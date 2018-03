Stiri pe aceeasi tema

- O eleva dintr-o localitate din judetul Vaslui a fost injunghiata vineri, 30 martie, in cancelaria scolii in care aceasta invata, informeaza Digi 24. Agresorul este un tanar de 24 de ani, care ar fi, potrivit sursei citate, prietenul fetei. Eleva a fost ranita la mana stanga, in prezenta mamei sale.…

- Sute de oameni au venit sa-i conduca pe ultimul drum pe Monica Buliga și cei doi copii ai sai, Ioana și Ștefan, vineri (30 martie). Ei sunt victimele triplului asasinat care a șocat o țara intreaga. Rudele celor trei sunt distruse de durere și nu au avut puterea sa deschida sicriele victimelor. Patru…

- Zi neagra in familia lui Laurențiu Reghecampf. Celebrul antrenor de fotbal iși inmormanteaza astazi tatal. Cu mai puțin de o ora inainte de a incepe slujba de inmormantare, la catredrala unde a fost depus coșciugul in care se afla trupul lui Hary Reghecampf este o atmosfera apasatoare. La capataiul…

- Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru din Capitala a fost luat cu asalt de mai mulți oameni nevoiași printre care și o persoana ce parea a fi un calugar in carje. Acesta din urma i-a oferit patronului de la FCSB o carte de dimensiuni mari, care putea fi confundata cu Biblia, scrie SpyNews. Becali…

- Imagini foarte rare cu un ras care se hraneste cu prada sa, o caprioara, au fost surprinse intr-o padure administrata de Regia Nationala a Padurilor– Romsilva, in Ocolul Silvic Avrig. Fotografiile au fost postate pe pagina de facebook a...

- Scene fierbinți au avut loc in sala de conferințe a unui gigant energetic din China și au fost transmise live in toata rețeaua de management a companiei. Dezmațul celor doi a avut loc in sala de...

- ANAF scoate la licitație automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de prețurile de pe piața, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totuși, este o decizie buna sa-ți achiziționezi un automobil confiscat? Autoturismele…

- Imagini incredibile au fost surprinse, sambata, intr-o unitate a gigantului! Dupa ce la finalul lunii februarie un șoarece a fost filmat in timp ce se plimba prin carnea de la unitatea Kaufland din Curtea de Argeș, sambata imagini uluitoare au fost surprinse din nou de un client al unui alt magazin…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- SOCANT… Imagini incredibile, ieri dupa-amiaza, in comuna Osesti. Un barbat in varsta de 38 de ani a ramas fara lobul urechii stangi, dupa ce a fost muscat de un consatean. Cei doi erau buni prieteni si au plecat impreuna in padurea de langa Buda-Osesti, pentru a taia niste lemne. Inainte de a da drumul…

- O imagine cu mai multe aparate de tip &"slot-machine&", pacanele - în limbaj colocvial, instalate în Palatul Parlamentului, a bulversat Internetul ieri și azi și i-a lasat fara cuvinte în special pe straini.

- Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, incidentul s-a petrecut marti dimineata, la liceul Tehnic Energetic Craiova. Elevul a scos din buzunarul de la pantaloni un pistol confecționat din material de plastic, de culoare neagra, cu lungimea totala de 16 cm și inalțimea de 10 cm, prevazut cu…

- Cabral a luat foc dupa ce a vazut o inregistrare devenita virala in care un tanar este injurat și agresat de doi dintre controlorii care l-ar fi prins fara bilet. Cand a vazut ca lucrurile iau o intorsatura agresiva, barbatul a scos telefonul mobil și a filmat intreaga scena. Carismaticul prezentator…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Vlad Gherman, unul dintre foștii componenți ai trupei „LaLa Band”, a ajuns in sala de operații, dupa ce inainte a trecut prin cabinetul unui medic, care i-a recomandat sa faca o intervenție chirurgicala. La cateva ore de la operație, tanarul actor a plecat acasa, de unde le-a impartașit fanilor ceea…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Nu, imaginile nu sunt trucate. Sunt cat se poate de reale și s-au petrecut intr-un oraș de la noi din țara. In era vitezei și a tehnologiei, aceste fotografii sunt pentru unii oameni o dovada clara ca romantismul nu a disparut, insa, alții au ras in hohote de felul in care acest barbat a ales […] The…

- Jucatorii echipei de hochei pe gheata a Rusiei au intonat imnul lor national la ceremonia de decernare a medaliilor, la JO de la Pyeongchang, desi acest lucru le era interzis, conform codului de conduita stabilit de CIO pentru sportivii rusi, relateaza Reuters, conform news.ro.Potrivit sursei…

- Un personaj recalcitrant a facut haos in cursul zilei de vineri la cazinoul Mariott din Capitala. Aflat pe lista neagra, George Galaman a vrut sa se imbogațeasca rapid, insa faptul ca personalul din sala respectiva i-a interzis aceesul l-a enervat la culme. Orbit de furie, tanarul a patruns cu forța…

- Fost conducator la Rapid, Dinamo sau Astra Giurgiu, Dinu „Vama” (61 de ani) a ajuns de nerecunoscut! Candva unul dintre cei mai influenti oameni din fotbalul romanesc, acesta nu stie ce sa mai faca pentru a scapa de monotonie.

- Politistul pazea sediul unei banci din Asyut, vechi oras din centrul Egiptului, situatb la 375 km sud de capitala Cairo. Copilul care a cazut de la etajul al treilea a scapat nevatamat, in timp ce politistul a fost ranit usor.

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- Mai multe masini ale pompierilor au intervenit pe bulevardul Sincai, dupa ce salvatorii au fost chemati pentru a stinge un incendiu ce a urmat unei explozii puternice care a afectat un restaurant tip fast-food, aflat la parterul unui bloc din zona amintita. Deflagratia s-a auzit la primele ore ale…

- Un adolescent teribilist s-a agatat de partea din spate a unui autobuz si a mers asa cateva sute de metri. Totul a fost filmat cu o camera de bord, in timp ce soferii care treceau pe langa autobuz priveau scena inmarmuriti.

- Cei doi barbati au avut un conflict in trafic. S-au sicanat, iar apoi scandalul a degenerat intr-o bataie in toata legea chiar sub ochii trecatorilor. Totul a fost filmat de un barbat care locuieste in zona. Timp de cateva minute cei doi s-au batut, iar dupa ce s-au calmat si-au vazut fiecare…

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- SPA, direcție de filaj și acuzații grave! Au aparut reacții incredibile dupa dezvaluirile despre ce se intampla in interiorul Serviciului de Paza și Protecție a demnitarilor. Se cere deja o comisie speciala de ancheta a activitații SPP, dar pana atunci la Comisia de aparare din Senat sunt chemate nume…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost învinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sâmbata, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.

- Calatorii unui autobuz Transurban au avut parte azi, 25 ianuarie de o scena incredibila. Un cetațean german s-a pus in fața vehiculului, blocand autobuzul. Totul s-a intamplat dupa ce acesta, impreuna cu femeie, au fost dați jos din autobuz deoarece se comportau urat cu calatorii. Calatorii au incercat…

- Un accident spectaculos a avut loc in municipiul Iasi. Soferului unui autotren a pierdut controlul volanului si a intrat cu mastodontul direct intr un bloc din oras. In urma impactului extrem de violent cabina autotrenului a ramas blocata in apartamentul de la parter. Sursa foto: Facebook Radare Iasi…

- Imagini socante în Italia. O românca a fost surprinsa în timp ce o batea si avea un comportament inadecvat fata de batrâna de care trebuia sa aiba grija. Totul s-a întâmplat în Italia, acolo unde românca de 60 de ani, Veronica…

- In provincia Yakutia, unde se afla cea mai geroasa localitate din emisfera nordica, temperaturile au scazut sub -60 de grade Celsius. O tanara din acesta zona si-a facut un selfie care a cucerit lumea internetului.

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- O fata in varsta de 12 ani a fost calcata de un tramvai dupa ce a traversat strada pe culoarea rosie a semaforului, in zona Teatrului 39;Ioan Slavici 39; din Arad. Potrivit Agerpres, victima a fost transportata la spital cu fracturi la o mana si un picior si traumatisme craniene, dar in stare stabila,…

- Aproximativ 2,5 centimetri de zapada au cazut in Sahara, in urma unei furtuni care s-a abatut peste regiune duminica.Este pentru a treia oara in ultimii 38 de ani cand ninge in orasul Ain Sefra din Algeria, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada. Citește și: Val de frig neobisnuit…