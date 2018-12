Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, liderii coalitiei de guvernare - Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu - au decis miercuri seara ca aceasta sesizare sa fie facuta. Dancila si Dragnea se vor intalni joi in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Totodata, secretarul general…

- Liderii coalitiei de guvernare ar urma sa ia o decizie referitor la sesizarea CCR cu privire la un conflict legat de numirile noilor ministri dupa intoarcerea de la Bruxelles a premierului Viorica Dancila si vor discuta saptamana viitoare despre bugetul de stat, au declarat, marti, surse politice.…

- Sedinta Biroului Permanent National al PSD a inceput luni, la Parlament, fiind prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila nu au facut nicio declaratie la inceputul sedintei. Sedinta are loc in contextul in care…

- Curtea Constituționala a dezbatut miercuri sesizarea Vioricai Dancila privind conflictul juridic intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție referitor la formarea completelor de cinci judecatori de la instanța suprema. Sesizarea la CCR a fost formulata de catre Guvern, in contextul in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost intrebat, marti, la Parlament, daca va da o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. El a evitat sa dea un raspuns categoric si a precizat ca va raspunde la momentul potrivit. Afirmatia ministrului vine in contextul in care PSD ii reproseaza ca nu…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceptul saptamanii ca a incheiat evaluarea ministrilor, urmand sa prezinte concluziile in sedinta CEx PSD. Ea a refuzat sa spuna care ministri vor parasi Cabinetul. Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca la aceasta ora nu se pune problema remanierii…

- Ministrul Eugen Teodorovici și Liviu Dragnea discuta despre proiectele care urmeaza sa fie propuse pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, transmite Romania TV, in jurnalul orei 10.00. In acest context, amintim ca Tudorel Toader, ministrul Justiției, a fost convocat, joi, la Guvern de…

- Potrivit informațiilor prezentate in jurnalul orei 10.00, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader a fost chemat la Guvern de catre Viorica Dancila. Amintim ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Parlament, ca apreciaza „in mod deosebit" activitatea ministrului…