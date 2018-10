Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au un laborator clandestin pentru fabricarea de arme biologice in Georgia, parte a unei retele de unitati similare la frontierele Rusiei si Chinei, acuza Ministerul rus al Apararii, denuntand incalcarea reglementarilor internationale, dar Pentagonul a respins acuzatiile.

- Ieri avioane invizibil pe radar, de tip F 35, din dotarea fortelor SUA au fost folosite joi pentru prima data intr o misiune de lupta, bombardand un obiectiv al insurgentilor talibani in Afganistan, au declarat oficiali americani, informeaza site ul publicatiei Stars and Stripes.Avioane F 35B ale Corpului…

- Pentagonul a anuntat joi ca a testat cu succes avioane-momeala, create pentru a semana confuzia in apararile antiaeriene inamice, transmite AFP. Identificat sub numele de cod MALD-X, aparatul a efectuat o serie de zboruri pe 20 si 22 august, a precizat Pentagonul, intr-un comunicat.…

- Avioane invizibile, inca un portavion, un buget militar tot mai mare, efective mai suple. Asa arata noua armata a Chinei. Matt Rivers, corespondent CNN: Armata Populara Chineza a fost cunoscuta multa vreme nu prin superioritatea sa tactica sau tehnologica, ci prin forta imensa a efectivelor sale armate.…

- Boeing a primit un contract de 3,9 miliarde de dolari pentru a construi doua aeronave 747-8 care sa fie folosite ca Air Force One de catre presedintele american si care sa fie livrate pana in decembrie 2024, au declarat marti oficiali americani, relateaza Reuter, preluat de Agerpres. Pentagonul a anunţat…

- Doua spectacole aeriene programate sa aiba loc in urmatoarele doua weekend-uri au fost anulate, flota de MIG-uri 21 LanceR fiind in continuare consemnata la sol dupa prabusirea avionului MIG in Calarasi, potrivit unor reprezentanți ai Ministerului Apararii Nationale (MApN). Ziua Portilor Deschise de…

- Acum tara noastra apeleaza la cele patru avioane britanice aflate la baza de la Mihail Kogalniceanu pentru a survola spatiul aerian românesc. Asta, în conditiile în care este cunoscut ca aparatele rusesti intra frecvent în spatiul nostru aerian. „Dupa tragedia…

- Doua spectacole aeriene programate sa aiba loc in urmatoarele doua weekend-uri au fost anulate, flota de MIG-uri 21 LanceR fiind in continuare consemnata la sol dupa prabusirea avionului MIG in Calarasi, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN).