Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu demarat de agentia de web design Webdesk din Bucuresti , nu mai puțin de 60% dintre clienții din portofoliu au remarcat deschiderea audienței ca urmare a lansarii unui site cu design responsive și meniu intuitiv. Cumulate, aceste facilitați stimuleaza traficul organic in magazinele…

- Tinerii din Romania cu varste intre 16 și 18 ani se pot inscrie on-line la Google Science Fair 2018, o competiție internaționala de științe, tehnologie și matematica, dotata cu 179 de recompense, dintre care premiul cel mare va fi o bursa de 50.000 de dolari oferita de compania americana, pentru finanțara…

- Romania este in topul vitezei de incarcare a site-urilor mobile, potrivit datelor Google, care precizeaza ca smartphone-ul s-a transformat in dispozitivul preferat pentru accesarea internetului si la nivel global. Smartphone-urile au evoluat mult in ultimii ani, in special in ceea ce priveste…

- Smartphone-urile au evoluat mult in ultimii ani, in special in ceea ce priveste adoptarea de catre public. Anul trecut, 6 din 10 romani cu varsta de peste 16 ani detineau un astfel de dispozitiv, potrivit studiului Consumer Barometer 2017, dublu fata de 2013. Rata de penetrare a smartphone-urilor…

- Romania se afla, alaturi de Germania, in topul tarilor europene in care site-urile mobile se incarca cel mai repede, cu o viteza medie de 8,1 secunde, dar mult peste valoarea de trei secunde, recomandata de Google, arata rezultatele unui studiu publicat, miercuri, de motorul de cautare. Conform cercetării,…

- vopsitor controlor calitate operator cnc confectioner articole speciale din lemn manipulant marfuri electrician BENEFICII: – Salariu de incadrare motivațional, in funcțir de pregatirea profesionala – Contract de munca pe perioada nedeterminata…

- Startup-ul fintech Revolut a depasit 50.000 de utilizatori in Romania, care au efectuat peste 750.000 de tranzactii pana in acest moment. La nivel european, business-ul cu sediul in Londra a depasit pragul de 2 milioane de utilizatori.

- Tot mai multe firme din Romania cauta in mediul online viitorii angajati. Specialistii spun ca este un trend in continua crestere in ultimii ani, mai ales ca patronii pot vedea astfel si ce preocupari, ce hobby-uri sau ce abilitati au posibilii candidati. „Facem o verificare, un fel de cazier online.…