica din cauza problemele legate de finantarea din bugetul de stat. Care nu exista, ieri dimineata… Guvernul Statelor Unite a inceput la miezul noptii de vineri spre sambata o inchidere partiala a activitatilor sale din lipsa…

- Deja variantele de lucru ale celor care ancheteaza plangerea penala depusa de Carmen Dan in urma depistarii unui dispozitiv de inregistrare in locuinta sa se restrang pe zi ce trece, in acest moment fiind luata in calcul mai mult decat oricand latura „romantioasa” a acestei dezvaluiri care a cutremurat…

- Va rog sa-i intrebati pe ziaricii tefelisti care sunt, teoretic, cele trei puteri in stat! Vor spune iute care-i a patra, ca intr-un dialog al ziaristilor lui Marin Preda, din “Delirul’. Dar unul dintre eroii lui Preda precizeaza:”legiuitorul, adica, parlamentul, executivul, adica guvernul, justitia…

- O analiza postata miercuri pe site-ul EU today si intitulata “Serviciile secrete din Romania, sub control parlamentar” evidentiaza o serie de aspecte ce tin de un subiect de mare interes pentru opinia publica. Iata cum suna: Cand o tara se uita in interior pentru a-si examina propriile servicii secrete,…

- Sute de taxiuri, autocare si de microbuze au garat, miercuri dimineata, in scuarul din fata Guvernului. Este, dupa cum toata lumea a inteles, o masura de protest a reprezentantilor Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) fata de “concuranta neloaiala”, “pirateria”…

- Președintele Moldovei a refuzat sa declare o zi de doliu național pentru ziua de sambata cand este inmormantat Regele Mihai I al Romaniei. Cu toate acestea, mai multe comunitați au precizat ca vor respecta regulile impuse de ziua de doliu, ca semn de omagiu pentru Majestatea Sa. Președintele Igor Dodon…

- Dupa ce a revenit din Romania, unde a adus un ultim omagiu Regelui Mihai I, Andrian Candu va face un demers catre Igor Dodon pentru a-i cere sa declare ziua de 16 decembrie, zi de doliu național. Președinția a emis deja o reacție, prin care comunica faptul ca Igor Dodon "nu considera ca e cazul ca…

- De joi, 14 decembrie, pana sambata, 16 decembrie, ziua inmormantarii MS Regele Mihai I, in Romania este doliu național, conform unei hotarari de Guvern adoptate saptamana trecuta. Multe dintre manifestarile care ar fi trebuit sa aiba loc in aceste zile au fost anulate sau reprogramate, inclusiv catre…

- Zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate de catre Guvern ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat…

- Este un nou trend care se infiltreaza pe piata, inclusiv in Romania. Leasingul sau plata cash sunt solutii pentru cumpararea unei masini, dar prin contractul de abonament soferii isi pot lua masina si o pot schimba la un an. Este „exact cum ai achizitiona un telefon” , a comentat publicatia online Slate,…

- S-a daramat o paradigma, aceea ca in permanenta vor scadea preturile la energie. Sunt diverse conjuncturi care pot genera o crestere punctuala a pretului. Cei care nu au resurse financiare sa sustina astfel de fluctuatii, cine nu poate intra in insolventa cum am vazut, spune Bogdan Nicolae Badea,…

- Week-end-ul trecut, la Targoviste s-a desfasurat Concursul Tarilor Central Europene la Inot, rezervat juniorilor. Din lotul national ce a reprezentat Romania au facut parte si pitestenii Laurentiu Haiducu si Andreea Chita de la CSM Pitesti iar lotul national l-a avut printre antrenori si Bogdan Chiriac,…

- Zile de doliu național în România. Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 sunt declarate zile de doliu național pe teritoriul României în memoria Majestații Sale Regele Mihai al României, șef al statului

- Cei care conduc lupta anticoruptie din Romania ar trebui sa fie la fel de atent verificati ca cei pe care ii ancheteaza, spun jurnalistii publicatiei New Europe, care au realizat o ampla investigatie privind sistemul anticoruptie romanesc. Intimidare si complicitate “Sprijinita de institutiile europene,…

- Hans Klemm a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca la dezbaterea „Preparing for the 21st century threats” („Pregatiri pentru amenintarile secolului al XXI-lea”) organizata de Facultatea de Studii Europene a Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB), ca Rusia cauta influenta asupra opiniei publice, si deseori,…

- Romania este in topul cresterii economice in Uniunea Europeana, dar paradoxal se situeaza si in cel al saraciei. Rata saraciei relative, estimata de INS pe baza veniturilor totale disponibile, a fost in 2016 de 25,3%, adica peste un sfert din populatia Romaniei traieste sub un standard de viata considerat…

- Kika si Pepco, prezente si in Romania, se prabusesc la bursa de la Frankfurt cu 60% pe fondul unor nereguli contabile. Compania ce le detine pe amandoua pierde 8 miliarde de euro in cateva ore… Steinhoff International Holdings, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila la nivel mondial, care in…

- Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 sunt declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Executivul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare in acest sens.

- Dupa ce au salvat Bucureștiul și Romania, useriștii și-au indreptat atenția catre liberalii europeni: vor sa adere la ALDE. Nu este vorba despre partidul baștinaș condus de Calin Popescu Tariceanu ci despre formațiunea ”Alliance des democrates et des liberaux pour l’Europe” – respectiv familia liberalilor…

- Reprezentantul Diplomatiei britanice in Romania a transmis “condoleante din partea Guvernului Marii Britanii” atat Familiei Regale, cat si Guvernului si poporului roman. Odata incheiata intrevederea pe care presedintele Iohannis a avut-o cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, pe durata…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca 5 decembrie este o zi trista pentru Romania și pentru romani, odata cu moartea Regelui Mihai. ”A fost una dintre cele mai mari personalitați și a scris cu litere mari istoria Romaniei. Este o mare pierdere pentru Romania, pentru romani. Condoleanțe tuturor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, la finalul intalnirii cu ambasadorii statelor membre UE, primul mesaj oficial la decesul Regelui Mihai I. Seful statului a marturisit trecerea in nefiinta a Majestatii Sale este o zi trista pentru intreaga tara si a anuntat ca tara noastra va institui zile…

- Este stare de alerta la o maternitate din Romania! Consilierul județean PMP, Marian Uscatu a solicitat, public, inființarea unei comisii care sa analizeze situația de la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Cuza Voda” din Iasi. Acesta susține ca in cursul lunii noiembrie, la spital au avut…

- Anti-americanismul visceral declansat in spatiul public, imediat dupa comunicatul Departamentului de Stat al SUA, demonstreaza ca propaganda lui Vladimir Putin (platita cu bani grei, chiar de la Kremlin) este omniprezenta in Romania, sustine istoricul si analistul Stelian Tanase, pe blog. De asemenea,…

- "Am fost citat, si astazi am mers la DNA.Ca martor. Dosarul este cel deschis in urma plangerii penale de anul trecut facuta impotriva mea de distinsul domn manager Copca. Faptul ca am fost citat ca #martor, cred ca spune ceva despre cat de serioase sunt acuzatiile distinsului domn. #Profesionalism.…

- In ultimii ani, reglarile violente de conturi dintre gruparile interlope romanesti s-au inmultit si au capatat deja conotatii internationale. Presa straina scrie frecvent despre crima organizata cu radacini in tara noastra, insa la nivel oficial nimeni de la noi nu recunoaste existenta lumii interlope.

- O carte de viitor, prezentata la Gaudeamus de Cristina Preutu ar putea fi „Propaganda politica in Romania socialista”. O confirma prezența la evenimentul de lansare a volumului a reputatului istoric și jurnalist Florian Buchir și a prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, cei care care au ținut sa o incurajeze…

- Prima asociatie de reconstituire istorica antica din Romania, Terra Dacica Aeterna, critica folosirea imaginilor filmate in cadrul Festivalului Apulum, editia 2017, pentru a ilustra seria de documentare „Istoria Moldovei”. Asociatia doreste ca „imaginea ei sa nu fie asociata vreunei forme de propaganda…

- „Cel mai asteptat eveniment national de Beauty & Business al anului va avea loc la Baia Mare in data de 25 Noiembrie 2017! Te asteptam intr-o atmosfera de spectacol cu lumini, muzica, informatii pretioase din domeniul afacerilor si al frumusetii, sesiuni de tombole si divertisment! Vei afla un nou concept…

- Aflat in Suedia, la un summit, Klaus Iohannis a parut sceptic in privinta MCV-ului, mai exact a faptului ca Romania va scapa in 2018 de monitorizare. Si, fara sa faca nominalizari, a criticat atitudinea prea optimista afisata in aceasta privinta. “Eu nu cred in asa ceva (ca MCV-ul va fi ridicat anul…

- Cine spune ca economia județului Hunedoara merge prost este contrazis de datele oficiale. Astfel, deși Romania, ca și balanța comerciala externa, respectiv raportul dintre exporturi și importuri, este pe minus, economia județului Hunedoara are un sold pozitiv. Conform datelor oficiale facute publice…

- Cainele de paza al democrației'' deranjeaza. Liderii PSD-ALDE sunt obișnuiți doar cu televiziunile de casa, care le popularizeaza mitomaniile, frustrarile și ambițiile. Daca te uiți la televiziunile private din Romania, vezi doua realitați: una virtuala, in care curge lapte și miere, și una reala,…

- Noile provocari pentru piața de energie din Romania constau in faptul ca analizele din domeniu nu se vor mai face la nivel național, ci la nivel regional, a declarat, miercuri, directorul general al Transelectrica, Corina Popescu, intr-o conferința de specialitate. "Cred ca e momentul…

- Programul national de screening pentru cancerul de col uterin, functioneaza in Romania din anul 2012, adica de 5 ani. Acest program este funcțional și in județul Dambovița. Programul este accesibil femeilor indiferent daca sunt asigurate sau nu. Pacientele trebuie sa se programeze la consultatie pentru…

- SRI-ul a anuntat, in cursul dupa-amiezii de marti ca in cazul unui barbat de origine sarba instanta autohtona a luat decizia declararii sale ca indezirabil pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 15 ani. Situatia a ajuns in atentia opiniei publice chiar in ziua in care Curtea de Apel Bucuresti…

- Liderul PMP Traian Basescu a calificat sambata „revolutia fiscala“ drept „un spectacol riscant si mincinos“ in care PSD si Guvernul spera ca propaganda va acoperi tot ceea ce nu au facut si minciunile din campania electorala ceea ce se va rasfrange asupra populatiei. Fostul presedinte a declarat ca…