Cele doua poduri aflate in lucru pe Bega, Dragalina si Eroilor, nu au sanse sa fie gata pana la deschiderea cursurilor noului an scolar, a recunoscut primarul Nicolae Robu. Din pacate, va mai dura cateva zile, cel mai avansat fiind Dragalina. Dezamagit, primarul Timisoarei admite ca sunt sanse mici ca macar podul Dragalina sa fie ...