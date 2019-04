Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov isi vinde la reducere vila din Corbeanca. Cere cu 7.000 de euro mai putin decat pretul initial. Acum, pe site-ul agentiei sale de imobiliare, cere 198.000 de euro, negociabil, adica a facut o reducere de 7.000 de euro fata de pretul initial. Elena Udrea, in rol de mama de…

- Adrian Alexandrov a simțit nevoia sa se relaxeze, motiv pentru care a mers la gala la care a luptat Mirel Dragan și, apoi, Daniel Ghița. Adrian Alexandrov isi vinde casa. Ce suma cere logodnicul Elenei Udrea pe vila de lux din Corbeanca FOTO Iubitul Elenei Udrea a ajuns inca de la inceputul…

- Una dintre societatile comerciale la care Elena Udrea este actionar cu 50%, SC Baile Boghis SRL din Zalau, a cerut intrarea in insolventa pentru a stopa ”valul” de cereri de executare silita.In cadrul firmei, mai detin actiuni Elena (Lia) Stanca (10%), fosta sotie a unui sef din SRI, si…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, se afla in prezent in orașul San Jose din Costa Rica, alaturi de iubitul ei, Adrian Alexandrov, si de fiica acestora, Eva Maria.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a postat pe Facebook o fotografie de familie. Udrea si Alexandrov sunt la plimbare cu fiica lor, Eva Maria. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica.

- El s-a intors exact dupa ce Udrea a reusit sa fie eliberata din penitenciarul din Costa Rica (24 decembrie 2018 – n.r.), unde a stat de pe 3 octombrie 2018, scrie click.ro. In cele aproape trei luni de detentie, Adrian a avut grija de fiica lor, Eva Maria (4 luni), insa si-a cam neglijat afacerile…

- Elena Udrea si Adrian Alexandrov au ieșit la plimbare cu micuța Eva Maria, care a implinit patru luni, in orașul costarican San Jose, unde Elena Udrea s-a mutat dinainte sa primeasca vestea condamnarii la inchisoare in Romania. Elena Udrea si Alina Bica, aflate de pe 3 octombrie in arest…

- Adrian Alexandrov pozeaza in om de afaceri prosper, conduce mașini de lux, locuiește intr-o vila din Corbeanca și, mai presus de toate, are un copil cu Elena Udrea, unul din cei mai bogați politicieni romani.