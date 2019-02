ntr-un discurs anti-american, Putin anunţă că misterioasa armă cu laser va intra n standby de alertă O misterioasa noua arma cu laser va fi plasata în regim de lupta, la sfârsitul anului, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin. "În cursul lunii decembrie, toate rachetele Peresvet furnizate forțelor armate vor fi puse în stare standby de alerta", a declarat Putin, într-un discurs adresat Adunarii federale., potrivit Washington Examiner, citat de Rador.



