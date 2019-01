Stiri pe aceeasi tema

- Schimbat dupa doar 36 de minute in infrangerea FCSB-ului cu CFR Cluj, 0-2, Olimpiu Moruțan, 19 ani, a jucat, indirect, un rol important in demiterea lui Nicolae Dica. Gigi Becali a declarat ca nu accepta ca un jucator precum Moruțan sa fie supus unui asemenea tratament, iar apoi s-a ținut de cuvant…

- Tehnicianul celor de la PAOK Salonic, Razvan Lucescu (49 de ani) a comentat plecarea lui Nicolae Dica de la ”carma” vicecampioanei FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, dupa un sezon si jumatate, acesta fiind inlocuit cu Mihai Teja.

- Mihai Teja va fi anuntat in mod oficial antrenor la FCSB astazi, de la ora 13:00, și va fi in format liveTEXT pe GSP.ro. Gigi Becali va organiza o conferinta de presa, la resedinta sa din centrul Bucurestiului, cu incepere de la ora 13:00, iar alaturi ii va sta cel care va fi succesorul lui Nicolae…

- Mihai Teja, 40 de ani, alegerea lui Becali pentru banca FCSB, a oferit un interviu pentru GSP in care a vorbit despre cariera de antrenor. A comentat și detalii legate despre Darius Olaru, fotbalist aflat pe lista FCSB-ului, dar au ieșit la iveala și preferințele celui care cel mai probabil ii ia locul…

- Infrangerea FCSB-ului cu CFR Cluj, 0-2, va fi mai mult ca sigur ultimul meci al lui Nicolae Dica pe banca FCSB-ului scrie gsp.ro.Rezultatele dezamagitoare și faptul ca CFR s-a distanțat la 6 puncte par sa fie elementele care il determina pe Gigi Becali sa-l inlocuiasca pe Dica, dupa un an…

- Nicolae Dica nu va mai ramane pe banca FCSB-ului, meciul pierdut cu CFR in Liga 1 Betano fiind ultimul pe banca ros-albastra. Ardelenii s-au impus cu 2-0, iar tehnicianul a fost criticat in public de catre patronul Gigi Becali.

- Gigi Becali s-a declarat contrariat de modul in care Nicolae Dica a judecat finalul de meci in care era condus. Finantatorul celor de la FCSB a plecat mai repede de la stadion, apoi a transmis ca Nicolae Dica ar trebui sa-si dea demisia, scrie Pro Sport. "Sa stau sa fiu batjocura nu imi place.…

- Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, a vorbit despre infrangerea suferita de roș-albaștri la Craiova, 1-2. "Am inceput jocul bine, am marcat repede și am mai avut ocazii de a inchide meciul. Și defensiv am stat bine, dar in repriza a doua am inceput sa le oferim oportunitați celor de la Craiova.…