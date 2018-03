Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile de panica sunt foarte frecvente si reprezinta o adevarata problema. Simptomele sunt atat de puternice si frevente, incat panica generata declanseaza o stare totala de anxietate.

- In viata de zi cu zi ne impiedicam de multe ori, mai ales atunci cand avem ceva de facut, de durere. De la o banala migrena, o durere de stomac, pana la enervanta durere de dinti, toate acestea ne fac sa nu dam randamentul maxim, mai ales atunci cand avem o multime de lucruri de

- Nimeni nu este imun la matreața. Condiția enervanta și, uneori, jenanta, se adreseaza scalpurilor tuturor tipurilor de oameni, tineri și batrani. Poate fi rezultatul unui scalp uscat sau a unei dermatite...

- "Studiile efectuate pana acum au dovedit ca acupunctura este una dintre cele mai eficiente terapii complementare care pot fi utilizate in tratamentul artrozelor și al altor afecțiuni cronice musculo-scheletale, eliminand durerea și redand mobilitatea pacientului. In plus, pe langa beneficiile aduse…

- Un Ferrari de aproximativ un sfert de milion de euro a fost distrus la cererea politiei din Marea Britanie. Bolidul nu avea asigurare si nici dreptul de a circula pe strazile din Regat spun oamenii legii.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T - B.T. Satu Mare, au ridicat 96 de pastile de ecstasy, 567 de grame de metamfetamina si 17,5 grame de cannabis, in urma a 2 perchezitii domiciliare,…

- TRAGIC… Un barbat in varsta de 81 de ani, din satul Laza, a murit ieri dimineata, in timp ce se intorcea de la biserica. “S-a dus sa se impartaseasca si nu si-a mai luat pastila de inima. A stat putin la slujba, apoi i-a spus unui prieten ca pleaca acasa pentru ca nu se simte [...]

- Acest remediu poate fi folosit de oricine pentru ca nu are efecte secundare. Ai nevoie de sare (preferabil cea de Himalaya), aceasta crescand nivelul de serotonina din sange, care te va scapa de dureri de cap. Cum se prepara vezi AICI.

- WhatsApp a adaugat in urma cu ceva timp optiunea pentru stergerea si revocarea mesajelor trimise, cu anumite restrictii. Concret, pentru a revoca un mesaj trimis din greseala procedam ca atunci cand dorim sa stergem un mesaj din propriul fir de discutie, numai ca in loc de optiunea „delete" bifam „delete…

- Durerea de spate este una dintre cele mai întâlnite probleme de sanatate ale zilelor noastre. Durerea de spate poate aparea din cauza unor traumatisme, a unor infecții, tumori sau a poziției nepotrivite. Chiar daca, de cele mai multe ori, durerea de spate are o cauza…

- Avram Iancu, temerarul bibliotecar din Petroșani, face publice motivele pentru care s-a retras din cea mai dura competiție a lumii. O durere cumplita care l-a rapus inca dupa primii kilometri din cursa l-a impiedicat sa iși atinga țelul. S-a chinuit 12 ore in care a parcurs, cu vitejie 60 de kilometri,…

- Tanarul spune ca scanner-ul companiei sale, numit Faraday, poate grabi considerabil procesul de diagnosticare, il poate face mai precis si mai comod pentru pacienti. Foloseste inteligenta artificiala pentru a crea sute de harti 3-D ale inimii pacientului pentru a ajuta doctorii sa afle ce cauzeaza si…

- Campania a fost denumita "Nu fi oita, poarta telefonul la blanita", cu riscul de a ofensa unii soferi, insa speram ca mesajul este concludent. Insa, in anul 2017 autoritatile au observat o crestere ingrijoratoare a unui comportament manifestat atat in randul conducatorilor auto aflati in trafic cat…

- La o saptamana de la reușita de la Campionatul Național de atletism in sala pentru junioare I, la care a cucerit medalia de bronz a probei de 60 m garduri, avand adversare mult mai mari decat ea, chiar și cu patru ani, ambițioasa Daria Grigoroiu a revenit in sala Complexului Sportiv Național…

- Daca va simțiți iritați și epuizați, va concentrați din ce in ce mai greu iar oboseala iși spune cuvantul, inseamna ca aveți lipsa de fier, iar daca nu veți lua masurile care se impun, e posibil sa se introduca și anemia, scrie secretele.com. In consecințe, consumați cat mai multa sfecla, ficat,…

- Sfantul Nectarie de la Eghina este unul dintre cei mai cunoscuti sfinti ai Ortodoxiei. Sfantul este cinstit atat in Grecia, cat si in celelalte tari ortodoxe din lume. Credinciosii din toata ortodoxia i se roaga pentru a primi ajutorul si vindecarea de boli.

- Primaria Municipiului Sebes, prin Compartimentul Protectie Civila, anunta cetatenii ca in baza prevederilor Legii nr. 481 privind protectia civila, republicata, precum si a actelor de autoritate ale institutiilor cu atributiuni in domeniul protectiei civile, prin grija structurilor de specialitate subordonate…

- Balonarea este neplacuta pentru oricine. Te face sa te simți inconfortabil și de multe ori raspandește o durere in tot organismul. Prin urmare, nu strica sa știi cum poți scapa de ea in funcție de alimentul de la care te-ai balonat.

- HAAS, PRIMA ECHIPA DIN FORMULA 1 CARE ȘI-A PREZENTAT MONOPOSTURILE PENTRU 2018, ARE UN OBIECTIV INDRAZNEȚ SEZONUL ACESTA: SA REUȘEASCA TIMPI CU CEL MULT O JUMATATE DE SECUNDA MAI SLABI DECAT FERRARI. Dispunand de motoare, transmisii și alte componente Ferrari, echipa americana vrea sa continue pe panta…

- Simona Halep s-a calificat fara probleme în optimile turneului WTA de la Doha, în fața rusoaicei Ekaterina Makarova.Totuși, numarul 2 mondial a facut un anunț îngrijorator privind starea sa de sanatate, chiar înainte de meciul cu Anastasija Sevastova (locul…

- Dieta de urgenta. Ce faci cand trebuie sa slabesti rapid? In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Asta inseamna ca, zilnic,…

- Patinatoarea sud-coreeana Yura Min a avut un accident vestimentar la doar cateva secunde dupa ce a intrat pe gheața pentru reprezentația sa in proba de perechi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, relateaza BBC News.

- Biatlonista germana Laura Dahlmeier a cucerit a doua sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, impunandu-se luni in proba de urmarire 10 km, dupa ce in urma cu doua zile reusise sa o castige pe cea de sprint 7,5 km. Dahlmeier a fost cronometrata in 30min.35sec.3/10, dupa ce a avut…

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- Au sunat sirenele de alarmare a populației in municipiul Dej, in cadrul exercițiilor lunare pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta dimineața, cu incepere de la ora 10:22, au fost activate sistemele de alarmare a populației…

- Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data in care soferul a fost depistat ca circula fara rovinieta, dar nu este instiintat, contraventia se prescrie. "Modificarea legislativa se impunea, avand in vedere ca norma nu era suficient…

- Intregul mapamond cunoaște spirala ascendenta spectaculoasa a prețului reclamelor care sunt difuzate in timpul finalei campionatului de fotbal american Super Bowl. In acest an costul mediu al difuzarii unui spot de 30 de secunde a depașit incredibila suma de 5 milioane de dolari.

- Viorel Pop, clarvazatorul vedetelor a fost martor al unui fenomen rar in lume. Acesta a povestit in emisiunea „Agentia VIP” despre episoadele prin care a trecut acesta, mai ales cu familia. De asemenea, clarvazatorul sustine ca avertismentele date catre cei cunoscuti s-au adeverit.

- Costurile pentru fiecare reclama publicitara de 30 secunde in timpul editiei 52 a Super Bowl-ului, finala ligii de fotbal american (NFL), programata duminica 4 februarie, la Minneapolis, va creste de la 5,05 milioane la 6 milioane dolari, relateaza EFE. In finala s-au calificat New England…

- Miscarea muschilor este o functie biologica de baza care te ajuta sa functionezi normal. De la mersul pe bicicleta pana la spalatul vaselor, ai nevoie de muschi pentru a te misca. Pentru a face acest lucru, muschii efectueaza doua operatii: una de co

- Te odihnești indeajuns de mult, dar oboseala tot nu-ți da pace. Inainte de a merge la medic pentru a verifica posibilele cauze, verifica daca nu ai anumite obiceiuri care sa-ți ia din energie. Nu bei indeajuns de multa apa Sarea, zaharul, cafeina, aditivii din diverse alimente sunt…

- Iarna este anotimpul cel mai dificil din punct de vedere al problemelor de sanatate. Mai ales ca temperaturile pot oscila de la unele specifice inceputului de primavara, la cele de ingheț, chiar și de la o zi la alta. In aceste condiții, complicațiile nu intarzie sa apara. Iata care sunt cele mai frecvente…

- UPDATE: Medicii au reușit sa il salveze pe tanarul de la Negrești. Acesta este, in prezent, la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Vaslui. Ontrebat de medici despre cauza celor intamplate, barbatul refuza sa explice motivul pentru care a recurs la acest gest. Va ramane sub supraveghere medicala, spun…

- Dr. Quinn: Varsta este doar un numar O dovedește din plin Ernestine Shepherd, care, la 80 de ani, este cea mai batrana culturista din lume. Ernestine, aceasta femeie extraordinara, care ar trebui sa fie un exemplu pentru semenele ei din lumea întreaga, demonstreaza ca nu exista "nu pot",…

- Televiziunea Kanal D a fost amendata cu 200.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie.Televiziunea Kanal D a fost sanctionata la propunerea lui Radu Herjeu, in baza articolului 35,…

- Reumatismul nu este o afectiune care ii afecteaza doar pe cei mai in varsta, asa cum se crede. Durerile apar in special in sezonul rece, din cauza expunerii la frig sau umiditate. Exista insa o modalitate simpla si eficienta care te poate scapa de reumatism.

- Motociclistul Emanuel Gyenes, la Raliul Dakar 2018. Satamareanul a plecat duminica spre Lima. El participa la a 40-a ediție a celui mai greu rally-raid din lume. Deși a pornit din Satu Mare hotarat sa revina la clasa Maraton, clasa pe care a castigat-o de doua ori (edițiile 2011 și 2015), ieri, in urma…

- Cu doar cateva zile inainte de Craciun, scriam despre Sara, fetita pentru care, an de an, Liga Desavoia organizeaza un turneu caritabil, cu strangere de fonduri pentru tratamentul de care are nevoie micuța pentru a spera ca intr-o buna zi sa poata sa mearga, din nou, pe propriile picioare. Familia…

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- Cand suntem bolnavi suntem obisnuiti sa luam medicamente. Putina lume stie insa ca exista pastile care, desi sunt prescrise de medici, ne pot face foarte mult rau, avand efecte secundare ce pot duce chiar la deces. Iata care sunt acestea: – Inhibitori ai pompei de protoni – multe persoane administreza…

- Un tanar de 33 de ani, infirm și cu probleme psihice, a murit in penitenciarul Rahova, dupa ce nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianauri...

- Majoritatea acestora – 174 la numar – au fost misiuni de asistența medicala de tip SMURD. Pompierii au avut o misiune de descarcerare, trei misiuni de asistența persoane și patru alte intervenții. In perioada menționata pompierii au avut 10 intervenții pentru stingerea incendiilor. Din cele 10 incendii,…

- Mai multe postari de pe forumul oficial Samsung si de pe retele de socializare atrag atentia asupra unei noi potentiale probleme cu bateriile pentru producatorul coreean. Conform utilizatorilor, smartphone-ul Galaxy Note 8 nu se mai incarca daca a fost descarcat complet. Cu alte cuvinte, daca…

- Loren Krytzer traia cu 200 de dolari pe luna, era șomer și singurul venit pe care il avea era o pensie de handicap dupa ce și-a pierdut piciorul intr-un accident. Grație unei paturi moștenite de la parinții lui, care statea uitata intr-un dulap, a ajuns milionar, scrie CNBC. Cand Loren Krytzer a intrat…

- Lucruri de care trebuie sa scapi pana la sfarșitul anului daca vrei sa ai noroc in 2018Iata lucrurile la care trebuie sa renunți pana la sfarșitul anului, daca vrei sa ai noroc in 2018.

- Sinuciderea sotilor Maleon a socat o tara intreaga. Potrivit unor surse interne, anchetatorii au mai multe ipoteze conform carora cuplul din Iasi a recurs la acest gest extrem, in seara de Ajun. Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti fara suflare in casa de rudele lor ingrijorate ca cei doi nu ajunsesera…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgența, informeaza cetațenii ca, miercuri, 3 ianuarie 2018, in municipiul Ploiești se va verifica sistemul de alarmare a populației in situații de urgența. Semnalele de alarmare a populației sunt: alarma…