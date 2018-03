Stiri pe aceeasi tema

- Grosimea stratului de gheața marina a atins un nou record minim in acest an, arata date oficiale publicate de SUA. „Este pur și simplu o nebunie. Aceste valuri de caldura – nu am mai vazut niciodata așa ceva”, a declarat Mark Serreze, directorul National Snow and Ice Date Center din Boulder, Colorado,…

- Romanca Sabrina Ionescu, nascuta in Statele Unite, se numara printre sportivele nominalizate pentru Wooden Award Trophy și Nancy Lieberman Award. Primul este trofeul acordat celei mai bune jucatoare a sezonului, iar al 2-lea recompenseaza cel mai bun conducator de joc din baschetul universitar feminin…

- In cel mai nordic punct al Groenlandei au fost inregistrate 61 de ore de temperaturi peste pragul de inghet, numai de la inceputul acestui an. Este un record, unul ingrijorator. Domenica Davis, meteorolog: Cea mai nordica statie meteo din lume, aflata in Groenlanda la circa 650 de kilometri distanta…

- In Romania e mai frig decat la Polul Nord. Temperatura medie calculata de meteorologii danezi deasupra cercului polar arctic, in ultima perioada, este de doar -8 grade Celsius, cu 20 de grade mai mult decat ar trebui sa fie in mod normal. Insa, in Europa, vremea a luat-o complet razna, iar vortexul…

- Deși mai sunt doar cateva zile pana la prima zi de primavara, de Romania se apropie un val de ger naprasnic. Meteorologii ne avertizeaza ca trebuie sa ne pregatim de un episod de iarna geroasa, care nu are legatura cu data din calendar.Temperaturile au inceput deja sa scada, iar de duminica…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Cantareata Fergie (42 de ani) nu a facut deloc o figura buna la NBA All Star Game, unde a fost invitata sa cante imnul Statelor Unite ale Americii, starnind in mediul online un val de comentarii rautacioase si glume la adresa interpretarii sale.

- Senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, a participat la Conferința de preluare a Președenției Uniunii Europene de catre Bulgaria, eveniment ce a avut loc la Sofia. La Conferința au participat toți președinții comisiilor…

- Baschetbalistul lui Cleveland Cavaliers, LeBron James, a declarat ca nu-l poate respecta pe Donald Trump deoarece nici președintele SUA nu are respect fața de alegatorii sai. Intr-un interviu acordat celor de la The Uninterrupted, starul din NBA nu a ezitat sa il atace din nou pe Trump: "Cand eram copii,…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, arata Ambasada SUA la Bucuresti, intr-un raspuns transmis News.ro.

- Premierul Viorica Dancila l-a primit in aceasta dimineața la Palatul Victoria pe ambasadorul Hans Klemm. Intalnirea cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii face parte dintr-o serie de intrevederi pe care șeful Executivului le va avea cu reprezentanții misiunilor diplomatice

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din…

- Un bust al fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, va fi amplasat in Parcul Unirii din Alba Iulia, in zona pasajului, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, primarul Mircea Hava. Pe langa acesta, va fi amplasat și un bust al lui Alexandru Vaida Voievod, dar…

- Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii nu sunt pregatite sa faca fața provocarilor venite din partea Rusiei și a Chinei. Acest lucru a fost declarat de angajatul Centrului pentru Noua Securitate Americana Paul Scharre.

- Ieri, 2 februarie, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR). Partile au remarcat progresele…

- La 2 februarie 2018, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR).

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie ...

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- Polii magnetici ai Pamantului și-ar putea schimba pozițiile. Pamantul are un nucleu topit, care genereaza un camp magnetic capabil sa apere planeta noastra impotriva vanturilor solare devastatoare. Campul de protecție se extinde la mii de mile in spațiu, iar magnetismul sau afecteaza totul, de la comunicarea…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC.Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. Citește și: ȘOC in…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, reprezentanti ai Ungariei si ai Federatiei Ruse, lideri ai comunitatilor evreiesti din Romania, istorici, profesori universitari, prelati, autoritati locale, cadre didactice si elevi au participat marti, 30 ianuarie, la Zalau, la cea de-a…

- O ampla cercetare arata ca Statele Unite ale Americii trec printr-o epoca a „decaderii” adevarului. Mai mult, autorii spun ca aceasta tendința se observa și în Europa. Potrivit studiului, exista patru tendințe care dau forma vieții publice din SUA și care, împreuna,…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului de cinci stele Trump International Hotel & Tower din Chicago, parte a retelei hoteliere controlata de familia presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, dupa cinci ani de activitate in cadrul diviziei Trump Hotels, potrivit…

- Serena Williams (36 de ani) a fost convocata in echipa de Cupa Fed a Statelor Unite ale Americii pentru infruntarea cu Olanda. SUA va infrunta Olanda in Fed Cup, iar antrenorul Kathy Rinaldi a anunțat componența echipei. Surorile Williams și Coco Vandeweghe au fost deja alese, in timp ce a 4-a componenta…

- In urma cu 20 de ani, Monica Lewinsky a devenit cunoscuta odata cu declanșarea celui mai mare scandal de la Casa Alba din istoria Americii. Scandalul care a facut inconjurul lumii a izbucnit in ianuarie 1998, cind stirile despre aventura tinerei stagiare cu presedintele de atunci al Statelor Unite,…

- Solista de muzica populara Laura Lavric a facut o declarație surprinzatoare despre cum ar trebui sa fie un barbat care sa o cucereasca. Laura Lavric, care a fost la un pas sa se sinucida , a comentat, in gluma, despre cum ar trebui sa arate un barbat care sa o cucereasca. Interpreta de muzica populara,…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Viorica Dancila, noul premier al Romaniei, a trecut prin momente extrem de neplacute in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata pe strada. Romania are prima femeie premier desemnat, Viorica Dancila . Un detaliu mai puțin cunoscut din viața Vioricai Dancila, care s-a facut remarcata la Bruxelles dupa…

- Iulia Vantur a facut declarații despre barbatul alaturi de care apare in ipostaze tandre in cel mai recent videoclip al ei. Aflata in India, fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur se preocupa intens de cariera sa. Vedeta a filmat recent alaturi de un star indian, maniesh paul pentru un nou…

- Unul dintre rapoartele Pentagonului cu privire la armamentul nuclear al principalelor rivale ale Statelor Unite ale Americii sustine ca Rusia a construit si opereaza un submarin autonom capabil sa fie o veritabila torpila nucleara.

- Unul dintre rapoartele Pentagonului cu privire la armamentul nuclear al principalelor rivale ale Statelor Unite ale Americii sustine ca Rusia a construit si opereaza un submarin autonom capabil sa fie o veritabila torpila nucleara.

- Americanii au multe surprize din partea prognozelor meteo. S-a inregistrat sambata dimineața cea mai coborata temperatura masurata pe teritoriul SUA si a doua cea mai scazuta temperatura de pe tot globul la acel moment, aproape minus 38 de grade Celsius, iar din cauza vantului, aceasta se resimțea ca…

- La scurta vreme dupa ce a fost ales in functia de Presedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a primit la Casa Alba mai multe personalitati marcante si antreprenori de peste ocean. Printre acestia s-a aflat si Elon Musk, care a venit pregatit la el cu un discurs ”de pe alta lume”.

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- In Spania, furtuna Bruno a facut doua victime, iar in Marea Britanie, zapada si gerul au paralizat traficul rutier si aerian. Dincolo de Atlantic, Canada si nordul Statelor Unite se confrunta cu un val de frig taios, dupa ninsori abundente.

- Guatemala si-a aparat decizia, pe care a numit-o 'suverana', de mutare a ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, in urma controversatei masuri similare anuntate de presedintele american Donald Trump, transmite miercuri dpa. Decizia a fost luata 'fara presiuni din partea…

- Mos Craciun a inceput duminica cu Asia si Oceania traseul sau mondial de impartire a cadourilor, potrivit site-ului de internet al Comandamentului Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) care ii urmareste in fiecare an deplasarile pe globul pamantesc, relateaza AFP. Plecata de la baza sa din Polul…

- Generalul Ciuca, intalnire cu responsabili SUA ai Fortelor Navale Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. Foto: Agerpres. Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-a întâlnit, astazi, la baza militara din Mihail Kogalniceanu, cu secretarul Fortelor…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…

- Baza aeriana de la Câmpia Turzii se afla pe lista structurilor militare vizate de guvernul Statelor Unite ale Americii pentru modernizare. Aceasta inițiativa a americanilor a venit din necesitatea de a împiedica agresiunile venite din partea Rusiei. Din cele 200 de milioane de…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Administratia americana a instituit vineri noi cerinte pentru cele 38 de tari incluse in Programul Visa Waiver (VWP), printre modificari figurand obligatia acestor tari de a folosi informatii ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, transmite Reuters, citand oficiali americani.…

- Numerosi reprezentanti ai institutiilor statului si ai corpului diplomatic acreditati la Bucuresti au transmis condoleante, miercuri, la Castelul Peles, unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai I.La Castelul Peles au ajuns reprezentanti diplomatici ai Statelor Unite…

- De asemenea, alte 200 - 300 de persoane se afla la Palatul Elisabeta din Capitala. [citeste si] Amintim ca timp de patru ore, la Castelul Peles, numerosi reprezentanti ai institutiilor statului si ai corpului diplomatic acreditati la Bucuresti au transmis condoleante si s-au recules…

- Artistul plastic Nicolae Saftoiu s-a stins din viata in primavara acestui an. Muzeul de Arta Vizuala Galati a avut ocazia sa-i gazduiasca ultima expozitie in toamna anului 2016, iar acum, la sfarsit de an, institutia incheie sirul vernisajelor, cu expozitia omagiala "In Memoriam Nae Saftoiu", miercuri…

- Un raport realizat de Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite, citat de Bloomberg și preluat de News.ro , arata ca preturile oualor sunt in crestere in Europa, dupa criza contaminarii cu insecticid declansata in acest an. Temerile ca ouale ar putea fi contaminate cu insecticidul fipronil…