Stiri pe aceeasi tema

- Cui nu-i plac cadourile? Si mai ales cele oferite cu ocazia Craciunului, sub brad sau direct din sacul Mosului. In fiecare an, milioane de cadouri se impart in intreaga lume, insa care este cel mai mare si cel mai valoros? Ar putea fi orice, dar cel mai mare cadou de Craciun primit de cineva este chiar…

- ToatE lumea plange, fie cE de tristete sau de fericire. De multe ori, oamenii aud celebra vorbE "nu mai plange". Ei bine, lucrurile nu stau deloc axa, iar specialixtii spun cE este chiar bine sE plangi. Dincolo de starea psihicE pe care o ai, lacrimile iti ajutE foarte mult organismul.

- Tuturor ni se intamplE, la un moment dat, sE experimentEm senza:iile uitErii. Fie cE ne place sau nu, stresul cotidian dar "i numero"i al:i factori duc la diminuarea capacitE:ii de re:inere, iar acest lucru poate deveni extrem de derajant.

- Majoritatea fructelor xi legumelor de import se gEsesc in supermarketuri. Ce nu xtiu oamenii este cE stickerele lipite pe ele au un rol foarte important! Acelea sunt condurile PLU, care iti poate arEta foarte uxor dacE produsul contine pesticide.

- Migrenele ne pot da mari bEtEi de cap, la propriu "i pot apErea cand ne este lumea mai dragE. }n astfel de cazuri, medicamentele sunt esen:iale "i ne pot ajuta sE ne sim:im mai bine, insE remediile naturiste pot face si ele adevErate minuni.

- Halloween-ul este una dintre cele mai importante sErbEtori la americani. Halloween-ul marcheazE ziua in care oamenii se gandesc la persoanele dragi plecate dintre noi, iar in aceastE zi americanii sErbEtoresc faptul cE spiritele celor dragi intrE in legEturE cu ei.

- Foarte multe domni"oare se gandesc sE fie stewardese, dar toatE lumea "tie cE acest job este unul foarte strict, din punct de vedere al aspectului estetic. i la fel de multe persoane "tiu cE femeile cu tatuaje nu pot fi stewardese. Nimic mai gre"it!