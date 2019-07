Nu ai timp pentru antrenamente complexe? Folosește bicicleta magnetică! Tu ce parere ai despre bicicleta magnetica? Ar putea acest aparat fitness sa te ajute sa slabesti in ritmul rapid pe care il urmaresti? Majoritatea bicicletelor stationare din salile de sport sunt, din pacate, folosite foarte des in aceste doua moduri: fie pentru mini-sesiuni cardio utile in incalzirea pentru exercitii cu greutati, fie pentru “antrenamente” plictisitoare ce implica o pedalare fara efort. Bicicleta magnetica, insa, iti pune la dispozitie programe foarte variate de exercitii, astfel dovedindu-se un aparat foarte eficient in eforturile pe care le faci impotriva tesutului adipos.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM Constanta cerceteaza doua cazuri de agresiune in care au fost implicate doua persoane aflate la locul de munca.Astfel, in data de 15.07.2019 ora 14:30 la DGASPC CONSTANTA ndash; CRRN ARTEMIA TECHIRGHIOL a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui…

- Majoritatea oamenilor evita sa puna presiune pe ei insisi pentru a nu se trezi in situatia neplacuta de a nu face fata stresului, dar si pentru ca nu vor sa isi asume responsabilitatea pentru pornirea si ducerea la bun sfarsit a unui proiect. In realitate, putin stres este de dorit in ceea ce facem,…

- Introducerea saptamanii de lucru de patru zile in loc de cinci ar putea ajuta companiile din Marea Britanie sa economiseasca peste 100 de miliarde de lire sterline pe an, conform unei cercetari citate miercuri de Press Association. Studiul, efectuat de facultatea britanică de administrare a afacerilor…

- Noul sistem va contribui la identificarea de solutii pentru litigiile fiscale dintre statele membre, aparute ca urmare a interpretarii si aplicarii acordurilor si conventiilor internationale care prevad eliminarea dublei impuneri. Estimarile arata ca, in prezent, in UE sunt in curs de solutionare…

- Tehnologia este o minune a zilei de astazi, dar si un element care ne poate subjuga, efectiv, si poate accentua depresiile. Spre exemplu, telefonul mobil: el creeaza dependenta de Facebook, WhatsApp, selfie-uri sau, mai rar, de propriul copil (atunci cand exista acces la camere video amplasate fie in…

- Deputatul ACUM, Dumitru Alaiba, a facut un apel catre polițiști, militari și ofițeri, prin care cere „sa iasa din umbra”. De asemenea, alesul poporului susține ca explicațiile PD-ului care fac referire la ultimele decizii ale Curții Constituționale sunt „o operațiune masiva de spalare a creierilor”.

- Bicicleta este un mijloc de transport folosit de peste un secol. Este unul dintre cele mai recomandate datorita beneficiilor pe care le aduce. Indiferent daca folosesti o bicicleta pentru a face sport sau pentru a te deplasa la scoala sau la serviciu, trebuie sa stii ca acest vehicul te va ajuta…

- Duminica sunteți chemați la urne pentru a lua o decizie, pentru a stabili parcursul Romaniei in Europa și al Europei in lume. Traim timpuri complicate și nori negri se ingramadesc asupra acestei familii care ne-a oferit, in primul rand, pace in ultimii șaptezeci de ani. In 26 Mai suntem toți…