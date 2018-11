Stiri pe aceeasi tema

- Chilotii tanga reprezintE cea mai dEunEtoare lenjerie intimE pe care o poti avea in sifonier. DacE chilotii tanga sunt preferatii tEi, atunci trebuie neapErat sE afli care sunt efectele acestora.

- Foarte multe femei se plang de inEltimea pe care o au. AstEzi venim in ajutorul vostru cu alte cateva reguli simple, pe langE cele legate de incEltEmintea cu toc, care vE vor ajuta sE pEreti mai inalte xi sE aveti un look cool.

- DacE i:i dore"ti sE beneficiezi de o baie relaxantE, iar bugetul nu-:i permite sE mergi la spa, este cazul sE tragi aer in piept "i sE iei aminte la ceea ce i:i vom spune, cEci beneficia de o asemenea baie, chiar in confortul locuin:ei tale.

- DacE ai cicatrici inestetice in urma acneei, atunci noi avem masca salvatoare pentru tine! Curcuma este ingredientul care va face minuni cu tenul tEu. Curcuma are numeroase beneficii, printre care xi rol anti-inflamator, dar in acelaxi timp i:i ajutE organismul sE lupte impotriva bacteriilor "i, de…

- Foarte multe persoane refuzE intalniri importate la restaurante de fixe, din teama de a nu se face de ras atunci cand i"i primesc mancarea. ExistE numeroase feluri de mancare ce necesitE indemanare maximE la capitolul tacamuri, dar "i feluri de mancare pe care le po:i manca, fErE jenE, cu mana.

- Cu siguran:E ai auzit, mEcar o datE, faptul cE nu ai voie sE fumezi, dacE iei anticoncep:ionale. Medicii trag un adevErat semnal de alarmE in acest caz "i sus:in cE riscurile sunt extrem de mari dacE faci acest lucru.

- Cu to:ii "tim cE igiena prosoapelor este extrem de importantE, deoarece materialele din care sunt fEcute, fie ele chiar cele mai calitative, ascund numeroase bacterii dEunEtoare pentru organismul nostru.