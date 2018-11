Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda, Norvegia si Islanda sunt cele mai sigure tari pentru calatorii, in timp ce tari ca Libia, Afganistan si Somalia sunt cele mai periculoase locuri din lume, potrivit Travel Risk Map 2019, un studiu interactiv realizat de organizatiile International SOS si Control Risks,

- Putina lume isi aminteste faptul ca in urma cu cativa ani avea multe kilograme in plus, scrie wowbiz.ro. A marturisit insa chiar el, recent, intr-un interviu acordat revistei Life, in care a precizat ca de cand a decis sa-si schimbe viata, nici nu a mai baut. "Acum vreo patru ani, cand mi-am dat…

- Poliția Sibiu a deschis, sambata, un dosar penal pentru distrugere in urma incendiului izbucnit la depozitul de substanțe substanțe periculoase, uleiuri folosite și vopsea. In urma probelor recoltate de DSP, nu au fost depașite cotele de poluare, oamenii care locuiesc in zona nefiind in pericol,…

- Carrie Underwood s-a remarcat la concursul de talente ~American Idol, devenind ca"tigEtoarea sezonului 4 al emisiunii, iar acum, actri:a este in culmea fericirii, cEci urmeazE sE devinE mEmicE, in scurt timp.

- Cancerul, bolile cardiovasculare, bolile cronice respiratorii și diabetul face cele mai multe victime la nivel global, informeaza stirileprotv.ro.Astfel, țarile membre ale Organizației Națiunilor Unite și-au asumat angajamentul de a reduce morțile premature din aceste cauze. Cu toate acestea,…

- O femeie de 50 de ani din comuna Bivolari a fost trimisa in judecata pentru tentativa la omor fiind acuzata ca si-a agresat violent sotul, fiind pe punctul de a-l omori. Valeria Chitic se afla in prezent in arest preventiv, masura preventiva fiind prelungita acum doua zile, de catre judecatorii de la…

- Betty Stoian a implinit, acum douE sEptEmani, frumoasa varstE a majoratului. Chiar dacE panE acum visa la o petrecere de lux, cu mul:i invita:i, acum, Betty Stoian "i-a serbat ziua de na"tere in compania prietenilor apropia:i "i a familiei, cEci sarcina avansatE a impiedicat-o sE i"i ducE planurile…

- „Cand lumea ma aplauda, cand ii vedeam pe oameni razand, nu mai conta nimic altceva pentru mine”. Siminica, cel mai indragit clovn din istoria circului romanesc, ne-a povestit ce se ascunde de fapt in spatele zambetului unui acrobat. In proiectul Legii pensiilor, aflat acum in dezbatere publica, apare…