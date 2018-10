Stiri pe aceeasi tema

- Caz xocant pentru jandarmii din Giurgiu, care au fost nevoiti sE se confrunte cu un caz mai putin obixnuit. O tanErE s-a dezbrEcat in fata unei institutii de stat din orax xi a rEmas acolo o bunE perioadE de timp.

- Marius Alexe (28 de ani) nu se mai aflE de multE vreme in topul fotbalixtilor din Romania, dar a rEmas, fErE indoialE, un om cu sufletul mare. Cu un gest banal, fostul star de la Dinamo a reuxit sE-l facE fericit pe un copil.

- Tanara a fost salvata de parinti si a primit tratament de specialitate pentru a putea trece peste trauma psihica. Cel care a santajat-o, la randu-i minor, este supravegheat in prezent de Serviciul de Probatiune.

- Daniel P. Funeriu, fostul ministru al Educatiei, le reproseaza celor de dreapta faptul ca prin actiunile lor de „debasificare ” nu au facut decat sa arate ca cei dati la o parte cu „cinism” sunt „singurii lideri cu forta si capabili sa scoata PSD din ecuatia conducerii Romaniei”.

- Un microbuz in care se aflau noua cetațeni bulgari a derapat pe drumul național 7, in județul Valcea, cel mai probabil, din cauza vitezei neadaptate la șoseaua umeda. Doi dintre ocupanții autovehiculului au fost raniți ușor. Accidentul a avut loc luni, in zona localitații Gura vaii, unde șoferul unei…

- O furtuna puternica a lovit, sambata, Capitala. Mai multi copaci si stalpi au fost doborati de vantul puternic, iar canalizarea nu a mai facut fata. Mai multe strazi au fost inundate.Pompierii au fost chemati sa intervina pe Bd Ghencea, Sos Mihai Bravu si Calea Vitan, unde mai multi copaci au fost doborati…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, considera ca anume judecatorii care au invalidat mandatul primarului ales al Chisinaului se fac vinovati de decizia UE de a suspenda finantarile pentru Republica Moldova. Mai mult, oficialul moldovean sustine ca nu e prima oara cand din cauza acestora…

- Directoarea școlii din Anenii Noi in care invața adolescenta, care a fugit acum o saptamana de acasa din cauza notei de 3 la un examen de BAC, susține faptul ca dansa ar putea fi rapita.