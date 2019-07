Stiri pe aceeasi tema

- Anchete in județul Botoșani dupa ce, ieri dupa amiaza, primarul comunei Vorniceni, Toader Leampar, a murit, la scurt timp dupa ce a ieșit din Spitalul din Saveni, unde nu ar fi fost niciun medic.

- Steve Hawkes, actorul care l-a interpretat pe Tarzan in doua filme in 1969 si 1972, a murit la 77 ani, potrivit ziarului local Palm Beach Post, transmite EFE. Stjepan 'Steve' Sipek, pe numele sau real, a murit saptamana trecuta in comitatul Palm Beach, la o suta de kilometri distanta de Miami, unde…

- Edith Gonzales a trait o poveste de dragoste incredibila cu Lorenzo Lazo, cel care i-a fost alaturi pana in ultima clipa. Edith Gonzalez era casatorita cu omul de afaceri Lorenzo Lazo de opt ani. Acesta i-a fost mereu alaturi. O iubea necondiționat. "A fost foarte puternic. prima lui soție a murit de…

- O femeie in varsta de 45 de ani, din Botoșani, a fost reținuta de polițiști pentru ca și-ar fi ucis soțul. Femeia este banuita ca și-a omorat barbatul in timp ce acesta dormea, infigandu-i un cuțin in zona organelor genitale.

- Un american și o femeie din India au murit pe Everest, din cauza epuizarii și a raului de altitudine. Cei doi alpiniști reușisera sa atinga varful, dar au petrecut prea mult timp in "zona morții", zona aflata la peste 8.000 de metri altitudine, unde organismul este solicitat in mod extrem. Motivul?…

- Vremea extrema face ravagii in partea centrala si sudica a Statelor Unite. Sapte oameni au murit in urma ploilor abundente si a celor peste 80 de tornade produse in Missouri, Oklahoma si Iowa.

- Un baietel de 10 luni din judetul Mehedinti, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, acesta fiind, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), cel de-al 63-lea deces, informeaza Mediafax. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola ...

- O fetița de 11 ani a murit dupa o reacție alergica la o pasta de dinți cu lapte. Denise Saldate din California iși spala dinții cu sora ei de 15 ani cand a fugit din baie plangand...