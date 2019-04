Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a fost ironica la adresa Mihaelei Radulescu, cea considerata de mulți drept rivala sa. In ediția de sambata, 30 martie 2019, a emisiunii iUmor, de la Antena 1, Andreea Marin a fost protagonista unui numar de roast. Pe langa faptul ca ia luat "la rost", pe membrii juriului de la iUmor,…

- O ediție iUmor eveniment, despre care nu au avut nicio banuiala, atinge apogeul emoțiilor sambata seara, de la 20.00, la Antena 1, atunci cand Delia și Mihai Bendeac iși vad mamele urcand pe scena....

- Pipino de Romania este concurentul care și-a dorit din toata inima ocazia de a urca din nou pe scena iUmor, chiar daca in trecut jurații i-au interzis acest lucru. In aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, acesta iși ia inima in dinți!

- Cea de-a doua ediție iUmor din acest sezon, difuzata aseara, in intervalul 19:59 – 22:57, la Antena 1, a fost lider detasat de audiența, atat pe publicul comercial din mediul urban, cat și la nivelul intregului public din mediul urban si la nivel național. Antena 1 a fost lider de audiența și la nivelul…

- Andreea Marin, chef Florin Dumitrescu si Carmen Tanase sunt doar cativa dintre invitatii surpriza ai sezonului sase „iUmor”. Acestia vor trebui sa vina in fata Deliei, a lui Mihai Bendeac si a lui Cheloo si sa faca glume pe seama lor.

- Juratii si prezentatorii emisiunii „iUmor” au preferinte dintre cele mai diverse in materie de gastronomie. In noul sezon, care debuteaza sambata (23 februarie) la Antena 1, orele de filmare au fost presarate, pe alocuri, cu dansuri, dar și cu gustari dese și mancarurile preferate ale vedetelor. Asa…