- "Bohemian Rhapsody", filmul dedicat legendei rock Freddie Mercury si trupei sale la fel de faimoase, Queen, a debutat in fruntea box-office-ului nord-american, potrivit primelor estimari publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP. In regia lui Bryan…

- „Bohemian Rhapsody“, filmul despre viata lui Freddie Mercury si legendara trupa Queen, va avea premiera in Romania astazi, 2 noiembrie. Productia a fost, insa, intampinata cu numeroase critici din partea cinefililor.

- Noua propunere a studioului Disney, basmul 'The Nutcracker and the Four Realms', si 'Bohemian Rhapsody', un film despre legendarul Freddie Mercury si trupa Queen, rivalizeaza pentru a cuceri box office-ul nord-american in acest sfarsit de saptamana, relateaza vineri EFE. …

- L-ati recunoscut desigur pe Freddie Mercury. Legendarul vocalist al trupei Queen a murit in 1991, dar „Bohemian Rhapsody" este primul lungmetraj de fictiune care dramatizeaza povestea artistului. Asta se datoreaza poate si faptului ca in acest caz, viata bate filmul. Personalitatea atat de extravaganta…

- Legenda, muzica, pasiune, geniu. Toate aceste cuvinte descriu ceea ce Freddie Mercury a lasat mostenire, alaturi de trupa Queen. Dupa 33 de ani de la concertul istoric de pe stadionul Wembley, fanii au ocazia unica de a trai muzica lor ca si cum ar fi la concert, la vizionarea „Bohemian Rhapsody” pe…

- Bohemian Rhapsody este o celebrare a legendarei trupe Queen, a muzicii lor și a liderului extraordinar al formației, Freddie Mercury, care a sfidat stereotipurile și a distrus convențiile, devenind unul dintre cei mai iubiți artiști de pe planeta. Filmul urmarește ascensiunea meteorica a trupei prin…

- Lungmetrajul "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat cantaretului britanic Freddie Mercury, va fi prezentat cu mare pompa si in avanpremiera marti seara la Londra, reflectand pasiunea persistenta a publicului larg fata de trupa Queen si legendarul ei solist, la 27 de ani dupa decesul acestuia,…

- A fost un weekend plin de surprize in industria cinematografica. Thrillerul SF „Venom”, cu Tom Hardy, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord –american și in acest weekend. O veste mai puțin buna este pentru lungmetrajul „First Man”, in care Ryan Gosling joaca rolul astronautului Neil Armstrong,…