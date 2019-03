Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca mai au la dispozitie inca o saptamana in care isi pot inscrie odraslele in clasa pregatoare, in perioada 2-8 aprilie, multi parinti au vrut sa fie siguri ca prind un loc in scoala preferata, dar si ca cel mai competent cadru didactic le va pregati copilul pentru urmatorii 5 ani.

- Dintre cererile depuse, 68.252 (89,9%) vizeaza copii cu varsta de sase ani (impliniti pana la data de 31 august 2019, inclusiv), iar 7.630 de cereri (10,1%), copii cu varsta de sase ani (impliniti in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv). Cum se face inscrierea in clasa pregatitoare Parintii/tutorii…

- Astazi au inceput inscrierile pentru clasa pregatitoare. Cererile de inscriere pentru clasa pregatitoare se completeaza la secretariatul școlii, de astazi pana pe data de 21 martie, de luni pana vineri, intre orele 8.00 și 18.00.

- Luni, 4 martie, au inceput inscrierile pentru clasa pregatitoare, in anul scolar 2019-2020. Cererile-tip de inscriere pot fi completate și online, dupa data de ... The post Au inceput inscrierile in CLASA PREGATITOARE. Calendarul și documentele necesare appeared first on Ziarul Unirea .

- Inscrierile in clasa pregatitoare incep luni, 4 martie. Parinții/tutorii/imputerniciții legali iși pot inscrie copiii online sau la unitațile de invațamant unde iși doresc sa invețe micuții. Cei care inca nu s-au decis ce școala iși doresc pot obține informațiile necesare pana pe 9 martie, cand fiecare…

- Atenție, parinți! Incep inscrierile in clasa pregatitoare. Prima etapa a inscrierilor in invatamantul primar se va desfasura in perioada 4 – 22 martie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Cererile pot fi completate si online, insa pentru validare este necesara prezenta…

- Parinții sau tutorii legali ai copiilor care implinesc varsta de șase ani pana la varsta de 31 august 2019, inclusiv, au obligația sa iși inscrie copiii la invațamantul primar, adica in clasa pregatitoare. Nela Wamsiedel, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau, vorbește…

- Metodologia si calendarul inscrierilor la scoala pentru anul scolar 2019-2020 au fost publicate in Monitorul Oficial, cu doar 10 zile inainte de perioada pentru depunerea cererilor. Cererile pot fi completate incepand cu data de 4 martie. Ministerul Educatiei a facut publice principalele conditii. Potrivit…