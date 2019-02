Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Democratice Siriene (SDF) au demarat o operațiune asupra ultimului teritoriu controlat de militanții Stat Islamic in estul Siriei, menita sa elimine militanții teroriști, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Proteste de AMPLOARE in Madrid - Zeci de mii de…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova in aceasta luna pentru discutii care se vor concentra asupra prezentei Iranului in Siria, informeaza DPA. "La 21 februarie voi merge din nou in Rusia, in urma discutiilor cu presedintele…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va intreprinde - incepand de marti - un turneu in aproape zece tari din Orientul Mijlociu in decurs de o saptamana pentru a evoca in special retragerea americana din Siria, conflictul din Yemen si eforturile vizand contracararea Iranului, conform AFP si Reuters.…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a retrage trupele americane din Siria a fost luata in pofida rapoartelor serviciilor de informatii si arata ca liderul de la Casa Alba nu intelege situatia de pe teren si activitatile Iranului, afirma un oficial israelian citat de site-ul Ynetnews.com.

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a incercat duminica sa calmeze ingrijorarile aparute la el in tara dupa anuntul cu privire la retragerea soldatilor americani stationati in Siria, afirmand ca armata israeliana isi va continua lupta impotriva implantarii Iranului in teritoriul aflat sub regimul…

- Aprobate atat de senatori democrati, cat si republicani, aceste doua rezolutii distincte nu vor merge mai departe de Senat, pentru moment, scrie adevarul.ro. Ele nu urmeaza sa fie dezbatute in Camera Reprezentantilor, cel putin pana la schimbarea majoritatii, in ianuarie, si nu par sa fie „pregatite“…

- Potrivit comunicatului, intalnirea a fost aranjata saptamana trecuta si 'evolutiile din regiune' vor fi discutate, desi nu ofera detalii. Pompeo este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata ultimul test cu racheta al republicii islamice. Netanyahu…

- O organizatie pentru drepturile omului a cerut Argentinei sa utilizeze o lege din constitutia sa privind crimele de razboi pentru a investiga rolul printului saudit Mohammed bin Salman in posibilele crime impotriva umanitatii din Yemen si uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.